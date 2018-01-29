Наталія Весельницька, яка організувала зустріч у «вежі Трампа» в Нью-Йорку, знову опинилася в центрі уваги ЗМІ у зв’язку із справою у швейцарському суді щодо хабарництва, корупції і того, що вона, можливо, подвійний агент.

Згідно із судовою справою, росіянка, яка у червні 2016 року зустрілася в хмарочосі Трампа, намагалася завербувати швейцарського державного службовця, щоб він був подвійним агентом.

Високопоставленого швейцарського слідчого усунуто з посади з приводу звинувачення в корупції, порушенні таємниці й «неавторизованій таємній поведінці» після зустрічі з відомою російською юристкою.

Подробиці справ оприлюднено репортерами швейцарських газетам Tribune de Geneve та Tages-Anzeiger. За повідомленням видання The Daily Beast, слубовець Віктор К. без дозволу відвідав Москву, щоб зустрітися з юристкою, яка раніше взяла участь в зустрічі із сином Трампа Дональдом молодшим, Полом Манафортом і Джаредом Кушнером в Нью-Йорку.

У повідомленні, основанолму на швейцарських судових документах, сказано, що Віктора К. заманили до Москви і запросили на зустріч з Весельницькою. Він уже десятки років займався справами російської мафії і олігархами. Відомо також, що він зустрічався з російськами посадовцями без дозволу своїх начальників.

Згідно з виданням The Daily Beast, газета Tages-Anzeiger пише, що швейцарський адмінінстративний суд вирішив, що поведінка посадовця неприйнятна й порушувала достовірність федеральної кримінальної поліції.

Інтереси Весельницької, за всіма ознаками, пов’язані також з 230 мільйонами доларів, які виявив Сергій Магницький, що йому коштувало життя. Після того в багатьох країнах запроваджено проти Росії санкції, а тодішній президент Обама у 2012 році підписав Акт Магницького.

Вважається, що чимала частина тих грошей опинилася на таємних рахунках у Швейцарії, тому це спонукало швейцарську владу розпочати слідство. Російський бізнесмен передав Магицькому інформацію про роль швейцарських банків у міжнародному фінансовому шахрайстві. За кілька тижнів до того, як бізнесмен мав дати свідчення в цій справі, він несподівано помер.

Швейцарським органам влади відомо, що під час зустрічі в Москві Весельницька порушила справу Магницького.

За повідомленнями, пов’язані зі справою банківські рахунки у Швейцарії, і далі заморожені.

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