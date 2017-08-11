Лідер Венесуели Ніколас Мадуро хоче зустрітися віч-на-віч з президентом Трампом

Лідер Венесуели Ніколас Мадуро заявив у четвер, що він хоче зустітися з людиною, яка наклала на нього санкції – з президентом Дональдом Трампом, політику якого він назвав «імперіалістичною агресією».

У зверненні до членів нової конституційної асамблеї, що тривало понад три години, Мадуро сказав, що він доручив міністру закордонних справ встановити контакт із США щодо підготовки телефонної розмови або зустрічі з Трампом.

Мадуро також доручив, «якщо це можливо», влаштувати зустріч віч-на віч в Нью-Йорку 20 вересня, тоді як туди прибудуть глави держав і урядів для участі в Генеральній Асамблеї ООН.

«Якщо він так зацікавлений Венесуелою, я готовий, пане Дональде Трамп, це моя рука», заявив соціалістичний лідер Венесуели, додаючи, що він хоче мати такі сильні відносини зі Сполученими Штатами, які він має з Росією.

Мадуро зробив таку заяву незабаром після того, як він попередив американського президента, що Венесуела ніколи «не піде на поступки».

Адміністрація Трампа назвала Мадуро «диктатором» і 31 липня наклала санкції на нього і понад 20 інших колишніх і нинішніх офіційних осіб. Це сталося після обрання конституційної асамблеї, яку Вашингтон назвав «нелегітимною».

Накладаючи санкції, адміністрація також посилалася на порушення прав людини і послаблення демократичних інститутів у час посилення політичної і фінансової кризи в країні.

Венесуела опинилася перед лицем критики з боку міжнародної громадськості з приводу придушення опозиції і заходів для посилення своєї влади, включно з виборами наділеної широкими повноваженнями конституційної асамбеї, в якій 545 «законодавців».

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