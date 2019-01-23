США підтримують венесуельського опозиціонера Гуайдо, який оголосив себе президентом

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом у середу в промові перед масами антиурядових демонстрантів, які вийшли на вулиці, щоб вимагати відставки президента Ніколаса Мадуро.

Сміливий виклик правлінню Мадуро відразу викликав визнання з боку адміністрації Трампа, яка заявила, що використовуватиме «повну вагу» економічної та дипломатичної влади США, щоб тиснути на відновлення демократії Венесуели.

«Сьогодні я офіційно визнаю президента Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо як тимчасового президента Венесуели, – сказав у своїй заяві Трамп. – У своїй ролі єдиної легітимної гілки влади, яка була належним чином обрана венесуельським народом, Національна асамблея посилалася на конституцію країни, щоб оголосити Ніколаса Мадуро нелегітимним, а посаду президента – вакантною. Народ Венесуели відважно висловився проти Мадуро і його режиму та вимагав свободи і верховенства права».

У відповідь Мадуро оголосив про розрив дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами та зявив, що америкаснькі дипломати мають 72 години, щоб виїхати з країни. Після оголошення Трампа ще кілька країн визнали Гуайдо в якості легітимного лідера Венесуели: Бразилія, Колумбія, Канада, Перу та Чилі.

35-річний Гуайдо заявив, що робить політично ризикований крок всього через два тижні після того, як Мадуро взяв власну присягу на другий шестирічний термін, будучи впевненим, що це єдиний спосіб порятунку Венесуели від «диктатури» і відновлення конституційного ладу.

«Ми знаємо, що це матиме наслідки, – вигукнув він. – Для того, щоб досягти цього завдання і відновити конституцію, нам потрібна згода всіх венесуельців".

У цей час десятки тисяч антиурядових демонстрантів вийшли на вулиці, звинувачуючи Мадуро в узурпації влади і вимагаючи, щоб він пішов з посади.

Великі натовпи демонстрантів зібралися в Каракасі, розмахуючи прапорами і скандуючи «Іди геть, Мадуро!». Це найбільша демонстрація з часу протестів 2017-го, коли загинуло 120 осіб.

Провладні демонстранти, одягнені в червоне на підтримку Мадуро, теж марширували столицею, іноді перетинаючись із опозиційними демонстрантами. Здебільшого марші продовжувалися без конфлікту.

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