Чому Україні варто втратити бізнес з "Газпромом" і про політику Трампа розповідає аналітик США Едвард Чау

Україні потрібно вгамувати очікування від нової стратегії "енергетичного домінування" адміністрації Трампа, переконаний аналітик CSIS Едвард Чау.

"Ні американське вугілля, ані зріджений природний газ не будуть достатніми для того, щоб Україна відклала реформи", - сказав Чау в інтерв’ю журналісту Української служби "Голосу Америки" Оксані Бедратенко.

Першу частину інтерв'ю читайте тут.

"Україна виграє (від збільшення поставок енергоресурсів США - Г.А.) опосередковано, але не буде такої безпосередньої переваги, на яку сподіваються певні люди, або як вказує певна американська риторика", -переконаний Чау.

Він, однак, зазначив, що "експорт Америкою нафти та газу вже покращив стан світової пропозиції (енергоресурсів), додав ліквідності на спотовому ринку. Зріджений газ став більш доступним в Європі, що зменшило можливості Росії впливати на ціни в Європі, і це – на краще".

Україна ж має сама забезпечити собі майбутнє. Україна "має всі переваги і можливості стати самодостатньою в енергетиці. Вона має газові ресурси, які не видобуваються через погані інвестиційні умови не тільки для іноземних прямих інвестицій, але і для українських інвестицій загалом.

Україна має зробити свій внесок до енергобезпеки Європи. "Зараз до неї (України) ставляться як до пасиву з точки зору енергопоставок". Однак, Україна може за два-три роки перетворити негативи на позитиви, залучивши інвестиції.

"Однак, доки люди переконані, що правила перекручено на користь осіб з політичними зв’язками, не буде того рівня інвестицій, який можна легко передбачити", - вважає Чау.

Складно, обтяжливо і важко воювати з країною і, щоб компанія з цієї країни (Росії) була єдиним клієнтом міжнародної системи транзиту (України)

Крім видобутку газу, Україна має розвивати відновлювану енергетику, переконаний експерт. "Україна має дуже низький рівень використання відновлюваних енергоресурсів, однак, якщо подивитись на можливості в Україні не тільки для вітряної, сонячної енергетики, але і біопалива – існують високі бар’єри на вихід на цей ринок і багато з них створені політично".

Вже за кілька років, Україна, ймовірно, перестане бути транзитним центром для російського газу, вважає Чау.

"Зараз Україна транзитує 40-50 відсотків газпромівського газу до Європи, а раніше перевозила 80%. Це - тривала історія, як і той факт, що Україна потерпає від російської агресії і «Газпром» однозначно перебуває під контролем російського уряду. Я думаю, це складно, обтяжливо і важко воювати з країною і, щоб компанія з цієї країни була єдиним клієнтом міжнародної системи транзиту", - зазначив дослідник.

Є багато відмовок, до яких вдавались українці, що б не реформувати енергетику, і втрата транзитних надходжень, можливо, означатиме, що стане однією відмовкою менше в майбутньому

Якщо Україна перестане бути центром транзиту російського газу - це не фатально, переконаний Чау. "Якщо вона це втратить після 2019, не думаю, що це буде кінець світу. Гадаю, є багато відмовок, до яких вдавались українці, що б не реформувати енергетику, і втрата транзитних надходжень можливо стане однією відмовкою менше в майбутньому". До того ж, Росія в минулому "часто використовувала транзитні надходження як компромат на керівників України".

"Питання для мене – як сильно хоче Україна залишатись транзитною країною для російського газу. Не фатально втратити цей бізнес, на мою думку", - наголосив Чау.

"Можна багато зробити, щоб покращити своє становище, але якщо хочете залишатись транзитною країною, мусите мати справу з «Газпромом». Потрібно нормалізувати відносини в сфері газу між «Газпромом» та «Нафтогазом» прозорим та нормальним чином, а не так, як це тривало 25 років. І це – великий виклик. На мою думку, є ряд кроків, які, наскільки мені відомо, запропонував менеджмент «Нафтогазу», те що рекомендували Світовий банк, ЄБРР та інші", - наголосив дослідник.

Якщо залишити відносини з «Газпромом» без змін, навіть попри позицію Єврокомісії та санкційну політику США, Росія буде намагатись обійти Україну, переконаний Чау.

Я знаю, щонайменше дві групи європейських компаній, зацікавлених в розгляді такої можливості

"Якщо ситуація залишається неврегульованою – в інтересах Росії обійти Україну. Вони це постійно робили впродовж 25 років, - зазначив дослідник. - Це почалось не з газу, а з нафти. Зараз південна гілка трубопроводу "Дружба" практично суха, тому що Росія витратила останні більш ніж двадцять років, щоб обійти Україну в постачанні нафти. Вона зробить це і з газом – Nord Stream II або Turkish Stream, чи якоїсь їх комбінації".

Якщо Україна все ж хоче зберегти транзитний бізнес, дослідник порадив урядові працювати над нормалізацією відносин з «Газпромом» і зміцнювати довіру покупців. Кроком в цьому напрямку може стати передача трубопроводу в управління західними компаніями.

"Я знаю, щонайменше дві групи європейських компаній, зацікавлених в розгляді такої можливості", - сказав Чау.

Якщо Україна хоче зберегти транзит, "вона має довести, що вона не тільки надійний транзитний партнер, але і найбільш економний транзитний шлях для російського газу до Європі".

Чау наголосив, що не важливо, чи є обґрунтованими звинувачення у ненадійності України, як партнера.

"Росіяни будуть робити те, що вони будуть. Вони робитимуть це у власних інтересах, а не для того, щоб просувати інтереси України і їх поведінка не змінюється останні 25 років. Вони поступово обходили Україну як транзитну країну, тому що вони не хочуть надто залежати від України, як на їх думку, і вони часто використовували транзитні надходження як компромат на керівників України. Ми і це бачили раніше".

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