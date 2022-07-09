Байден подякував ЦРУ за те, що вчасно попередили про плани Путіна

ВАШИНГТОН (AP) — Через два тижні після того, як Росія почала вторгнення в Україну у лютому, підтримувані Кремлем повстанці здійснили атаку на будинок престарілих у східному районі Луганська. Десятки людей похилого віку та пацієнтів з обмеженими можливостями, багато з яких були прикутими до ліжка, опинилися заблоковані всередині без води та електрики.

Напад 11 березня спричинив пожежу, яка поширилася по всьому закладу, через що люди, які не могли рухатися, почали задихатися. Невелика кількість пацієнтів і персоналу врятувались і втекли до сусіднього лісу, нарешті отримавши допомогу, після того, як вони пройшли 5 кілометрів.

У розпал війни своєю жорстокістю вирізнявся напад на будинок престарілих поблизу села Стара Краснянка. Українська влада поклала провину на російські сили, звинувативши їх у вбивстві понад 50 вразливих цивільних осіб під час жорстокої та неспровокованої атаки.

Але в новому звіті ООН стверджується, що збройні сили України несуть значну, і, можливо, рівну частку провини за те, що сталося в Старій Краснянці. За кілька днів до атаки українські військові зайняли позиції в будинку престарілих, фактично зробивши будівлю мішенню.

Принаймні 22 із 71 пацієнта вижили під час нападу, але точна кількість загиблих залишається невідомою, згідно з даними ООН. У звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини не робиться висновок, що українські військові або підтримувані Москвою сепаратисти вчинили військовий злочин. Але там зазначено, що бій у будинку престарілих у Старій Краснянці є символом занепокоєння офісу з прав людини щодо можливого використання «живих щитів» для запобігання військовим операціям у певних районах.

Наслідки нападу на будинок у Старій Краснянці також відкривають вікно в те, як Росія та Україна швидко діють, щоб створити наратив того, як розгортаються події на місці, навіть якщо ці події все ще можуть бути оповиті туманом війни. Для України збереження переваги в боротьбі за серця та розуми допомагає забезпечити безперервний потік мільярдів доларів західної військової та гуманітарної допомоги.

Часті невибіркові обстріли з боку Росії житлових будинків, лікарень, шкіл і театрів є головною причиною тисяч жертв війни під час війни. Україна та її союзники, включаючи США, дорікають Москві за загибель і поранення і закликають притягнути винних до відповідальності.

Але Україна також повинна дотримуватися міжнародних правил ведення бою. Девід Крейн, колишній чиновник Міністерства оборони США та ветеран численних міжнародних розслідувань військових злочинів, сказав, що українські війська, можливо, порушили закони збройного конфлікту, не евакуювавши мешканців та персонал будинку престарілих.

«Основне правило полягає в тому, що у цивільних не можна навмисно цілитися. Крапка. З будь-якої причини", - сказав Крейн. «Українці поставили цих людей у ситуацію, яка була зоною вбивства. А цього робити не можна».

Associated Press і серіал PBS «Лінія фронту», опираючись на різні джерела, незалежно один від одного задокументували сотні нападів по всій Україні, які, ймовірно, є військовими злочинами. Переважна більшість із них, схоже, була скоєна Росією. Але деякі, включно із атакою на будинок престарілих у Старій Краснянці, вказують на те, що українські бійці також несуть частку провини.

Перші повідомлення в ЗМІ про будинок престарілих у Старій Краснянці здебільшого відображали заяви українських офіційних осіб більш ніж через тиждень після закінчення боїв.

Луганський губернатор Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі від 20 березня заявив, що 56 людей були «цинічно і навмисно» вбиті «російськими окупантами», які «стріляли впритул з танка».

"Офіс генерального прокурора України Ірини Венедіктової у повідомленні, опублікованому того ж дня, заявив, що 56 людей похилого віку загинули внаслідок "віроломних дій" російських військ та їхніх союзників. У жодній заяві не згадується, чи входили українські військові в будинок до початку боїв.

Луганська обласна адміністрація, яку очолює Гайдай, не відповіла на запити про коментарі. Генеральна прокуратура України повідомила AP у п'ятницю, що її луганський відділ продовжує розслідувати "невибіркові обстріли та примусове переміщення осіб" з будинку престарілих Росією. Близько 50 пацієнтів загинули під час нападу, повідомили в офісі, що менше, ніж було заявлено в березні. Генпрокуратура не відповіла прямо на повідомлення ООН, але заявила, що також перевіряє, чи були в будинку українські війська.

