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Байден подякував ЦРУ за те, що вчасно попередили про плани Путіна
ЛЕНГЛІ, штат Вірджинія, 8 липня (Reuters). Президент США Джо Байден у п’ятницю подякував співробітникам штаб-квартири Центрального розвідувального управління США за те, що вони попередили світ про плани російського президента Володимира Путіна вторгнутися в Україну, і привітав те, що він назвав «тихою хоробрістю» американських шпигунів.
Відзначаючи 75-річчя ЦРУ, Байден сказав, що він працював із ЦРУ протягом 52 років, спочатку як молодший сенатор у комітеті, створеному в 1975 році для розслідування експериментів із контролю над розумом та інших зловживань з боку агентства.
Розвіддані, зібрані, за його словами, ЦРУ викрили плани Путіна і дозволили Вашингтону попередити інші країни про війну.
«Саме завдяки неймовірній роботі наших професіоналів розвідки ми змогли попередити світ про те, що планує Володимир Путін в Україні», — сказав він.
«Викриття ігор Путіна пробило гігантську діру в удаваності та дискредитувало його брехню про те, що ми робили в Україні».
Перед вторгненням Росії 24 лютого, коли Росія скупчила понад 100 000 військ на українському кордоні, Путін неодноразово звинувачував США та інші західні держави у тому, що вони свідомо створюють сценарій, щоб заманити Москву у війну.
Росія називає свої дії в Україні «спецоперацією».
Промова Байдена була різким контрастом із промовою колишнього президента Дональда Трампа, який виголосив свою першу промову як президент у штаб-квартирі ЦРУ, де він критикував засоби масової інформації та своїх політичних опонентів перед «стіною зірок», що вшановує десятки агентів ЦРУ, які загинули під час виконання службових обов’язків.
Байден зазначив, що цього року до стіни додали дві зірки.
«Ваше фізичне здоров’я та благополуччя критично важливі для мене та для вашого керівництва тут, у ЦРУ», — сказав Байден, мабуть посилаючись на Гаванський синдром - серію аномальних інцидентів зі здоров’ям, які вплинули на близько 200 американських дипломатів і офіцерів розвідки у всьому світі.
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- Голос Америки
Сполучені Штати надають ще майже 368 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні - Блінкен
США надають майже 368 мільйонів доларів на додаткову гуманітарну допомогу Україні, повідомив Державний секретар США Ентоні Блінкен.
«Наша відданість народу України рішуча. Сполучені Штати надають майже 368 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги для підтримки людей в Україні та біженців, які змушені покинути свою країну в пошуках безпеки в розпал жорстокої війни Росії», - написав він у своєму твіттері під час повернення із саміту міністрів закордонних справ країн Групи 20, що проходила на острові Балі, Індонезія.
Як повідомляє Washington Post, більшу частину коштів надасть Державний департамент, решта надійде через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
«З початку повномасштабної війни президента Путіна в лютому Сполучені Штати надали понад 1,28 мільярда доларів гуманітарної допомоги для вирішення цієї кризи, і ми є найбільшим донором гуманітарної допомоги Україні в одній країні», — цитує Блінкена видання.
За останніми даними ООН, майже 8.8 мільйонів українців виїхали за межі країни, 6.2 мільйони є внутрішньо переміщеними особами, 15.7 мільйонів потребують допомоги.
Як раніше писав Голос Америки, за урядовими даними, загальна допомогу Україні з боку США під час російського вторгнення після схвалення Конгресом у травні, зросла приблизно до 54 мільярдів доларів.
У статті використано інформацію Washington Post.
В ООН заявили, що Україна несе частку відповідальності за напад на будинок престарілих – Розслідування AP
ВАШИНГТОН (AP) — Через два тижні після того, як Росія почала вторгнення в Україну у лютому, підтримувані Кремлем повстанці здійснили атаку на будинок престарілих у східному районі Луганська. Десятки людей похилого віку та пацієнтів з обмеженими можливостями, багато з яких були прикутими до ліжка, опинилися заблоковані всередині без води та електрики.
