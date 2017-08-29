Міністр енергетики США Рик Перрі відклав візит до України через ураган

Міністр енергетики США Рик Перрі скасував свій візит до України та Казахстану через ураган, повідомляє видання The Washington Post.

Замість Перрі, делегацію Міністерства енергетики США до Казахстану очолить заступник міністра Ден Бруйетт, повідомляє прес-секретар Міністерства.

А от українська частина візиту переноситься на інший час.

«Через ураган "Гарві" та обов’язок Міністерства енергетики відповідно реагувати на надзвичайні ситуації, що стосуються енергопостачання та енергетичної інфраструктури, запланований візит міністра енергетики Рика Перрі скасовується», - йдеться в повідомлення посольства США в Астані.

"Гарві" є найбільш потужним ураганом в штаті Техас за більш ніж 50 років. Ураган забрав двоє життів і спричинив масштабні потопи, призвів до закриття порту в техаському місті Г'юстон та декількох заводів.

Рик Перрі був губернатором штату Техас в 2000 - 2015 роках.

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