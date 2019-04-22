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США

Трамп відкрив великодні святкування для громадськості в Білому домі

Президент США Дональд Трамп у Білому домі. Вашингтон, США, 22 квітня 2019 року.

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Президент США Дональд Трамп відкрив традиційне для Білого дому "катання" великодніх яєць (The Egg Roll). Йдеться про традиційну для США гру - діти за допомогою ложок з довгою ручкою наввипередки штовхають яйця по траві на галявині Білого дому. Це - традиція та найбільший захід для громадськості в Білому домі.

«Я хочу побажати всім дуже щасливого Великодня», – сказав Трамп, звертаючись до натовпу з балкона Трумена, де до нього приєдналася перша леді Меланія Трамп і людина в костюмі зайця в окулярах.

Він також говорив про інвестиції Адміністрації США в армію, кажучи, що «вона перебудовується до рівня, якого ми ніколи раніше не бачили».

Катання яєць - традиційна для США гра - діти за допомогою ложок з довгою ручкою наввипередки штовхають яйця по траві на галявині Білого дому

Потім Трамп засвистів у свисток, розпочавши катання яєць на Південній галявині – один із багатьох заходів, організованих для 30 тисяч дорослих і дітей, які цілий день проходитимуть через ворота.

Хоча головною подією є катання варених яєць по галявині, перша леді також оголосила про два нові святкові заходи: музичні яйця (іграшки у формі яєць видають різні звуки - прим. ГА) та гру в класики, названу на честь ініціативи першої леді США для дітей «Будьте найкращими», яка спрямована проти буллінгу.

Є також куточок, де Меланія Трамп та інші чиновники читають книги, і станція для дітей, де можна зробити вітальні листівки і відправити їх американським військовим.

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«Названі» дідусі та бабусі: як працює американська програма для літніх людей. Відео
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«Названі» дідусі та бабусі: як працює американська програма для літніх людей. Відео

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