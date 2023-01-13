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Обстріли, викрадення 2000 українських дітей перед Новим роком свідчать, що заяви Росії про дипломатію фальшиві - посол США в ОБСЄ
У Святвечір Росія вбила ракетами 16 людей в Україні, а під Новий рік викрала близько 2000 українських дітей під виглядом їхнього “захисту”. Тілами в'язнів, залучених із російських тюрем до війни в Україні, росіяни фактично загороджують лінію фронту, а дітей на окупованих територіях, згідно з повідомленнями, вносять до списків майбутнього “гарматного м'яса”. Ці та інші дії Росії під час війни посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер навів як доказ того, що Москва не налаштована на дипломатію і не має жодного інтересу до неї. Заяви Росії щодо дипломатії посол назвав фальшивими, пропозиції щодо "Потьомкінського припинення вогню" цинічними, а також запевнив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну у її захисті та звільненні своєї території – скільки буде потрібно.
“Цей новий рік починається там, де закінчився попередній: зі смертю, руйнуванням і невимовними людськими стражданнями від рук російських загарбників. Також незмінною залишається рішучість України боротися за свободу, - сказав посол у своєму зверненні 13 січня сьогодні в ОБСЄ у Відні. - Бомбардування Росії можуть принести морок і холод, але вони не можуть зламати дух українського народу. Скільки буде потрібно, Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну під час її захисту та звільнення своєї території”.
Майкл Карпентер нагадав учасникам зустрічі, що 24 грудня, напередодні Різдва, Росія випустила понад 40 ракет по Україні, що вбили 16 осіб під час брутальної атаки на критичну інфраструктуру. У Херсоні, наприклад, російські ракети впали на залюднений місцевий ринок, убивши 10 людей і поранивши щонайменше 58. Російські військові удари поблизу Запоріжжя знищили школу й пошкодили кілька будинків та історичну будівлю. У новорічний час понад 20 крилатих ракет і 45 іранських безпілотників-смертників вбили людину і поранили понад двадцятьох, у тому числі японського журналіста.
З Бахмута та Соледара, наголосив Карпентер, продовжують надходити повідомлення про “натовпи засуджених, набраних із російської пенітенціарної системи, які загороджують лінію фронту, що призводить до жахливих сцен полів, буквально всіяних частинами тіл і розчленованими фрагментами уніформи”.
З Бахмута і Соледара продовжують надходити повідомлення про натовпи засуджених, набраних із російської пенітенціарної системи, які загороджують лінію фронту, що призводить до жахливих сцен полів, буквально всіяних частинами тіл і розчленованими фрагментами уніформи"Майкл Карпентер
Бої на Донбасі є напруженими, лінії фронту змінюються багато разів протягом дня. Але єдине, що не змінюється, — це рішучість України боротися за свободу, - відзначив Карпентер.
“Росія може спробувати перетворити зиму на зброю, але народ України має набагато краще озброєння: рішучість жити вільно, що зрештою виявиться набагато сильнішим за недисципліновані війська Росії. Бомбардування Росії можуть принести морок і холод, але вони не можуть зламати дух народу України. Ми бачили цей дух, коли херсонці вишикувались у черги біля міського центру донорства крові під час свят, щоб допомогти землякам, постраждалим від російського варварства”, - сказав посол.
Майкл Карпентер навів вражаючі факти “найогиднішої поведінки” росіян – про примусове вилучення дітей із сімей і домівок в Україні та переміщення їх до Росії, депортацію тисяч українських цивільних осіб до Росії, а також списки дітей 2005 і 2006 років народження на окупованому Донбасі, де “маріонеткова влада здійснює завчасне планування використання українських дітей як гарматного м’яса для російської війни”.
“У мене немає інших слів – це просто зло”, - каже Карпентер.
“Росія і лише Росія може закінчити цю війну сьогодні. Скільки буде потрібно, буквально стільки, скільки буде потрібно, Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну, коли вона захищатиметься та звільнятиме свою територію… Наш загальний внесок в оборону України з 24 лютого минулого року становить майже 25 мільярдів доларів. Але ми готові зробити набагато більше. Ми й надалі будемо солідарні з понад 50 країнами, які підтримують захист України”, - заявив дипломат.
