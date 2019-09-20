У Вашингтоні відкрили монумент-олівець, пошкоджений землетрусом у 2011

Знакова пам’ятка американської столиці – Монумент Вашингтона – закрили на 8 років, після того як 2011-го року землетрус силою майже 6 балів спричинив 150 тріщин у кам’яній споруді. Тепер споруда-олівець, – так його називають місцеві, – знову відкрита.

Відтепер відвідувачі можуть зайти всередину монумента і піднятись на вершину й побачити американську столицю з висоти пташиного польоту. Джефрі Рейнболд, представник Національної Алеї та меморіальних парків, пояснює: "Ми повністю відновили та відбудували систему ліфтів. З ними йдуть нові кабелі, нове програмування, ми також відремонтували мотор, встановили нові системи безпеки".

Перша леді Меланія Трамп із групою столичних школярів стали першими відвідувачами, піднявшись на гору споруди під час урочистої церемонії.

Це один із найпопулярніших монументів на Національній Алеї Вашингтона. За рік його відвідує близько півмільйона людей. З самого ранку вишиковується черга за квитками. Одна пара із Шанхаю на прізвище Жанґс попросила про додаткові квитки. Туристи не говорили англійською, але показали написану від руки записку із перекладом з китайської. Як виявилось, їхні предки зробили благодійний внесок у цей пам’ятник – вартісну кам’яну дошку, якою задекорували стіну монументу.

Загалом у внутрішніх стінах споруди закладено 183 такі пам’ятні кам’яні дошки. В Агенстві Національних парків підтвердили, що одну з них справді подарувала американська місія у Ніґбо, Китай – саме звідти походять родичі родини Жанґс. Пара поверталась додому у Китай уже наступного дня, тож їм виділили додаткові два квитки на відвідування монументу.