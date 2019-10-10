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Офіційно: курцям електронних сигарет у США рекомендують остерігатись чорного ринку

Офіційно: курцям електронних сигарет у США рекомендують остерігатись чорного ринку

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З початку літа чи не щодня з’являються повідомлення про смерті курців електронних сигарет у США. На сьогодні майже у кожному штаті є постраждалі.

У Центрі США з контролю та профілактики захворювань (CDC) минулого четверга підтвердили ще одну, 18-ту смерть та 805 нових випадків захворювання легень за тиждень, зафіксувавши кількість постраждалих на рівні 1 080 осіб.

У ході розслідування зростаючої епідемії, що спалахнула на початку літа і набула загальнодержавних масштабів, CDC у партнерстві із Адміністрацією контролю за продуктами харчування і медикаментами (FDA) та місцевими органами охорони здоров'я окремих штатів отримала інформацію стосовно 771 пацієнта: 69% із них чоловіки; 62% віком 18-34; 16% підлітки до 18 років.

Поки науковці не можуть визначити конкретний чинник, що призводить до «хімічного травмування легень».

На цьому етапі просліджується тенденція: більшість пацієнтів палили вейпи із марихуаною за 30 днів до проявів симптомів.

У 77% протестованих зразків картриджів, які були вилучені у пацієнтів містився психотропний компонент марихуани тетроканабідіол (ТГК).

«Oстанні загальнодержавні та регіональні результати свідчать про те, що продукти, що містять ТГК, відіграють роль у спалаху”, - йдеться в оновленій заяві CDC.

FDA, установа що відповідає за регулювання ринку, у свою чергу, закликала громадськість припинити вживати катриджі із ТГК та будь-які інші підпільно вироблені продукти, оскільки значна кількість пацієнтів зізналася у придбанні засобів для вейпінгу на місцевому чорному ринку.

Перші повідомлення про захворювання надійшли з Вісконсину, штату у якому діє заборона канабісу - «сухий закон» - зазначає оглядач та головний редактор видання Leafy Дейвід Довнс. Там зафіксовано щонайменше 52 випадки. У районах та містах Каліфорнії, де також діє заборона на легальний канабіс – 98 випадків та дві смерті пов’язані із чорним ринком. У штаті Міннесота у місцевій службі охорони здоров’я заявили, що у кожному із 15 випадків захворювання, пацієнти також повідомили про паління неліцензованих картриджів із ТГК. В Огайо – у 90% із 17-ти.

У CDC наголошують, що приперевірці сумнівних товарів, до уваги береться широкий склад хімічних компонентів шкідливих для здоров’я – від нікотину, ТГК та інших канабіноїдів включаючи опіоїди, розріджувачі, до добавок, таких як пестициди, отрути, токсини та хімікати. Паралельно лікарі вивчають уражені органи пацієнтів.

У результаті першого дослідження п’яти пацієнтів з Північної Кароліни CDC віднесло це захворювання до ліпоїдної пневмонії. У легенях хворих виявили імунні клітини наповнені олією. Такий діагноз встановили і лікарі з Університету Юти, що знайшли схожі клітини, «ліпоподібні макрофаги» у шести пацієнтів. Це - рідкісна форма пневмонії, зазвичай зустрічається у з людей похилого віку, які випадково вдихають олію. Свої висновки вони оприлюднили у Журналі медицини Нової Англії.

Минулого тижня у Журналі опублікували інше дослідження патологів Клініки Майо, які вивчали біопсії легень 17 пацієнтів із історією паління марихуани або олії канабісу. Втім їхні результати попередню теорію захворювання не підтвердили. У коментарі The Washington Post один із головних авторів дослідження CDC пояснив, що невідповідність може пов’язуватися зі способом обробки низки біопсій.

Втім оглядачі та експерти у сфері марихуани звертають увагу на «вітамін Е», токоферил-ацетат, який використовують для розріджування олії ТГК. Представники охорони здоров’я по усій країні повідомляють про «забруднення» ним катриджів. Зокрема у Нью-Йорку підтвердили присутність синтетичного забруднювача у більшості зразків. Штат вже почав розслідувати декілька компаній-виробників такої олії. Дешевий розріджувач почали продавати на неурегульованому риноку вейпів в кінці 2018 року, кажуть експерти.

Ліцензовані вейпмейкери запевняють, що не використовують хімічні розріджувачі, що підтвердилося однією із провідних лабораторій CannaSafe. Вона провела незалежну експертизу 18 катриджів із ТГК придбаних у легальних магазинах і у неліцензованих дилерів у Каліфорнії на прохання NBC. Експертиза також виявила, що підробних 13 із 15 пробників містили «вітамін Е» а у тесті на пестициди, у 10 із 10 підтвердилася їх наявність. Усі продукти з чорного ринку містили міклобутаніл та фунгіцид, що можуть перетворюватися у синильну кислоту під час паління. У ліцензованих картриджах ні пестицидів ні Вітаміну Е не знайшли.

Оскільки уряд США не встигає контролювати індустрію е-сигарет та процвітаючий чорний ринок, Mіністерство охорони здоров’я США минулого місяця оголосило про повну заборону на ароматизовані вейпи поки триває загальнодержавне розслідування. Окремі штати, де канабіс легалізований, заборона охоплює й товари з марихуаною.

FDA та Служба кримінальних розслідувань США закликають інформувати місцеві ограни про підпільні організації. Зокрема у Мілуокі за підказкою «занепокоєного місцевого жителя» минулого тижня поліція виявила майже мільйон доларів готівкою та понад 10 тисяч картриджів ТГК у будинку пари ділерів.

Експерти кажуть, що мережа постачання починається в Китаї, де продаються катриджі та усі необхідні інгредієнти як для ринку ТГК так і для нікотину, і усі ті, хто обирає неліцензовані вейпи, піддають себе ризику.

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Стильні та смачні вейпи, що вбивають дітей. Відео
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Стильні та смачні вейпи, що вбивають дітей. Відео

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    Ілона Войтович

    Проміняла величний Нью-Йорк на Вашингтон у 2016 р., щоб допомогти Українській службі «Голосу Америки» із місією висвітлювання справжніх новин для українців всього світу. Здобула диплом бакалавра журналістики та англійської мови університету Бернарда Барука, паралельно отримуючи професійний досвід у провідних медіа-платформах нового покоління, таких як Elite Daily, POPSUGAR, журнал Dujour та інші.

    Американка львівського походження. Цінує свою культуру, не уявляє життя без музики, друзів і журналістики.

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