Посол США в ОБСЄ також наголосив, що Україна бореться за вільний світ: не лише за свободу власного народу, а й за принципи вільного та мирного глобального порядку.
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Наступного тижня країни Заходу можуть оголосити про поставку важких танків для України - ЗМІ
Україна може отримати французькі легкі бойові танки AMX 10-RC впродовж наступних двох місяців, про це у п'ятницю заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє Reuters.
Напередодні, у четвер, Лекорню у телефонній розмові з українським колегою Олексієм Резніковим підтвердив підтримку України Францією.
Водночас британське видання The Guardian із посиланням на джерела в українському уряді повідомило, що британський уряд вже підтримав рішення про надання Україні танків, і може оголосити про це наступного тижня, ймовірно в понеділок. Мова йде про 10 одиниць.
В українському уряді сподіваються, що рішення британського уряду підштовхне Німеччину надати Україні свої “Леопарди 2”, або принаймні дозволити іншим країнам реекспорт німецьких танків в Україну, пише видання Guardian.
Рішення про те, чи надсилати в Україну “Леопарди 2”, уряд Німеччини може прийняти вже наступного тижня, перед засіданням міжнародної координаційної групи з оборони України у форматі “Рамштайн”. Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на два джерела, знайомі з обговоренням цього питання.
Міністри оборони майже 50 країн світу, як очікується, візьмуть участь у зустрічі у форматі “Рамштайн” 20 січня. За день до того запланована зустріч у Берліні міністрів оборони США та Німеччини Ллойда Остіна та Крістіне Ламбрехт.
Чи приєднаються США до “міжнародної коаліції” країн, які надсилатимуть Україні танки, рішення поки не ухвалене, заявив координатор стратегічної комунікації нацбезпеки США Джон Кірбі.
“Ми дуже ефективно надаємо (Україні - ред.) безпекову допомогу, яка змінюється із розвитком війни. Знаєте, два тижні тому ми говорили про системи ППО, зокрема Patriot, а сьогодні ми говоримо про бронетехніку і танки. Тому я не буду випереджати президента — і рішення, які він ухвалюватиме”, - заявив Джон Кірбі.
“Ми вдячні за підтримку, яку надають інші країни. Кожна з них робить це по-своєму, у тому розмірі, масштабі та темпі, які їм зручні. Це суверенні рішення, і ми їх поважаємо”, - додав він.
Кірбі нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення росіян в Україні США вже виділили Україні допомогу розміром у 25 мільярдів доларів.
“Жодна інша країна не наблизилась до того, щоб надати таку безпекову допомогу, як ми. … Ми розуміємо їхні потреби та можливості, і надаємо ці можливості найкращим чином. І коли я кажу «ми», то маю на увазі не лише США. Я маю на увазі велике «ми». Іноді ці спроможності не надходитимуть зі США, іноді вони будуть надходити з інших країн. І можливо, це краще для українців. Або тому, що ці спроможності можуть надійти швидше, або тому, що це техніка, якою їм зручніше користуватися, і яка не потребуватиме стільки навчання, експлуатації й обслуговування. На це є багато причин — багато речей, які впливають на ці рішення”, - заявив координатор стратегічної комунікації нацбезпеки США Джон Кірбі.
Раніше Польща заявила про готовність надати Україні свої танки німецького виробництва "Леопард 2" у рамках міжнародної коаліції. Щоб це сталося, Берлін має дати дозвіл на це. Як повідомляв "Голос Америки", принаймні 10 країн могли б увійти в коаліцію постачальників танків «Леопард» Україні.
Танки Leopard 2, Abrams та Challenger 2 - яка між ними різниця і яка можлива користь поставок для України
Важкі танки Leopard 2, Abrams М1 та Challenger 2 вважаються серед найкращих у світі. Вони схожі за параметрами, їх часто порівнюють, вони є в арсеналах різних країн світу.
Україна з початку повномасштабного вторгнення просить США, Німеччину та Британію надіслати їй танкову підтримку.
Нещодавно Велика Британія визнала, що розглядає можливість передати Києву свої Challenger 2, утім остаточного рішення уряд Ріші Сунака ще не ухвалив.
США не надсилають своїх танків Abrams М1 в Україну, але оголосили про надання Україні бойових машин піхоти “Бредлі”, здатних вражати ворожі танки.
