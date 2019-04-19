Чи можуть вони взагалі щось змінити? Ефект дебатів через американську призму

Кандидати на посаду президента України Петро Порошенко та Володимир Зеленський готуються до дебатів – та чи можуть вони взагалі щось змінити?

В Україні усі говорять про дебати. А ми подивимось, як дебатують кандидати на посаду глави держави, у країні де зародилася ця традиція, у Сполучених Штатах.

У США дебати між кандидатами починаються за місяць до виборів. На момент зустрічі, більшість виборців, як правило вже визначились. Більшість але не всі. Саме на цю категорію розраховані дебати.

Зазвичай, кандидати на найвищу посаду тричі змагаються у красномовності. Претенденти на крісло віце президента, дебатують один раз.

На перших дебатах кандидати сперечаються, щодо внутрішніх питань. Другий раз розповідають про своє бачення зовнішньої політики країни.

Третій раунд проходить у так званому «таун-голл» форматі. Пересічні американці отримують нагоду особисто поставити запитання кандидатам на будь яку тему.

Перші телевізійні дебати пройшли у 1960-му, коли зійшлися сенатор-демократ Джон Кеннеді та віце-президент республіканець Річард Ніксон. З часом дебати стали обов’язковою традицією виборчого процесу.



Класичним прикладом ефективного використання дебатів вважається виступ тоді кандидата від республіканської партії Рональда Рейгана.

Під час дебатів у 1980 році, він звернувся до виборців з тезою, яка на думку багатьох експертів, допомогла йому перемогти діючого президента демократа Джимі Картера.

"Я думаю, коли ви прийматимете рішення, було б добре запитати себе: А чи краще вам жити сьогодні ніж чотири роки тому?".

Але ставалося й таке, що кандидати виривали могилу для своєї політичної кар’єри під час дебатів.

У 1976 році - у розпал холодної війни - під час дебатів із демократом Джиммі Картером діючий президент Республіканець Джеральд Форд зробив приголомшливу помилку

"Не існує радянського домінування над Східною Європою, і не буде за правління адміністрації Форда".

Форда тоді висміяли. Експерти вважають, що ця заява сприяла його поразці.

Однак, у сучасній історії, починаючи з 1992 року, дебати не мали вирішального впливу на громадську думку.

За винятком дебатів між Алом Гором та Джорджем Бушем у 2000-му році, та Гіларі Клінтон і Дональдом Трампом у 2016, крісло президента здобували люди, які лідирували у рейтингах на момент проведення перших дебатів.

Однак, в обох випадках, переможені за складною системою електоральних голосів, загалом набрали більше голосів по всій країні ніж переможці. Таке в історії країни ставалося лише тричі.

В Україні поки що немає усталеної культури дебатів. І якщо дебати між претендентами на крісло президента такі відбудуться, чи вплинуть вони на результати виборів? Дізнаємося у неділю.

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