«Понеділки без м'яса» вводять у школах Нью-Йорка, щоб скоротити парникові гази

З вересня цього року 1,1 мільйона школярів Нью-Йорка харчуватимуться один день на тиждень вегетаріанською їжею.

Про акцію «Понеділки без м'яса» оголосив мер міста Білл де Блазіо.

«Невелике скорочення споживання м'яса призведе до поліпшення здоров'я жителів Нью-Йорка і скорочення викидів парникових газів», - заявив демократ де Блазіо.

Парникові гази називать головною причиною глобальних змін клімату, які призводять до посилення аномальних природних явищ.

Програма, яка почалася в 15 бруклінських школах майже рік тому з вегетаріанських сніданків і обідів по понеділках, охопить всі школи міста.

«Зниження потягу до м'яса – це один із найдієвіших способів, за допомогою яких люди можуть скоротити свій вплив на навколишнє середовище на нашій планеті», – заявив Марк Чамберс, директор мерії Нью-Йорка з питань сталого розвитку.

Сотні державних шкіл у Сан-Франциско та інших юрисдикціях Каліфорнії вже пропонують своїм учням «Понеділки без м'яса».

Новий законопроект, внесений демократами в Каліфорнії, навіть пропонує надавати учням можливість харчуватися веганськими стравами.

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