Чимало країн закликають Німеччину надати Україні її Leopard 2 або принаймні дозволити іншим країнам реекспорт “леопардів” в Україну. В обох питаннях офіційний Берлін досі вагається.
Цього тижня Польща погодилась надати Україні роту своїх танків німецького виробництва Leopard 2 у рамках міжнародної коаліції. Однак, щоб вони опинилися в Україні, їх країна-виробник - Німеччина - має дати на це "зелене світло".
За даними польського видання Wprost, наразі Польща має у своєму арсеналі 249 танків Leopard 2 різних версій:
142 танки Leopard 2 A4
105 танків Leopard 2 A5
2 танки Leopard 2 ANJ
За даними військових експертів, 2A4 мали слабшу броню, порівняно з наступними удосконаленими версіями. У 2015 році Варшава підписала контракт на модернізацію танків цієї версії, зокрема щодо посилення їхньої броні. За угодою, всі модернізовані танки Польща має отримати до липня 2023 року. Модернізовані польські “леопарди” мають назву Leopard 2PL.
Польща також має у своєму арсеналі танки виробництва США Abrams M1. Як повідомляв "Голос Америки", у лютому 2022 року Польща домовилась зі США про закупівлю 250-ти американських "Абрамсів".
А на початку січня 2023 року польський уряд підписав угоду зі США про закупівлю ще 116 американських танків M1A1 Abrams з усім обладнанням і матеріально-технічним забезпеченням.
Важкі танки - в чому різниця?
Серед вищезгаданих моделей важких танків найдорожчими вважаються американські Abrams M1. Їхня вартість, за даними різних джерел, від 6 до 9 мільйонів доларів. Заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер раніше заявляла, що танки Abrams “використовують багато палива та досить складні в обслуговуванні”.
Вартість танків Leopard 2 та “Challenger 2 - понад 5 мільйонів доларів. Утім вони мають різні версії та комплектацію, тому ціна може відрізнятися.
“Абрамси” дуже гучні, але швидко стартують, на що витрачається багато палива, тоді як “Леопард 2” може довше бути в ходу без дозаправки.
Виробник “Леопардів” компанія Krauss-Maffei Wegmann назвала свої танки “ідеальним поєднанням захисту, мобільності, маневровості та вогневої потужності”.
А американське видання Business Insider пише про танки “Абрамс”, що “жоден інший танк не був настільки випробуваний у боях і вважається найефективнішим примножувачем сили в бою”.
“Абрамси” та “Леопарди” мають 1500 кінських сил і розвивають швидкість понад 60 кілометрів за годину.
Британський танк Challenger 2 має трохи слабший двигун (близько 1200 кінських сил), що дозволяє йому розігнатися до 56 кілометрів за годину.
За даними компанії-виробника BAE Systems, танк Challeger 2 оснащений двома незалежними системами нічного бачення, що забезпечує йому високу бойову здатність в нічних умовах. Танкова башта здатна обертатись на 360 градусів.
Танки Leopard 2 та Abrams M1 мають приціли для денного та нічного спостереження та круговий огляд з поворотом на 360°.
Експерти звертають увагу, що Abrams та Challenger 2 мають сильнішу броню, порівняно з Leopard. Останніми роками німецькі виробники інвестували у покращення броні своїх Leopard 2.
У соціальних мережах військові обговорюють ще одну, на їхню думку, важливу перевагу британських танків. Під сидінням навантажувача Challenger 2 є туалет. Його наявність може врятувати життя військових під час бою, пишуть військові. У танку також є невеличкий бойлер, щоб нагріти їжу чи зробити чай.
Інженер з Німеччини Ян Крусар у соціальних мережах пише: “Багато танкістів були поранені чи загинули під час виходу з танка, щоб справити нужду чи приготувати їсти. Це дозволяє екіпажу працювати в танку кілька днів, наприклад, в умовах застосування ядерної, хімічної чи біологічної зброї без необхідності носити громіздкий захисний одяг".
Дописувач продовжує, що коли у Британії проектували Challenger 1, радянська доктрина Холодної війни передбачала масове застосування хімічної зброї в протистоянні з НАТО.
Оптимальний танк для ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський неодноразово апелював до країн НАТО надіслати Україні важкі танки, незалежно від їхньої моделі чи країни виробництва.
