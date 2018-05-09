Військовий парад в Росії не дотягнув до рівня 2015-го – Defensenews

"Мир у світі дуже хиткий", - заявив Путін виступаючи на традиційному параді присвяченому Дню Перемоги в Росії.

Вже кілька років цей парад має на меті не задуматись над історією війни і не згадати загиблих, але показати найостанніші і найбільші збройні системи та платформи, які має Росія, пише видання Defensenews.

В цьому сенсі, парад вже декілька років не дотягує до рівня 2015 року, коли було вперше презентовано велику кількість нового обладнання, переконані журналісти Defensenews.

Найбільший парад було проведено в 2015 році – через рік після анексії Криму Росією, пише Радіо «Свобода».

Цього року, найбільш цікавим з точки зору озброєння був елемент, який найважче побачити – гіперзвукові ракети, пише Defensenews.

Наприкінці параду пролетіли практично всі види російських літаків. Два винищувачі MiG-31 несли найбільшу цікавинку параду – гіперзвукові ракети.

Це був перший дебют гіперзвукових повітряних ракет «Кинжал». Саме про них Путін говорив під час своєї суперечливої промови про ядерну модернізацію в березні.

Цей вид ракет є модернізованою ракетою Iskander-M спроектованою для запусків з MiG-31, що пересувається з надзвуковою швидкістю.

Ще декілька видів озброєння, які Росія вже презентувала на виставках зброї, були представлені на параді – це винищувач Sukhoi Su-57, який дуже нагадує американський F-22, а також укріплений танк BMPT-72 Terminator, зроблений на основі T-72.

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