Вікторія Сердюкова, уповноважена з прав людини Луганського сепаратистського уряду, заявила в заяві від 23 березня, що українські війська відповідальні за втрати в будинку престарілих. За її словами, жителі були взяті в заручники українськими «бойовиками», і багато з них «згоріли живцем» у вогні, який запалили українці під час відступу.

У доповіді ООН розглядаються порушення міжнародного права прав людини, які мали місце в Україні з моменту вторгнення Росії 24 лютого. Напад на Стару Краснянку містить лише два абзаци у 38-сторінковому звіті. Втім, цей короткий розділ є найбільш детальним і незалежним аналізом інциденту, який був оприлюднений.

Розділ «Стара Краснянка» базується на свідченнях очевидців співробітників, які пережили напад, і інформації, наданій родичами мешканців, за словами офіційного представника ООН, який не мав права говорити публічно та спілкувався на умовах анонімності. Управління Верховного комісара з прав людини все ще працює над повним документуванням справи, сказав чиновник. Серед запитань, які залишилися, – скільки людей було вбито та ким вони були.

На початку березня, згідно з доповіддю ООН, «коли активні бойові дії наблизилися до будинку престарілих», його керівництво неодноразово зверталося до місцевої влади з проханням евакуювати мешканців. Але евакуація була неможлива, оскільки українські війська, ймовірно, замінували прилеглу територію та заблокували дороги, йдеться у звіті. Будинок побудований на пагорбі та знаходиться поблизу ключової автомагістралі, що зробило це місце стратегічно важливим.

7 березня українські військові увійшли в будинок престарілих, за даними ООН. Через два дні вони «взяли участь у перестрілці» з підтримуваними Москвою сепаратистами, «хоча залишається незрозумілим, яка сторона відкрила вогонь першою», - йдеться у звіті. Під час цього першого обміну вогнем працівники чи мешканці не постраждали.

11 березня в будинку залишався 71 мешканець і 15 працівників без доступу до води та світла. Того ранку сили луганських сепаратистів, які в ООН називають «збройними групами, пов’язаними з Росією», атакували з важкого озброєння, йдеться у звіті.

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За даними ООН, "почалася пожежа, яка поширилася на будинок для догляду, поки тривали бої", невизначена кількість пацієнтів і персоналу вибігли з дому та втекли в сусідній ліс, де зрештою їх зустріли сепаратистських бойовиків, які надали їм допомогу, за даними ООН.

Кореспондент державного новинного каналу «Росія-1» отримав доступ до зруйнованого війною будинку після бою та опублікував у квітні відео у своєму акаунті в Telegram, у якому звинуватив українських військових у використанні «безпорадних старих» як людей щити.

Кореспондента Миколу Долгачова супроводжував у будівлю чоловік, якого на відео впізнали як бійця луганських сепаратистів на позивний «Вовк». На відео видно значні пошкодження будівлі як всередині, так і зовні. На підлозі лежить тіло. AP перевірила, що місце на відео, опублікованому Долгачовим, є домом для престарілих, порівнявши його з іншими відео та фотографіями будівлі.

Долгачов повідомив, що українські військові встановили в будинку "кулеметне гніздо" і протитанкову зброю. На відео він зупиняється серед завалів усередині будівлі, щоб покласти руку на протитанкову зброю, яку він неправильно назвав Tor. «Тор» — це ракета «земля-повітря» російського виробництва.

Ян Вільямс, військовий експерт Центру стратегічних і міжнародних досліджень, переглянув відео та сказав, що це зброя РК-3 Корсар, українська переносна протитанкова керована ракета.

У той час як протиборчі сторони звинувачують одна одну в трагедії у Старій Краснянці, сумна реальність полягає в тому, що більша частина війни в Україні ведеться в населених пунктах, що збільшує потенціал жертв серед цивільного населення. Ці смерті та поранення стають майже неминучими, коли цивільні особи опиняються на лінії вогню.

«Росіяни — погані хлопці (у цьому конфлікті). Це цілком зрозуміло», — сказав Крейн. «Але кожен відповідальний перед законом і законами збройних конфліктів».