Втім, для Києва важливим фактором при виборі танка є питання обслуговування і можливості його отримати швидко та в більшій кількості.
Експерт з питань оборони та безпеки, професор Майкл Кларк з лондонського Кing's College в інтерв'ю виданню Newsweek заявив, що українським військовим найбільш корисними були б німецькі танки Leopard 2.
За словами Кларка, порівняно з “челленджерами” і “абрамсами”, “Леопард 2” має ключові переваги для ЗСУ на війні проти Росії.
За словами професора, ці танки мають у своїх арсеналах понад десяток країн в Європі, “всі вони використовують однакові боєприпаси, усі вимагають однакового обслуговування, і їх багато. … Це дуже хороший танк”, - сказав професор Кларк для видання Newsweek.
“Ніхто не має давати (Україні - ред.) великої кількості, - зазначив експерт. - В Європі так багато Leopard 2, що якби кожен дав по 20, то п'ять-шість країн могли б забезпечити українців усім, що їм потрібно”.
За словами оглядачів, навіть кілька десятків Leopard 2 в арсеналі ЗСУ могли б змінити курс війни в Україні.
В Європі американські "Абрамси" є лише у Польщі, відтак можливості обслуговування цих танків для України обмежені. Тоді як німецькі "Леопарди 2" мають значно більше країн, зокрема, Туреччина, Австрія, Данія, Канада, Фінляндія, Греція, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Швеція, Іспанія та інші.
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що за даними німецького щоденника Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), з посиланням на їхні джерела, ще у жовтні Сполучені Штати сигналізували німецькому федеральному уряду, що схвалять поставку в Україну німецьких бойових танків Leopard 2. Про це радник президента США з питань безпеки Джейк Салліван повідомив радника канцлера з питань зовнішньої політики Єнса Плотнера під час їхньої телефонної розмови.
На запит журналістів, уряд ФРН не спростував інформацію про сигнали з Білого дому. Прес-секретар німецького уряду заявив, що «перебуває в постійному контакті з союзниками, зокрема США, щодо спільних зусиль навколо підтримки України», але деталі цих переговорів є «конфіденційні». В уряді також було сказано, що кожна держава сама вирішує, що постачати, і що Німеччина діє в унісон зі своїми найближчими союзниками.
“Кактуc і Тризуб”: як українки заснували волонтерський рух в Аризоні
Заручитися підтримкою тих, хто не готовий був навіть чути про Україну. Зібрати десятки тисяч доларів на допомогу армії. І пожертвувати кар'єрою заради внеску в перемогу. Це про трьох українок з Аризони, які мешкають у США багато років, але з початком війни присвячують підтримці Батьківщини весь свій час. Вони заснували волонтерський рух “Кактус і Тризуб” і роблять усе можливе, щоб у далекій від України спекотній Аризоні українські питання гучно лунали якомога частіше.
Українка Олі Невінська мешкає у США понад 10 років. До початку повномасштабної війни вона не мала друзів серед земляків в Аризоні. Втім після 24 лютого українці почали швидко знаходити одне одного, бо намагалися допомогти хто чим може. "Я фінансист за освітою і працювала в галузі фінансів у США останні 5-6 років. Коли почалася повномасштабна війна, мабуть, так само, як і в дуже багатьох українців, у мене виникло бажання допомогти і внести свою частину до перемоги України", - розповіла засновниця Cactus and Tryzub Олі Невінська.
Вона пригадує, що спочатку познайомилася з деякими українцями з Аризони в соцмережах, коли шукала бронежилети та спорядження для українських військових. У перші дні війни вони влаштували акцію у столиці Аризони, місті Фінікс, на яку прийшли не більше 40 осіб. На заході, серед інших земляків, Олі зустріла Ірину Емрайн та Ольгу Заскальну, які у США мешкають більше 20 років, і які так само не могли спокійно спостерігати за подіями в Україні.
“Коли почалася ця остання стадія агресії Росії проти України весь мій світ розвалився на маленькі шматочки і щось треба було робити. Я взагалі дуже тиха людина, живу своїм життям, але я не могла стояти обіч. Ми просто сказали: "Давай станемо на розі нашої однієї з найбільших вулиць з українськими прапорами". Люди нам сигналили, авто проїжджали, всі почали це помічати”, - розповіла Ольга Заскальна, засновниця Cactus and Tryzub.
