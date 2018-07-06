Високопосадовець США пішов у відставку на тлі гучного корупційного скандалу

Голова Агентства з захисту навколишнього середовища США Скотт Пруіт змушений був полишити посаду на тлі численних скандалів і звинувачень у зловживанні повноваженнями.

Білий дім місяцями потерпав від критики через витрати голови ЕРА, привертаючи увагу правоохоронних органів скандалами, багато з яких було пов'язано з витратами грошей платників податків і зловживанням посадою задля збагачення власної сім’ї.

Проти Пруіта було подано більше десятка офіційних запитів.

Порушення, в яких звинувачували посадовця, включають угоду з дружиною лобіста в сфері енергетики на отримання житла за дешевими цінами, авіаперельоти першим класом, встановлення телефонної кабіни вартістю 43 000 доларів в своєму офісі. Також Пруіт намагався скористатись із своєї посади, щоб забезпечити контракт з мережею ресторанів Chick-fil-A для своєї дружини, а також давав завдання своїм помічникам шукати для неї високооплачувану роботу.

Пруіта, серед іншого, звинувачували в тому, що він дав вказівку своєму помічникові звернутись з запитом про можливість використання старого матрацу з готелю мережі готелів Трампа і допомогти йому підшукати нову квартиру.

«Корупція Скотта Пруіта і його загравання з лобістами, зрештою, дались йому взнаки», - сказав Ерич Пика, президент організації з захисту навколишнього середовища Friends of the Earth.

«Ми щасливі, що Пруіт не може більше обманювати американців і руйнувати нашу екологію», - додав він.

Пруіт засвідчив свою відданість Трампу в листі про відставку, де він наголосив, що переконаний, що саме «Боже провидіння» привело Трампа у Вашингтон і Пруіта на цю посаду.

Хоча Трамп спочатку ставав на захист Пруіта, який є одним з провідних політиків-консерваторів, зрештою, скандали стали тягарем для адміністрації.

Протягом перебування в Монтані в четвер, Трамп сказав: «гадаю, Скотт відчув, що він відволікає увагу».

Все ж, Трамп схвально відгукнувся про роботу Пруіта на посаді.

«Я прийняв відставку Скотта Пруіта з посади адміністратора Агентства з захисту навколишнього середовища, - наголосив Дональд Трамп у Twitter. – в Агентстві Скотт провадив надзвичайну роботу і я завжди буду вдячним йому за це».

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