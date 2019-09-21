США надсилають військових до Саудівської Аравії

Президент США Дональд Трамп схвалив рішення надіслати американських військових, щоб допомогти Саудівській Аравії в захисті від нападів з повітря.

Рішення було прийняте після того, як 14 вересня відбувся напад на два найважливіші об'єкти нафтової інфраструктури Саудівської Аравії, що створило загрозу для світового ринку нафти. Сполучені Штати вважають, що за нападами стоїть Іран.

В Пентагоні заявили, що буде надіслано помірковану кількість військових в основному з оборонною метою, Міністерство оборони США також планує прискорити передачу військового устаткування Саудівській Аравії та ОАЕ, повідомляє Reuters.

"У відповідь на запит королівства, президент схвалив розміщення американських сил з оборонною метою в основному задля захисту від нападів з повітря", - заявив очільник Пентагону Марк Еспер пресі.

Трамп оголосив у середу, що доручив міністру фінансів Стівену Мнучіну "істотно посилити санкції" щодо Ірану на тлі ескалації напруженості у відносинах між Вашингтоном і Тегераном.

Президент США також заявив, що утримується від ударів у відповідь по Ірану. Він назвав своє рішення "виявом сили". Попередні повідомлення про можливе нанесення ударів по Ірану спричинили до різких коливань світових нафтових цін і відкрили дискусію про недоліки військово-повітряної оборони Саудівської Аравії.

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