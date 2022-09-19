McDonald's поновлює роботу в Україні

Мережа швидкого харчування MacDonald's оголосила про поступове відновлення роботи ресторанів в Україні.

Цього тижня, три ресторани запрацюють в Києві, оголосила відповідальна за корпоративні комунікації компанії в Україні Алеся Муджирі.

Через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а згодом відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на заході країни, повідомила Муджирі в дописі у Facebook.

Спершу працюватиме лише система замовлень через McDelivery, а на початку жовтня ці ресторани відкриються для відвідувачів і можна буде скористатися послугою МакДрайв та експрес-вікнами, повідомили в компанії. При роботі будуть застосовуватись посилені заходи безпеки.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, McDonald's припинив роботу більше 100 своїх ресторанів в Україні, але, за заявою компанії, продовжував сплачувати заробітню платню більш ніж 10 000 працівникам.

Поновлення роботи ресторанів підтримає "невелике, але важливе відчуття нормальності" в Україні, заявили в компанії минулого місяця. Там також вказали на бажання працівників повернутись до роботи а також заяви українських посадовців про те, що поновлення діяльності підтримає місцеву економіку та український народ.

McDonald's вийшов з Росії в березні, після початку вторгнення і продав ліцензію на діяльність в цій країні.