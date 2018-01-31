40% українців не знають, за кого голосувати в 2019 році - IRI

40 відсотків виборців в Україні ще не визначились з тим, кого підтримуватимуть на президентських та парламентських виборах 2019 року, йдеться в новому звіті Міжнародного республіканського інституту США, складеного за результатами відповідного опитування.

"Низький рівень популярності українських політичних партій лише за рік до важливих виборів становить справжній виклик для українських політиків", - наголосив регіональний директор IRI з питань Євразії Стівен Нікс. "Цей клімат становить нагоду переоцінити політику і побудувати кампанію, яка займалась би питаннями, що найбільше непокоять українців", - заявив він.

Інфляція найбільше впливає на українців особисто, зазначили 69 відсотків респондентів

Лише п’ять партій мають більше п’яти відсотків підтримки серед виборців, а 39% респондентів заявили, що вони не знають, котру партію підтримувати.

Опитування виявило, що економічні питання стають більш нагальними для населення. Інфляція найбільше впливає на українців особисто, зазначили 69 відсотків респондентів. Корупція стала одним з найважливіших питань, яке турбує українців (48%), за яким слідує військовий конфлікт на Донбасі (42%).

Українці все більш оптимістично налаштовані стосовно ситуації на місцевому рівні, свідчать результати опитування.

"Значно вищий рівень оптимізму на місцевому рівні означає, що реформи з децентралізації збільшили впевненість та підтримку місцевого керівництва серед громадян, - відзначив Нікс, - це важливий сигнал для уряду, що децентралізація має продовжуватись, і це дає підстави сподіватись, що позитивні наслідки цих реформ перейдуть і на національний рівень".

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