Напад 11 березня спричинив пожежу, яка поширилася по всьому закладу, через що люди, які не могли рухатися, почали задихатися. Невелика кількість пацієнтів і персоналу врятувались і втекли до сусіднього лісу, нарешті отримавши допомогу, після того, як вони пройшли 5 кілометрів.
У розпал війни своєю жорстокістю вирізнявся напад на будинок престарілих поблизу села Стара Краснянка. Українська влада поклала провину на російські сили, звинувативши їх у вбивстві понад 50 вразливих цивільних осіб під час жорстокої та неспровокованої атаки.
Але в новому звіті ООН стверджується, що збройні сили України несуть значну, і, можливо, рівну частку провини за те, що сталося в Старій Краснянці. За кілька днів до атаки українські військові зайняли позиції в будинку престарілих, фактично зробивши будівлю мішенню.
Принаймні 22 із 71 пацієнта вижили під час нападу, але точна кількість загиблих залишається невідомою, згідно з даними ООН. У звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини не робиться висновок, що українські військові або підтримувані Москвою сепаратисти вчинили військовий злочин. Але там зазначено, що бій у будинку престарілих у Старій Краснянці є символом занепокоєння офісу з прав людини щодо можливого використання «живих щитів» для запобігання військовим операціям у певних районах.
Наслідки нападу на будинок у Старій Краснянці також відкривають вікно в те, як Росія та Україна швидко діють, щоб створити наратив того, як розгортаються події на місці, навіть якщо ці події все ще можуть бути оповиті туманом війни. Для України збереження переваги в боротьбі за серця та розуми допомагає забезпечити безперервний потік мільярдів доларів західної військової та гуманітарної допомоги.
Часті невибіркові обстріли з боку Росії житлових будинків, лікарень, шкіл і театрів є головною причиною тисяч жертв війни під час війни. Україна та її союзники, включаючи США, дорікають Москві за загибель і поранення і закликають притягнути винних до відповідальності.
Але Україна також повинна дотримуватися міжнародних правил ведення бою. Девід Крейн, колишній чиновник Міністерства оборони США та ветеран численних міжнародних розслідувань військових злочинів, сказав, що українські війська, можливо, порушили закони збройного конфлікту, не евакуювавши мешканців та персонал будинку престарілих.
«Основне правило полягає в тому, що у цивільних не можна навмисно цілитися. Крапка. З будь-якої причини", - сказав Крейн. «Українці поставили цих людей у ситуацію, яка була зоною вбивства. А цього робити не можна».
Associated Press і серіал PBS «Лінія фронту», опираючись на різні джерела, незалежно один від одного задокументували сотні нападів по всій Україні, які, ймовірно, є військовими злочинами. Переважна більшість із них, схоже, була скоєна Росією. Але деякі, включно із атакою на будинок престарілих у Старій Краснянці, вказують на те, що українські бійці також несуть частку провини.
Перші повідомлення в ЗМІ про будинок престарілих у Старій Краснянці здебільшого відображали заяви українських офіційних осіб більш ніж через тиждень після закінчення боїв.
Луганський губернатор Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі від 20 березня заявив, що 56 людей були «цинічно і навмисно» вбиті «російськими окупантами», які «стріляли впритул з танка».
"Офіс генерального прокурора України Ірини Венедіктової у повідомленні, опублікованому того ж дня, заявив, що 56 людей похилого віку загинули внаслідок "віроломних дій" російських військ та їхніх союзників. У жодній заяві не згадується, чи входили українські військові в будинок до початку боїв.
Луганська обласна адміністрація, яку очолює Гайдай, не відповіла на запити про коментарі. Генеральна прокуратура України повідомила AP у п'ятницю, що її луганський відділ продовжує розслідувати "невибіркові обстріли та примусове переміщення осіб" з будинку престарілих Росією. Близько 50 пацієнтів загинули під час нападу, повідомили в офісі, що менше, ніж було заявлено в березні. Генпрокуратура не відповіла прямо на повідомлення ООН, але заявила, що також перевіряє, чи були в будинку українські війська.
