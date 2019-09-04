ВТемі: Чи то традиційна цигарка чи то електронна сигарета – куріння вбиває!

В охороні здоров’я США б’ють на сполох після першої смерті, яку пов’язують із вейпами.

Електронні сигарети та різновидні вейпи вийшли на ринок як «здоровіша альтернатива» цигаркам. В Україні вони заявилися нещодавно і популярність лише зростає – "майже кожен 5-й підліток (13-15 років) є споживачем електронних сигарет, відповідно до результатів Глобального опитування молоді щодо вживання тютюну, проведеного у 2017 році", - цитують у МОЗ.

У Сполучених Штатах вживання вейпів почалося 15 років тому і здебільшого набрало популярність в останні кілька років завдяки якісному маркетингу, на кшалт компанії JUUL, яку сьогодні американські органи звинувачуюють у наміреному таргетингу неповнолітніх дітей у своїх рекламних кампаніях. Віддатак, вживання електронних цигарок серед молодці зросло на 78% серед школярів старших класів, за данними Управлінні з контролю за продуктами та ліками США, та на 48% серед школярів середніх класів всього за рік. Загалом з 2017-го по 2018-й роки півтора мільйона молодих людей розпочали використовувати електронні цигарки.

Фінансування наукових досліджень про "безпечність" вейпінгу компаніями-виробниками також відіграло значну роль. Важливо зазначити, що у США така практика серед американських бізнесів є нормальною – великі компанії користаються прогалинами, зокрема у науковому середовищі, де традиційно наявний дефіцит грошей. У таких випадках, як правило, результати дослідження виходять на користь замовників. У медіа просторі такі вірусні новини про здоров'я подаються читачам під соусом "Дослідження: вейпи не спричаняють тютюнову залежність".

На сьогодні на офіційному рівні такі твердження ніколи ніхто не підтвердив.

У штаті Іллінойс, де представники Центру з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) та Управління з контролю за продуктами та ліками (FDA) повідомили про першу смерть, вони також оголосили, що розслідують 215 випадків серйозного захворювання легень, пов`язані із курінням «і-сигарет» у 25 штатах. Зокрема з’ясовують, чи пов’язані захворювання із конкретним брендом або продуктом.

Представники охорони здоров’я США кажуть, що на початку літа їх почали повідомляти про випадки хвороби, але їх кількість раптово подвоїлися лише за останній тиждень. Можливо, тому, що до цього часу хворобу не зв’язували з курінням і-сигарет.

Один із постраждалих, 20-річний Алекс Мітчел із штату Юти, у інтерв'ю каналу ABC розповів, що одного літнього дня думав, що захворів на грип – а згодом він же існував лише завдяки апарату штучного кровообігу. Лікарі поставили діагноз – гостре респіраторне захворювання, викликане курінням. Сьогодні у нього проблеми із короткостроковою пам’яттю та легенями, що працюють лише на 25 відсотків.

У іншому випадку, у 17-річного Трістона Загфелда, була закупорка в легенях. Лікар був змушений ввести його у штучну кому. Загфелд палив і-цигарки з 13 років, деколи по 2-3 картриджі на тиждень. Він сподівається на швидке видужання.

Міністерство охорони здоров’я України пропонувало на законодавчому рівні врегулювати вживання електронних сигарет, а саме визначити вікові обмеження, регулювати вміст компонентів, зокрема ароматизаторів.

Епізод на цю тему дивіться на Інстаграм каналі @holos_ameryky у новій рубриці IGTV #Втемі.

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