5000 американських військових розмістять на кордоні з Мексикою - ЗМІ

Збройні сили США планують розмістити біля 5 000 військових на кордоні США та Мексики, щоб допомогти адміністрації Трампа у протистоянні так званому каравану мігрантів. Про це повідомляє USA Today з посиланням на інформацію від неназваного посадовця США.

Це – набагато більше початкових оцінок про можливе розміщення 800 військових, про які повідомляла низка видань.

"Планування ще триває", - заявила речниця Пентагону Лора Сіл в коментарі для The Hill. "Ще не час говорити про загальні цифри, або те, які саме сили буде обрано для виконання відповідних завдань".

В п'ятницю міністр оборони США Джим Маттіс схвалив запит по допомогу від Міністерства внутрішньої безпеки США. В заяві для преси з цього приводу йдеться про те, що військові допомагатимуть митним та прикордонним службам з плануванням, наприклад, спорудженням бар'єрів та огорож, наданням літаків для перевезень прикордонників, надання медичної допомоги мігрантам, а також іншими завданнями.



Так званий караван мігрантів, який рухається з Гондурасу в напрямку до США і, за різними оцінками, нараховує до 7 000 осіб, продовжує свій рух на північ через Мексику.

Адміністрація США різко висловлюється стосовно неприпустимості незаконної імміграції. Президент Трамп неодноразово особисто висловлював стурбованість рухом каравану і назвав можливий перетин кордону зі США караваном "вторгненням".

"Багато членів банд і дуже поганих людей примішались до каравану, який йде до нашого південного кордону. Будь ласка, повертайте, вас не пустять до Сполучених Штатів без дотримання правових процедур. Це – вторгнення до нашої країни і наші військові на вас чекатимуть!" – написав Дональд Трамп у Twitter в понеділок.

Згідно до нормативних актів США, американським військовим заборонено займатись забезпеченням дотримання американських законів на американській землі, включаючи імміграційні правила.

5000 військових буде спочатку розташовано біля пунктів перепуску, за інформацією The Wall Street Journal. Біля 1800 прибудуть до Техасу, 1700 до Аризони і 1500 до Каліфорнії, повідомляє видання.

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