Вікторія Сердюкова, уповноважена з прав людини Луганського сепаратистського уряду, заявила в заяві від 23 березня, що українські війська відповідальні за втрати в будинку престарілих. За її словами, жителі були взяті в заручники українськими «бойовиками», і багато з них «згоріли живцем» у вогні, який запалили українці під час відступу.
У доповіді ООН розглядаються порушення міжнародного права прав людини, які мали місце в Україні з моменту вторгнення Росії 24 лютого. Напад на Стару Краснянку містить лише два абзаци у 38-сторінковому звіті. Втім, цей короткий розділ є найбільш детальним і незалежним аналізом інциденту, який був оприлюднений.
Розділ «Стара Краснянка» базується на свідченнях очевидців співробітників, які пережили напад, і інформації, наданій родичами мешканців, за словами офіційного представника ООН, який не мав права говорити публічно та спілкувався на умовах анонімності. Управління Верховного комісара з прав людини все ще працює над повним документуванням справи, сказав чиновник. Серед запитань, які залишилися, – скільки людей було вбито та ким вони були.
На початку березня, згідно з доповіддю ООН, «коли активні бойові дії наблизилися до будинку престарілих», його керівництво неодноразово зверталося до місцевої влади з проханням евакуювати мешканців. Але евакуація була неможлива, оскільки українські війська, ймовірно, замінували прилеглу територію та заблокували дороги, йдеться у звіті. Будинок побудований на пагорбі та знаходиться поблизу ключової автомагістралі, що зробило це місце стратегічно важливим.
7 березня українські військові увійшли в будинок престарілих, за даними ООН. Через два дні вони «взяли участь у перестрілці» з підтримуваними Москвою сепаратистами, «хоча залишається незрозумілим, яка сторона відкрила вогонь першою», - йдеться у звіті. Під час цього першого обміну вогнем працівники чи мешканці не постраждали.
11 березня в будинку залишався 71 мешканець і 15 працівників без доступу до води та світла. Того ранку сили луганських сепаратистів, які в ООН називають «збройними групами, пов’язаними з Росією», атакували з важкого озброєння, йдеться у звіті.
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За даними ООН, "почалася пожежа, яка поширилася на будинок для догляду, поки тривали бої", невизначена кількість пацієнтів і персоналу вибігли з дому та втекли в сусідній ліс, де зрештою їх зустріли сепаратистських бойовиків, які надали їм допомогу, за даними ООН.
Кореспондент державного новинного каналу «Росія-1» отримав доступ до зруйнованого війною будинку після бою та опублікував у квітні відео у своєму акаунті в Telegram, у якому звинуватив українських військових у використанні «безпорадних старих» як людей щити.
Кореспондента Миколу Долгачова супроводжував у будівлю чоловік, якого на відео впізнали як бійця луганських сепаратистів на позивний «Вовк». На відео видно значні пошкодження будівлі як всередині, так і зовні. На підлозі лежить тіло. AP перевірила, що місце на відео, опублікованому Долгачовим, є домом для престарілих, порівнявши його з іншими відео та фотографіями будівлі.
Долгачов повідомив, що українські військові встановили в будинку "кулеметне гніздо" і протитанкову зброю. На відео він зупиняється серед завалів усередині будівлі, щоб покласти руку на протитанкову зброю, яку він неправильно назвав Tor. «Тор» — це ракета «земля-повітря» російського виробництва.
Ян Вільямс, військовий експерт Центру стратегічних і міжнародних досліджень, переглянув відео та сказав, що це зброя РК-3 Корсар, українська переносна протитанкова керована ракета.
У той час як протиборчі сторони звинувачують одна одну в трагедії у Старій Краснянці, сумна реальність полягає в тому, що більша частина війни в Україні ведеться в населених пунктах, що збільшує потенціал жертв серед цивільного населення. Ці смерті та поранення стають майже неминучими, коли цивільні особи опиняються на лінії вогню.
«Росіяни — погані хлопці (у цьому конфлікті). Це цілком зрозуміло», — сказав Крейн. «Але кожен відповідальний перед законом і законами збройних конфліктів».
