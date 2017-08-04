У Каракасі відбувається перша сесія новообраної Конституційної асамблеї Венесуели

Національна Конституційна асамблея Венесуели відбуває першу сесію в законодавчому палаці в Каракасі, незважаючи на протести опозиції.

Збори 545 делегатів, обраних для прийняття нової конституції країни, створює основи для можливого протистояння між президентом Ніколасом Мадуро і політичною опозицією, яка твердить, що вибори несправедливі.

Сполучені Штати не визнають Конституційної асамблеї. Про це повідомила у вівторок представниця Державного департаменту Гедер Науерт, додаючи, що вибори не мали підтримки з боку міжнародних спостерігачів.

Сполучені Штати вважають новий орган «незаконним продуктом порочного процесу, запроектованого диктатурою Мадуро, щоб продовжувати наступ на демократію», сказала Науерт.

Тимчасом венесуельські органи влади повернули опозиційного лідера Антоніо Ледесму під домашній арешт після ув’язнення його у вівторок. Про це повідомила дружина Ледесми у «Твіттері» у п’ятницю.

На поміщеному у «Твіттері» відеозаписі видно, як агенти поліції тягнуть Антоніо Ледесму і Леопольдо Лопеса з їх домів і садять у машини. Обидва активісти були під домашнім арештом за попередню опозиційну діяльність.

В оприлюдненій у вівторок заяві президент Трамп заявив, що «Лопес і Ледесма є політичними в’язнями, яких незаконно утримує режим … ми повторюємо наш заклик до негайного й безусмовного звільнення всіх політичних в’язнів».

Опозиційні лідери закликали до масового протесту в п’ятницю.

Дивіться також: Українка з оксамитовим голосом підкорила оперну сцену легендарного Carnegie Hall