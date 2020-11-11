Традиція президентів США – вшанування Дня ветеранів. Фото

Напередодні свята у середу адміністрація Трампа розпорядилась надати довічний безкоштовний доступ до національних парків США усім ветеранам та членам родин, чиї члени загинули у ході американських конфліктів (т.з “родини золотих зірок”).
Минулого тижня президент Дональд Трамп проголосив листопад "Національним місяцем ветеранів та сімей військових".
Традиція вшанування Дня ветеранів у США розпочалася 11 листопада 1918 року, коли цього дня, із капітуляцією Німеччини, завершилася Перша світова війна.
У цень день вшановують кожного, хто служив у збройних силах США. За звичайних обставин по всій країні проходять церемонії, виступи військових оркестрів та паради. Однак, цього року, через пандемію коронавірусу багато подій було скасовано, зменшено їх масштаб або їх переведено у віртуальний формат.
Минулого тижня президент Дональд Трамп проголосив листопад "Національним місяцем ветеранів та сімей військових".
Традиція вшанування Дня ветеранів у США розпочалася 11 листопада 1918 року, коли цього дня, із капітуляцією Німеччини, завершилася Перша світова війна.
У цень день вшановують кожного, хто служив у збройних силах США. За звичайних обставин по всій країні проходять церемонії, виступи військових оркестрів та паради. Однак, цього року, через пандемію коронавірусу багато подій було скасовано, зменшено їх масштаб або їх переведено у віртуальний формат.