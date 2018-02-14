Вашингтон, Москва та Пекін готуються до можливого конфлікту - британські аналітики

Китай та Росія кидають виклик військовому домінуванню Америки та її союзників. Захід не може більше розраховувати на свою стратегічну перевагу, яку він мав дотепер, повідомляє The Independent, посилаючись на дані звіту провідного британського аналітичного центру "Міжнародний інститут стратегічних досліджень" (IISS).

Звіт IISS, що має назву "Військовий баланс 2018" попереджає, що хоча війна між провідними силами не є неминучою, Вашингтон, Москва та Пекін систематично готуються до можливого конфлікту.

В звіті описуються зусилля керівництва Китаю з надбання і розширення збройного арсеналу.

Загальний тоннаж нових військових суден Китаю, побудованих за останні чотири роки, значно переважає військово-морські сили Франції

Повітряні сили Китаю в 2020 отримають новий бойовий літак Chengdu J-20, який обмежить монополію США на військові літаки Stealth. Також, ракетна система повітря-повітря PL-15 буде обладнана радарами з електронним скануванням – технологія, яку мають не багато країн.

Подібний прогрес є і у військово-морському флоті. За останні 15 років Китай побудував більше корветів, винищувачів, фрегатів та підводних човнів, ніж Японія, Індія та Південна Корея разом.

Темп мілітаризації в Росії повільніший, частково, через фінансові та промислові проблеми. Однак, Росія має реальний бойовий досвід в Сирії та Україні

Загальний тоннаж цих нових військових суден, побудованих за останні чотири роки, значно переважає військово-морські сили Франції.

Темп мілітаризації в Росії повільніший, частково, через фінансові та промислові проблеми. Однак, Росія має реальний бойовий досвід в Сирії та Україні і продемонструвала великі спроможності в сфері гібридної війни, включаючи кібернапади, йдеться в звіті.

Джон Чипман, директор IISS наголосив: "деякі західні уряди розглядають "технології стрибка", щоб посилити військову міць, але гарантії успіхів немає".

"Початок розробки зброї Китаєм і більш широкий прогрес в оборонних технологіях переводять її з категорії тих, хто "наздоганяє" Захід до категорії світових інноваторів в сфері оборони.

Захід не має монополії на світові інновації та виробництво в сфері оборони або на фінансування для цих проектів. Справді, Китай може бути на один стрибок попереду. Але, щоб найкращим чином використати ці можливості, Китай потребуватиме подібних покращень в навчанні, створенні доктрини та в тактиці", - стверджує Чипман.

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