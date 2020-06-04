Російські ЗМІ підхопили неправдиву інформацію щодо Богдана Вечірка і досі її не виправили, - факт-чекери Polygraph

Сайт перевірки фактів Polygraph.info над яким працюють "Голос Америки" та "Радіо Свобода" пише, що російська державна агенція РІА-новини навела і досі не виправила неправдиву інформацію щодо Богдана Вечірка, американця українського походження, який раніше у США небезпечно в'їхав у натовп протестувальників, які перебували на проїжджій частині у Міннеаполісі. Як напередодні повідомила Українська служба "Голосу Америки", у вівторок Вечірка звільнили, не висунувши звинувачень. Втім за даними правоохоронців, розслідування триває.

Російське державне ЗМІ у власному матеріалі навело цитату з видання Strana.ua, яке написало, що Богдан Вечірко служив у ЗСУ. В останньому також опублікували фото буцімто Вечірка у військовій формі взяте з одноіменного Facebook. В Україні також підхопили твердження про те, що Вечірко міг служити у ЗСУ. Це також активно обговорювалось онайлн українцями у США.

Як вказують у Polygraph.info, американський водій вантажівки Вечірко та солдат на фото розміщених Strana.ua - це різні люди. Факт-чекери вказують, що обличчя солдата на фото відповідає обличчю чоловіка на облікових записах у російських соціальних мережах "Вконтакте" та "Одноклассники", де чоловік має прізвище Липко. Як повідомив Polygraph.info редактор видання Kyiv Post Метт Купфер, у користувача із прізвищем Липко чимало друзів з прізвищем Вечірко, тоже останнє може бути, наприклад, дівочим прізвищем його матері, тощо. Журналіст також звернув увагу, що облікові записи у соціальних мережах неактивні після 2018-го року. Звераталась увага і на те, що між Богданом Вечірком у Міннеаполісі та солдатом, чиї фото з Facebook поширили як фото американця, існує різниця у 14 років.

Як відзначили факт-чекери, Strana.ua пізніше навело заяву Генштабу ЗСУ, де заперечили, що фігурант інциденту США служив у Збройних силах України. Натомість РІА-новості поки не доповнили свої новини щодо Вечірка.

"У цьому випадку чимало людей поспішили і зробили висновки орієнтуючись на популярні, поляризуючі заяви: Російське втручання у політику у США, або ж українцські нацисти - такі речі", - заявив факт-чекерам редактор видання Kyiv Post Метт Купфер.

Як повідомляла Українська служба "Голосу Америки", прокурори у США ще можуть звинуватити Богдана Вечірка пізніше, якщо знайдуть докази його винуватості.

“Слідчі зараз у процесі збирання додаткової інформації і відповідей, які допоможуть ухвалити рішення щодо обвинувачення”, - повідомили в офісі прокурора графства Геннепін.

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