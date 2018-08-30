Компанія Google докладно відповіла на критику від Трампа

Президент США Дональд Трамп виступив з критикою компанії Google, заявивши, що пошукова система компанії не просувала його промову "Про стан держави" протягом останніх двох років.

Використовуючи гештег #StopTheBias, Трамп розмістив відео для ілюстрації того, що пошукова система Google просувала промову "Стан держави" Барака Обами, але проігнорувала його промови, виголошені протягом останніх двох років в Конгресі, повідомляє Business Insider.

"Роками, Google просував промову "Про стан держави" Барака Обами, -йдеться в 24-секундному відео. - Коли президент Трамп прийшов на посаду, Google припинив це".

В заяві для преси компанія Google виступила з докладним спростуванням цих звинувачень і надала архівні свідчення. "30 січня 2018 року ми зробили наголос на промові "Про стан держави" на домашній сторінці Google.

Історичні дані також підтверджують, що пошукова система просувала заяву Трампа.

"За традицією, ми не просуваємо перше звернення новообраного президента до Конгресу, тому що технічно це не промова "Про стан держави". Тому просування в 2009 та 2017 роках немає", - йдеться в заяві.

В пресі також наголосили на невідповідностях у відео, яке розмістив президент Трамп. Так, видання BuzzFeed та інші відзначили, що картинка екрана в відео Трампа містить логотип компанії, який не використовується з вересня 2015 року.

Також механізм пошуку Wayback Machine вказує, що дизайн пошукової системи Google 12 січня 2016 року було присвячено казці "Попелюшка". Цього не видно в короткому відео, розміщеному Трампом.

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