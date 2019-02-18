У США відреагували на повідомлення, що російські компанії відвертаються від Венесуели

Навіть росіяни починають розуміти, що проводити операції з режимом Мадуро, який зараз перебуває під американськими санкціями, не є мудрим рішенням. Про це заявив радник з національної безпеки США Джон Болтон

"Мадуро та його посіпаки мають зауважити, що навіть російські компанії не вважають, що це мудра інвестицій і припиняють операції з цим незаконним колишнім диктатором".

Так Болтон прокоментував повідомлення про те, що російська компанія – підрозділ Lukoil - припинила операції з Венесуелою.

Litasco, підрозділ другого за величиною виробника нафти в Росії Lukoil, припинила угоди "своп" з Венесуелою одразу після того, як США запровадили санкції проти венесуельської державної нафтової компанії PDVSA. Про це заявив керівник Lukoil Вагіт Алекперов, повідомляє Oil Price.

Російський банк "Газпромбанк" вирішив заморозити рахунки PDVSA і припинити операції з компанією задля того, щоб зменшити ризик потрапляння банку від американські санкції. Про це інформує Reuters з посиланням на джерело в банку. PDVSA заперечила це повідомлення, оголосивши його "несправжньою новиною" у Twitter.

Це відзначив у своєму повідомленні у Twitter американський сенатор Марко Рубіо. "Репортаж: Газпромбанк заморожує рахунки венесуельської PDVSA. Як сказати російською: "Все, чого я справді хочу, це гроші?" – написав сенатор.

Раніше PDVSA надавала вказівки своїм клієнтам переводити кошти, отримані від продажу нафти, на рахунки "Газпромбанку", щоб уникнути американських санкцій, пише Reuters, посилаючись на інформацію від поінформованих джерел та внутрішні документи компанії.

28 січня, США запровадили санкції проти Венесуели з метою заблокувати доступ режиму Мадуро до надходжень від продажу нафти. США та багато інших країн не визнали поновлення Мадуро на посаді президента і підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом країни.

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