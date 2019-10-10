Офіційно: курцям електронних сигарет у США рекомендують остерігатись чорного ринку

З початку літа чи не щодня з’являються повідомлення про смерті курців електронних сигарет у США. На сьогодні майже у кожному штаті є постраждалі.

У Центрі США з контролю та профілактики захворювань (CDC) минулого четверга підтвердили ще одну, 18-ту смерть та 805 нових випадків захворювання легень за тиждень, зафіксувавши кількість постраждалих на рівні 1 080 осіб.

У ході розслідування зростаючої епідемії, що спалахнула на початку літа і набула загальнодержавних масштабів, CDC у партнерстві із Адміністрацією контролю за продуктами харчування і медикаментами (FDA) та місцевими органами охорони здоров'я окремих штатів отримала інформацію стосовно 771 пацієнта: 69% із них чоловіки; 62% віком 18-34; 16% підлітки до 18 років.

Поки науковці не можуть визначити конкретний чинник, що призводить до «хімічного травмування легень».

На цьому етапі просліджується тенденція: більшість пацієнтів палили вейпи із марихуаною за 30 днів до проявів симптомів.

У 77% протестованих зразків картриджів, які були вилучені у пацієнтів містився психотропний компонент марихуани тетроканабідіол (ТГК).

«Oстанні загальнодержавні та регіональні результати свідчать про те, що продукти, що містять ТГК, відіграють роль у спалаху”, - йдеться в оновленій заяві CDC.

FDA, установа що відповідає за регулювання ринку, у свою чергу, закликала громадськість припинити вживати катриджі із ТГК та будь-які інші підпільно вироблені продукти, оскільки значна кількість пацієнтів зізналася у придбанні засобів для вейпінгу на місцевому чорному ринку.

Перші повідомлення про захворювання надійшли з Вісконсину, штату у якому діє заборона канабісу - «сухий закон» - зазначає оглядач та головний редактор видання Leafy Дейвід Довнс. Там зафіксовано щонайменше 52 випадки. У районах та містах Каліфорнії, де також діє заборона на легальний канабіс – 98 випадків та дві смерті пов’язані із чорним ринком. У штаті Міннесота у місцевій службі охорони здоров’я заявили, що у кожному із 15 випадків захворювання, пацієнти також повідомили про паління неліцензованих картриджів із ТГК. В Огайо – у 90% із 17-ти.

У CDC наголошують, що приперевірці сумнівних товарів, до уваги береться широкий склад хімічних компонентів шкідливих для здоров’я – від нікотину, ТГК та інших канабіноїдів включаючи опіоїди, розріджувачі, до добавок, таких як пестициди, отрути, токсини та хімікати. Паралельно лікарі вивчають уражені органи пацієнтів.

У результаті першого дослідження п’яти пацієнтів з Північної Кароліни CDC віднесло це захворювання до ліпоїдної пневмонії. У легенях хворих виявили імунні клітини наповнені олією. Такий діагноз встановили і лікарі з Університету Юти, що знайшли схожі клітини, «ліпоподібні макрофаги» у шести пацієнтів. Це - рідкісна форма пневмонії, зазвичай зустрічається у з людей похилого віку, які випадково вдихають олію. Свої висновки вони оприлюднили у Журналі медицини Нової Англії.

Минулого тижня у Журналі опублікували інше дослідження патологів Клініки Майо, які вивчали біопсії легень 17 пацієнтів із історією паління марихуани або олії канабісу. Втім їхні результати попередню теорію захворювання не підтвердили. У коментарі The Washington Post один із головних авторів дослідження CDC пояснив, що невідповідність може пов’язуватися зі способом обробки низки біопсій.

Втім оглядачі та експерти у сфері марихуани звертають увагу на «вітамін Е», токоферил-ацетат, який використовують для розріджування олії ТГК. Представники охорони здоров’я по усій країні повідомляють про «забруднення» ним катриджів. Зокрема у Нью-Йорку підтвердили присутність синтетичного забруднювача у більшості зразків. Штат вже почав розслідувати декілька компаній-виробників такої олії. Дешевий розріджувач почали продавати на неурегульованому риноку вейпів в кінці 2018 року, кажуть експерти.

Ліцензовані вейпмейкери запевняють, що не використовують хімічні розріджувачі, що підтвердилося однією із провідних лабораторій CannaSafe. Вона провела незалежну експертизу 18 катриджів із ТГК придбаних у легальних магазинах і у неліцензованих дилерів у Каліфорнії на прохання NBC. Експертиза також виявила, що підробних 13 із 15 пробників містили «вітамін Е» а у тесті на пестициди, у 10 із 10 підтвердилася їх наявність. Усі продукти з чорного ринку містили міклобутаніл та фунгіцид, що можуть перетворюватися у синильну кислоту під час паління. У ліцензованих картриджах ні пестицидів ні Вітаміну Е не знайшли.

Оскільки уряд США не встигає контролювати індустрію е-сигарет та процвітаючий чорний ринок, Mіністерство охорони здоров’я США минулого місяця оголосило про повну заборону на ароматизовані вейпи поки триває загальнодержавне розслідування. Окремі штати, де канабіс легалізований, заборона охоплює й товари з марихуаною.

FDA та Служба кримінальних розслідувань США закликають інформувати місцеві ограни про підпільні організації. Зокрема у Мілуокі за підказкою «занепокоєного місцевого жителя» минулого тижня поліція виявила майже мільйон доларів готівкою та понад 10 тисяч картриджів ТГК у будинку пари ділерів.

Експерти кажуть, що мережа постачання починається в Китаї, де продаються катриджі та усі необхідні інгредієнти як для ринку ТГК так і для нікотину, і усі ті, хто обирає неліцензовані вейпи, піддають себе ризику.

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