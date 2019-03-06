У США - нова хвиля дискусій щодо вакцинацій

Результати десятирічного дослідження, в якому взяли участь 600 тисяч данських дітей, підтверджують, що вакцина від кору не спричиняє аутизм. Про це повідомляє видання The New York Times, посилаючись на науковий медичний вісник Annals of Internal Medicine.

Такі висновки перегукуються з дослідженням 2002 року, яке проводилося членами тієї самої команди вчених і в якому взяли участь також більше півмільйона дітей, пише NYT.

«Дослідження твердо підтримує те, що вакцинація MMR (щеплення від кору, паротиту і краснухи – прим. ГА) не збільшує ризик аутизму, не викликає аутизм у дітей, які мають до нього схильність, і не пов'язана з групуванням випадків аутизму після вакцинації», – говориться в науковій публікації.

Висновки дослідження були оприлюднені того самого дня, коли експертна група Сенату США застерегла законодавців щодо небезпеки неправдивої інформації про вакцини і закликала до національної кампанії, спрямованої на протидію загрозі громадському здоров'ю, що виникає від анти-вакцинних груп. Про це інформує видання The Washington Post.

Чималу увагу привернуло свідчення 18-річного школяра в Сенаті США цього тижня, який отримав щеплення всупереч відмовам матері, яка потрапила під вплив анти-вакцинних груп. Ітан Лінденберґер (Ethan Lindenberger) зі штату Огайо не розумів, за його словами, «наскільки неправильно поінформованою була [його] мати», поки не дізнався про важливість авторитетних джерел інформації в школі, повідомляє видання.

«Коли ви переконуєте батьків, не те, що інформація неправильна, а що їхні діти піддаються ризику, це набагато надійніший спосіб змусити людей змінити свою думку», – сказав підліток.

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