Дівчата почали влаштовувати протест за протестом, а також взялися за волонтерську діяльність. “Я хотіла, щоб назва нашого волонтерського руху мала якесь співвідношення між Україною й Аризоною. І я думаю, що ця назва - “Кактус і тризуб” - охоплює це співвідношення,” - каже Ірина Емрайн, засновниця Cactus and Tryzub.
Розпочинати волонтерську роботу “Кактусу і Тризубу” у штаті, де відносно небагато українців, було нелегко. Запитів на допомогу та ідей для фандрайзингів з’явилося так багато, що Олі Невінська була змушена залишити основну роботу. Складно було не лише через невелику кількість українців, які мешкають у штаті. А ще й тому, що в Аризоні далеко не всі готові були чути про українські проблеми.
Ірина згадує, як на одному з мітингів люди вигукували непристойні гасла, дивлячись на український прапор. “Якось на фандрайзері до мене підійшов чоловік і сказав, що Україна отримала вже достатньо допомоги, і мене це вразило. Звідки він може знати, що достатньо, а що недостатньо, і як у людей може бути така реакція. Він відійшов, але через кілька хвилин повернувся і дав нам у скриньку 20 доларів”, - розповіла Ірина Емрайн.
День за днем дівчата почали розповідати про Україну всім: від перехожих на вулиці до представників Аризони у Конгресі. Вони не лише телефонували, а й мали особисті зустрічі з конгресменами: просили про нове озброєння, а також домоглися прискореного отримання дозволів на роботу для переселенців, згадує Олі Невінська: "Ми співпрацювали з українськими біженцями і більшість із них мали проблеми з дозволом на роботу. Ми працювали з командою, аби прискорити отримання таких дозволів. І завдяки співпраці з місцевими сенаторами і конгресменами зараз ми бачимо зміни в процесі отримання дозволу на роботу".
Щоб залучити більше людей до збору коштів, дівчата почали об'єднуватися з іншими громадами в Аризоні: польськими, німецькими, французькими, перуанськими. Також представляли Україну на азійському фестивалі, участь у якому Олі Невінська вважає дуже успішною: “Найцікавішим заходом, на мою думку, був азійський захід, де ми заручилися підтримкою азіатської спільноти в Аризоні й організували фандрайзер на підтримку України, який включав приблизно 700 гостей 8-9 різних національностей. Це був захід, який, по-перше, доніс інформацію про Україну, і по-друге, розказав, як саме і чому люди мають нам допомагати”.
За менш ніж рік роботи волонтери “Кактусу і Тризубу” допомогли зібрати понад 70 тис. доларів для шести великих фондів, зокрема Razom for Ukraine, You Are the Angel, церкви St. Mary’s Protectress Ukrainian Orthodox Church of Ukraine у Фініксі та інших. Ці кошти пішли на допомогу військовим, закупівлю генераторів. Найбільша нагорода для дівчат - це подяка з передової, каже Ольга Заскальна: “Один із хлопців з України прислав фотографію з осколками. Осколок застряг в окулярі. Якби в нього не було цих якісних окулярів, він би був мертвий. І це таке неймовірне відчуття, коли ти розумієш, що то була твоя частка, яка врятувала людину”.
Українки мають ще багато ідей для майбутніх фандрайзерів. Тож закликають усіх, хто хоче допомогти, приєднуватися. Адже їм потрібна не лише фінансова підтримка, часто волонтерам просто не вистачає рук для втілення усіх проектів, зізнається Ірина Емрайн: "Ми всі можемо щось робити, якось допомагати. Це ніби наша боротьба. В Україні своя боротьба, а в нас своя боротьба. І мені здається, що багато цієї боротьби відбувається саме на волонтерському фронті тут, в Америці".
Як волонтерський рух Аризони «Кактус і Тризуб» допомагає Україні. Відео
Заручитися підтримкою тих, хто не готовий був навіть чути про Україну. Зібрати тисячі доларів на допомогу армії. І пожертвувати кар'єрою заради внеску в перемогу. Це зробили українки з Аризони, які з початком повномасштабної війни присвячують підтримці Батьківщини весь свій час.
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