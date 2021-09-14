У США вакциновані майже 210 мільйонів осіб - урядові дані

Станом на 13-те вересня у США 209,7 мільйона осіб отримали щонайменше одну дозу вакцини від COVID-19. Про це повідомили Центри з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США. 179 мільйонів американців, відзначається у повідомленні, вакциновані повністю.

Таким чином, повністю вакциновані вже майже 54% мешканців США. У віковій групі понад 18 років вже повністю вакциновано 65%, а у віковій групі понад 65 років - 83

Як раніше повідомляв "Голос Америки", у понеділок експертний журнал Lancet опублікував експертний висновок про те, що проводити масову кампанію щеплень третьою дозою вакцини Pfizer чи Moderna поки недоцільно.

Експерти-медики заявляють, що щеплення зареєстрованими у США вакцинами ефективно запобігає важкому перебігу хвороби, навіть коли ефективність вакцини від легкого перебігу хвороби зменшується.

"На тепер докази, як видається, не вказують на потребу підсилювача (booster) серед широкого загалу, де залишається високою ефективність проти важкого перебігу хвороби", - написали науковці.

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