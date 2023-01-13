Обстріли, викрадення 2000 українських дітей перед Новим роком свідчать, що заяви Росії про дипломатію фальшиві - посол США в ОБСЄ

У Святвечір Росія вбила ракетами 16 людей в Україні, а під Новий рік викрала близько 2000 українських дітей під виглядом їхнього “захисту”. Тілами в'язнів, залучених із російських тюрем до війни в Україні, росіяни фактично загороджують лінію фронту, а дітей на окупованих територіях, згідно з повідомленнями, вносять до списків майбутнього “гарматного м'яса”. Ці та інші дії Росії під час війни посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер навів як доказ того, що Москва не налаштована на дипломатію і не має жодного інтересу до неї. Заяви Росії щодо дипломатії посол назвав фальшивими, пропозиції щодо "Потьомкінського припинення вогню" цинічними, а також запевнив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну у її захисті та звільненні своєї території – скільки буде потрібно.

“Цей новий рік починається там, де закінчився попередній: зі смертю, руйнуванням і невимовними людськими стражданнями від рук російських загарбників. Також незмінною залишається рішучість України боротися за свободу, - сказав посол у своєму зверненні 13 січня сьогодні в ОБСЄ у Відні. - Бомбардування Росії можуть принести морок і холод, але вони не можуть зламати дух українського народу. Скільки буде потрібно, Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну під час її захисту та звільнення своєї території”.

Майкл Карпентер нагадав учасникам зустрічі, що 24 грудня, напередодні Різдва, Росія випустила понад 40 ракет по Україні, що вбили 16 осіб під час брутальної атаки на критичну інфраструктуру. У Херсоні, наприклад, російські ракети впали на залюднений місцевий ринок, убивши 10 людей і поранивши щонайменше 58. Російські військові удари поблизу Запоріжжя знищили школу й пошкодили кілька будинків та історичну будівлю. У новорічний час понад 20 крилатих ракет і 45 іранських безпілотників-смертників вбили людину і поранили понад двадцятьох, у тому числі японського журналіста.

З Бахмута та Соледара, наголосив Карпентер, продовжують надходити повідомлення про “натовпи засуджених, набраних із російської пенітенціарної системи, які загороджують лінію фронту, що призводить до жахливих сцен полів, буквально всіяних частинами тіл і розчленованими фрагментами уніформи”.

З Бахмута і Соледара продовжують надходити повідомлення про натовпи засуджених, набраних із російської пенітенціарної системи, які загороджують лінію фронту, що призводить до жахливих сцен полів, буквально всіяних частинами тіл і розчленованими фрагментами уніформи"

Бої на Донбасі є напруженими, лінії фронту змінюються багато разів протягом дня. Але єдине, що не змінюється, — це рішучість України боротися за свободу, - відзначив Карпентер.

“Росія може спробувати перетворити зиму на зброю, але народ України має набагато краще озброєння: рішучість жити вільно, що зрештою виявиться набагато сильнішим за недисципліновані війська Росії. Бомбардування Росії можуть принести морок і холод, але вони не можуть зламати дух народу України. Ми бачили цей дух, коли херсонці вишикувались у черги біля міського центру донорства крові під час свят, щоб допомогти землякам, постраждалим від російського варварства”, - сказав посол.

Майкл Карпентер навів вражаючі факти “найогиднішої поведінки” росіян – про примусове вилучення дітей із сімей і домівок в Україні та переміщення їх до Росії, депортацію тисяч українських цивільних осіб до Росії, а також списки дітей 2005 і 2006 років народження на окупованому Донбасі, де “маріонеткова влада здійснює завчасне планування використання українських дітей як гарматного м’яса для російської війни”.

“У мене немає інших слів – це просто зло”, - каже Карпентер.

“Росія і лише Росія може закінчити цю війну сьогодні. Скільки буде потрібно, буквально стільки, скільки буде потрібно, Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну, коли вона захищатиметься та звільнятиме свою територію… Наш загальний внесок в оборону України з 24 лютого минулого року становить майже 25 мільярдів доларів. Але ми готові зробити набагато більше. Ми й надалі будемо солідарні з понад 50 країнами, які підтримують захист України”, - заявив дипломат.

Посол США в ОБСЄ також наголосив, що Україна бореться за вільний світ: не лише за свободу власного народу, а й за принципи вільного та мирного глобального порядку.