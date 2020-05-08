Українські прапори і квіти у Берліні на 75-річчя капітуляції нацистської Німеччини

Європейські країни вимушені проводити обмежені заходи на вшанування 75 річниці перемоги над нацистською Німеччиною в Другій світовій війні.

8 травня 1845 року країни антигітлерівської коаліції прийняли німецьку пропозицію про капітуляцію.

У Великій Британії кінець війни у Європі вшановують хвилиною мовчання, і королева Єлизавета друга виступить зі зверненням до країни.

Президент Франції Еммануель Макрон та французькі керівники братимуть участь у церемонії на могилі невідомого солдата біля тріумфальної арки в Парижі.

Церемонію покладання квітів у Берліні біля центрального меморіалу війни очолюватиме канцлер Анґела Меркель.

Українське вшанування

Зранку у п’ятницю українські дипломати у Німеччині поклали квіти до берлінського меморіалу, що вшановує загиблих солдатів армії Радянського Союзу.

Український посол у Берліні Андрій Мельник в низці інтерв’ю напередодні наголосив, що йдеться про 8 мільйонів українських жертв нацизму і повторив заклик спорудження у Німеччині спеціального пам’ятника полеглим українцям.

Допоки йде війна, не має бути запрошень на спільні з росіянами заходи.

Раніше він відхилив пропозицію спільної участі у меморіальній церемонії з російськими дипломатами у Німеччині допоки триває агресія Росії на сході України.

Посол заявив, що Москва не повинна мати монопольного права на організацію церемоній пов’язаних з Другою світовою війною.

Через епідемію коронавірусу російський президент Путін вимушений був скасувати планований великий парад у Москві 9 травня.

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