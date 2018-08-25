Китай та Монголія приєднаються до масштабних військових навчань в Росії

Росія та Китай планують провести масштабній військові навчання з 11 по 15 вересня. За повідомленням американських посадовців навчання включатимуть симулювання ядерного нападу.

Для участі в навчаннях «Восток-18» Китай наділше до Росії більше 3 200 військових і 900 одиниць військового устаткування а також 30 літаків, повідомило китайське оборонне відомство.

«Ми закликаємо Росію вжити кроків для того, щоб надати інформацію стосовно цих навчань і операцій в Європі, чітко пояснити наміри і мінімізувати ризики виникнення непорозуміння», - зазначив речник Пентагону Ерік Пагон відповідаючи на питання про «Восток-18».

В цих навчаннях також вперше візьме участь Монголія. Монголія була союзником Радянського Союзу в 1990-х, але останнім часом прагнула розбудувати відносини зі США попри те, що країна географічно розташована між Росією та Китаєм.

Протягом майже 20 років на навчаннях «Восток» Росія відпрацьовувала свою нову доктрину «ексалації заради деескалації» з використанням нової малопотужної ядерної зброї

Посадовець Пентагону повідомив виданню The Washington Free Beacon, що американські розвідслужби будуть уважно спостерігати за навчаннями, адже очікується, що буде проведено симуляцію використання ядерної зброї. «Це їх стратегічний посил», - сказав посадовець про Китай та Росію.

«Протягом майже 20 років, на навчаннях «Восток» Росія відпрацьовувала свою нову доктрину «ексалації заради деескалації» з використанням нової малопотужної ядерної зброї, яку може в основному запускати артилерія», - заявив Рик Фішер, головний дослідник аналітичного центру International Assessment and Strategy Center.

Нова доктрина Росії зі швидкої ескалації майбутніх конфліктів з використанням ядерної зброї після початку військових дій, дуже непокоїть Пентагон, наголошує видання.

Всупереч обнадійливим прогнозам минулих адміністрацій, Росія та Китай є серйозними конкурентами і розбудовують матеріальну та ідеологічну базу, щоб кинути виклик провідній ролі США в 21-му столітті

Участь Китаю в навчаннях також викликає занепокоєння. Масштабна передислокація військових та техніки для навчань дозволить китайським військовим «вивчити сучасну тактику комбінованої війни, на якій зараз фокусуються збройні сили Китаю у підготовці до війни проти Тайваню та США», - говорить Фішер.

В США Росію та Китай назвали «стратегічними конкурентами». «Всупереч обнадійливим прогнозам минулих адміністрацій, Росія та Китай є серйозними конкурентами і розбудовують матеріальну та ідеологічну базу, щоб кинути виклик провідній ролі США в 21-му столітті», заявив високопосадовець Держдепу Весс Мітчелл виступаючи на слуханнях Сенату у вівторок.

«В інтересах національної безпеки США запобігти домінуванню ворожих сил на території Євразії», - додав він.

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