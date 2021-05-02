"Великий піст закінчився, але пандемія – ні", – як святкують Великдень християни східного обряду

Православні християни східного обряду 2 травня в усьому світі відзначають Великдень в умовах карантинних обмежень.

"Великий піст сьогодні закінчився, але пандемія – ні, – нагадує прес-служба Міністерства охорони здоров’я України. – Тому не ігноруйте правила особистої безпеки та не піддавайте ризику здоров’я рідних. Попросіть близьких подивитися службу по телевізору, замовте продукти онлайн, тримайте дистанцію".

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній адресував святкові привітання "кожному захиснику на фронті і кожному медику в лікарні" і, поміж іншого, побажав вірянам здоров’я.

Напередодні свята в Єрусалимі віряни зібралися в Храмі Гробу Господнього, де, за християнським віровченням, Ісус воскрес після розп’яття, для церемонії сходження Благодатного вогню. До храму могли потрапити тільки повністю вакциновані.

Ізраїль зняв більшість обмежень, зокрема, носіння масок у публічних місцях, після того як країна посіла перше місце в світі за рівнем вакцинації. При цьому, хоч зазвичай на Великдень до Єрусалиму та Віфлеєму з’їжджаються десятки тисяч туристів та паломників, цьогоріч авіаперельоти все ще обмежені через пандемію.

Духовний лідер православних християн Вселенський патріарх Варфоломей І очолив великодню службу в Стамбулі з обмеженим доступом: у Туреччині діє суворий карантин.

У Греції уряд залишив протиепідемічні обмеження в дії протягом святкування, плануючи відновити туристичні послуги з наступного тижня. Церкви планують служби на відкритому повітрі, для богослужінь у приміщеннях є обов’язковими дистанція та маски.

У Лівані, де діє комендантська година, церкви можуть проводити служби із обмеженням до 30% заповнюваності приміщень, у Єгипті, де живе близько 10 мільйонів християн-коптів, діє обмеження до 25%.

У Сербії, де вакцинація сягнула відносно високого рівня 50 доз на сотню людей, очікується, що віряни відвідають церковні служби. Торік 90-річний патріарх Сербської православної церкви Іриней помер від коронавірусу через місяць після того, як очолив поховальну церемонію за митрополитом Амфілохієм, главою СПЦ в Чорногорії, який також помер від COVID-19.

Християн, які святкують Великдень за Юліанським календарем, привітав і Папа Римський. Виступаючи із Базиліки Святого Петра, він побажав "братам і сестрам православної та східної й латинської католицької церков", щоб "Господь, що Воскрес, наповнив їх світлом і миром, і втішив людей, які живуть в особливо складних умовах".

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