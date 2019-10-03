Соцмережа Twitter усунула відео з Байденом зі сторінки Трампа

СоцмережаTwitter усунула відео, поширене президентом США Дональдом Трампом. Відео містило відредагований музичний кліп канадійського гурту Nickelback від 2005 року. Скаргу на відео у зв'язку з порушенням авторських прав подала власниця прав на пісню компанія Warner Media Group.

Трамп прокоментував зображення рядком із пісні "Гляньте на цю фотографію!"

На відео, фото, яке тримає герой кліпу, було змінено на фото колишнього віце-президента США і одного з найвпливовіших поітиків-демократів Джо Байдена з його сином Гантером а також Девоном Арчером, який як і син колишнього віце-президента США, обіймав посаду в правлінні української компанії Burisma.

Фото було показано на каналі Fox News. Прихильники Трампа заявили, що це фото суперечить початковим заявам Байдена про те, що він ніколи не обговорював питання міжнародного бізнесу зі своїм сином.

Президент США Дональд Трамп наполягає на необхідності розслідування діяльності Байдена в Україні. Байден "зробив помилку, коли сказав, що не говорив зі своїм сином", - сказав Трамп під час спілкування з пресою 21 вересня.

"Він говорив за своїм сином і знову збрехав, - заявив президент. – Я не хочу зашкодити Байдену, але він зробив дуже нечесну річ".

В 2014 році син Байдена Гантер отримав посаду в правлінні української компанії "Бурізма", незважаючи на відсутність досвіду. За повідомленнями ЗМІ, його оплата досягала 50 000 доларів на місяць.

Юрист Дональда Трампа Руді Джуліані заявляв, що Байден натиснув на український уряд, щоб той усунув з посади прокурора Віктора Шокіна, який, буцімто, розслідував справу "Бурізми".

Однак, зв'язку між позицією Байдена і справами "Бурізми" не було встановлено, а вимагаючи відставки Шокіна, Байден озвучував офіційну позицію США, скоординовану з міжнародними партнерами, заявляють прихильники Байдена.

Дивіться також: Студія Вашингтон. Розслідування в рамках імпічменту. Розвиток подій