NYT: США виявили 18 російських фільтраційних таборів для українців
США виявили щонайменше 18 російських фільтраційних таборів, створених для затримання та насильницької депортації українців до Росії. Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на заступницю голови місії США при ОБСЄ Кортні Остріан.
За її словами, Росія почала готувати фільтраційні табори ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну.
На зустрічі ОБСЄ у Відні Остріан заявила, що фільтраційні табори організували у школах, спортивних центрах та закладах культури, які захоплені російськими військами. На її думку, російська влада готувалась «фільтрувати» українців ще до початку вторгнення в Україну.
«Російські офіційні особи, ймовірно, склали списки для фільтрації та затримання українських громадян, які загрожують російському контролю над Україною, включаючи всіх, хто дотримується проукраїнських поглядів – політичних діячів та активістів, а також співробітників служби безпеки», – заявила Остріан.
Вона порівняла практику фільтраційних таборів зі сталінськими репресіями, які назвала «найдовшим у російській історії прикладом масової депортації та знищення народів».
Остріан процитувала дані українського уряду, згідно з якими за час війни до Росії з України було насильно переміщено близько 1,6 мільйона людей, зокрема близько 250 000 дітей.
«Перевірити ці дані неможливо. Немає ні відкритих списків, ні «гарячих ліній», за якими можна було б дізнатися про долю людей, ні звітності», – додала Остріан.
Після фільтраційних таборів українців відправляють до міст по всій Росії – часто, за свідченнями, до регіонів поблизу Китаю чи Японії, додала Кортні Остріан.
Про «фільтраційні табори» на окупованій частині Донбасу розповідали Радіо Свобода очевидці.
Багато хто скаржився на жорстоке поводження та погрози. Українці розповідали, що тих, кого в процесі «фільтрації» запідозрили у проукраїнській позиції, відводили у невідомому напрямку і їхня подальша доля невідома. Люди казали, що у багатьох відбирали документи та вимагали взяти російське громадянство.
МЗС України вважає «наративами російської пропаганди» запит конгресвумен США Спартц щодо Єрмака
Міністерство закордонних справ України прокоментувало запит конгресвумен Сполучених Штатів Вікторії Спартц щодо голови Офісу президента України Андрія Єрмака.
Як заявив речник МЗС Олег Ніколенко, Україна «глибоко вдячна» США за підтримку в протидії російській агресії. Він вказав на важливість підтримки як Конгресу, так і адміністрації президента Джозефа Байдена і його особисто.
«На цьому тлі масштабної підтримки особливо контрастують останні дії та заяви членкині Конгресу США Вікторії Спартц. Вони є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США», – водночас заявив він.
Ніколенко назвав безпідставними «спекуляції довкола теми війни», вказавши, зокрема, на українське походження Спартц.
«Членкиня Конгресу має також припинити підривати наявні механізми надання США військової допомоги для України. Українська сторона максимально відкрито взаємодіє із американськими партнерами, надаючи їм вичерпну інформацію про використання техніки. Подальша бюрократизація та затягування процесу, якого очевидно і прагне Вікторія Спартц, сприятиме лише подальшому просуванню російських загарбників», – вважає він.
Напередодні конгресвумен Спартц оприлюднила листа до президента Байдена, закликаючи його адміністрацію перевірити надійність переговорів із головою ОП Андрієм Єрмаком.
Зокрема, вона вказала на те, що Єрмак призначив своїм заступником Олега Татарова, який, за її словами, «відтягує призначення незалежного антикорупційного прокурора протягом більше ніж року».
На думку Спартц, Єрмак «викликає багато побоювань» у США та по всьому світу, водночас користується довірою радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана. Вона попросила Білий дім якомога швидше відповісти Конгресу і «підтвердити або заперечити ці звинувачення».
Андрій Єрмак не коментував це звернення публічно.
Вікторія Спартц стала першою політикинею українського походження, обраною до Конгресу – вона стала членкинею Палати представників у 2021 році як представниця Республіканської партії від штату Індіана.
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