Про "вікно можливостей" для України розповіла делегація США, повернувшись з інавгурації Зеленського

Повернувшись до Вашингтона після участі в інавгурації нового президента України Володимира Зеленського, американська офіційна делегація провела брифінг для адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомив у твітері спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

"Існує вікно можливостей для просування спільних інтересів України та США", - написав Волкер, подякувавши іншим членам делегації за чудову подорож.

"Міністр Перрі, посол Сондленд, сенатор Джонсон та я провели брифінг в Білому домі, де поділились враженнями від нашої подорожі на інавгурацію президента Зеленського. Існує вікно можливостей для просування спільних інтересів США та України", - йдеться в повідомленні.

В четвер зранку, голова делегації, міністр енергетики США Рік Перрі поспілкувався з президентом США Трампом, згідно до інформації Білого дому.

Під час перебування в Україні, делегація провела низку зустрічей високого рівня. Перебуваючи в Україні, Перрі наголосив, що мирний перехід влади є свідченням демократії в Україні.

"Для мене була приємність та честь перебувати в Києві і очолювати делегацію США на інавгурації президента Зеленського. Мирний перехід влади засвідчує, що Україна залишається потужною і стабільною демократією а також союзником та другом США", - йдеться на офіційній твітер-сторінці Перрі.

Дивіться також: ​Про поради Володимиру Зеленському. Інтерв'ю Президентки Естонії Керсті Кальюлайд