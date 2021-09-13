Масові щеплення третьою дозою вакцини від COVID-19 поки не на часі - експерти

Проводити масову кампанію щеплень третьою дозою вакцини Pfizer чи Moderna поки недоцільно. Про це йдеться в експертному висновку опублікованому в авторитетному медичному журналі Lancet в понеділок.

Серед співавторів висновку Меріон Грубер, директорка Служби дослідження вакцин Адміністрації США з контролю над продуктами харчування (FDA) та заступник директора цієї служби Філ Краузе.

Експерти-медики заявляють, що щеплення зареєстрованими у США вакцинами ефективно запобігає важкому перебігу хвороби, навіть коли ефективність вакцини від легкого перебігу хвороби зменшується.

"На тепер докази, як видається, не вказуть на потребу підсилювача (booster) серед широкого загалу, де залишається високою ефективність проти важкого перебігу хвороби", - написали науковці.

Вони зауважили, що вакцина ефективно захищає від "Дельта"-штаму, хоча цей захист і є меншим, ніж для попередніх штамів. Щеплення додатковою дозою може знадобитись, якщо пандеміча ситуація погіршиться, або виникне новий штам. Також медики зауважили, що третю дозу вакцини може бути доцільно використовувати для людей з послабленим імунітетом, або для тих, у кого імунна реакція на перші вакцинації не була вираженою.

Раніше в уряді США заявляли про можливість застосування третьої дози щеплення вже починаючи з 20 вересня, для посилення захисту від коронавірусу.

В серпні директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус закликав до введення двомісячного мораторію на посилювач вакцини проти COVID-19, адже, як заявив посадовець, багато бідних країн досі не мають достатньої кількості доз для початкової вакцинації свого населення.

В Білому домі назвали заклик ВООЗ "невірним вибором".

США можуть і надавати вакцини іншим країнам, і дбати про захист власних громадян, заявила речниця Білого дому Джен Псакі 9 вересня, представляючи стратегію президента США Джо Байдена щодо стримування епідемії.

"Сполучені Штати надали більше 140 мільйонів доз вакцини більш ніж 90 країнам, що перевищує кількість надану усіма іншими країнами разом. Ми надаємо півмільярда доз 100 нужденним країнам. Минулого тижня ми оголсили про план інвестувати 2,7 млрд дол у виробництво критично важливих елементів вакцин та розширення ліній виробництва на заводах", - заявила посадовиця.

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