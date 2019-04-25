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Світ

Китай і Росія проведуть спільні військово-морські навчання

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Маневри пройдуть наступного тижня в районі міста Циндао, повідомили в Пекіні

Китай заявив, що проведе спільні з Росією військово-морські навчання наступного тижня.

Представник міністерства оборони Китаю Жень Гоцян повідомив у четвер, що навчання будуть проходить в районі міста Циндао на сході країни.

Він сказав, що вони пройдуть з 29 квітня по 4 травня і що в них братимуть участь кораблі та підводні човни, літаки, вертольоти і підрозділи морської піхоти.

Незважаючи на минулу недовіру, альянс Росії та Китаю за останні роки зміцнився, що частково пов'язано з їхнім загальним суперництвом зі США.

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