Гербст відмовився змінювати статтю про надання Україні зброї і відповів на критику

Автор колонок Bloomberg View Леонід Бершидський незадоволений і подався у Twitter, після того, як його, в числі інших так званих «диванних аналітиків», розкритикував голова Центру Євразії в Atlantic Council та колишній посол США в Україні Джон Гербст за необґрунтованість аргументів проти надання Україні зброї.

У Twitter Бершидський заявив, що Гербст неправильно виклав його аргументи і звернувся до нього з вимогою виправити текст.

Гербст у свою чергу написав письмову відповідь під назвою «Виправлення зайве».

«Пан Бершидський насправді забагато протестує», - стверджує Гербст і пропонує читачеві самому пересвідчитись чи правильно він зрозумів слова Бершидського, коли написав:

«Леонід Бершидський ствреджує, що не потрібно надсилати протитанкову зброю до Україні, бо у Москви є 20 000 танків і вона завжди пришле нові. Також, він вказує, що Україна може намагатись використати зброю, щоб відвоювати свою територію. Це – не вірно».

Пан Бершидський правильно написав, що російські військові використовують Україну для випробування військ та зброї. Однак, потім він зазначив те саме про військових США. Якщо б ця заява була правдивою, ймовірно зброя зі США заповнила б Україну роки тому.

Гербст порівнює це зі словами самого Бершидського в публікації Bloomberg View: “справді, використання 'Джавелінів' проти більшості сепаратистських танків, або проти більшості російських танків, що використовуються на сході України, це як вбивати мух кувалдою. Росія має більше танків, ніж будь-яка країна світу – більше 20 000 – і більшість з них можна втратити, оскільки це легкозаймисті і застарілі моделі, такі як Т-72, вперше введені в дію в 1973 році, та Т-80, які надійшли наступної декади. Багато з них потрібні, щоб мати перевагу в силі – все одно скільки спалить ворог, деякі прорвуться».

«Порівняння мого тексту з текстом Бершидського демонструє правильність викладу, пише Гербст, - однак, я розумію розпач пана Бершидського і приймаю один пункт. Він справедливо твітує, що він «говорив, що це (озброєння України) призведе до небезпечного зростання якості зброї з обох сторін». Так, можливо це був його основний аргумент, але в процесі він зробив багато допоміжних аргументів і вказав на суперечливі факти.

Гербст навів причини з яких він вирішив не відповідати на основний аргумент Бершидського.

Перше, Бершидський засновувався на помилкових твердженнях стосовно мотивації військових США. Пан Бершидський правильно написав, що російські військові використовують Україну для випробування військ та зброї. Однак, потім він зазначив те саме про військових США. Якщо б ця заява була правдивою, ймовірно зброя зі США заповнила б Україну роки тому. Друге, його аргумент про «ескалацію якості зброї» є частиною аргументу, що «Росія домінує в разі ескалації», якого я торкнувся в своїй статті, пише Гербст.

Тому, виправляти статтю не потрібно. Однак, я радий, що пан Бершидський її прочитав. Він чудовий журналіст, який проводить важливу роботу щодо Росії. Його статті про Росію завжди інформативні, хоча інколи і суперечливі, - запевняє Гербст.

Дивіться також: "Курча Дон" - повітряна скульптура схожа на Трампа навідалася до Білого дому