Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Про "вікно можливостей" для України розповіла делегація США, повернувшись з інавгурації Зеленського

  • Голос Америки
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром енергетики США Ріком Перрі

Показати коментарі

Повернувшись до Вашингтона після участі в інавгурації нового президента України Володимира Зеленського, американська офіційна делегація провела брифінг для адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомив у твітері спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

"Існує вікно можливостей для просування спільних інтересів України та США", - написав Волкер, подякувавши іншим членам делегації за чудову подорож.

"Міністр Перрі, посол Сондленд, сенатор Джонсон та я провели брифінг в Білому домі, де поділились враженнями від нашої подорожі на інавгурацію президента Зеленського. Існує вікно можливостей для просування спільних інтересів США та України", - йдеться в повідомленні.

В четвер зранку, голова делегації, міністр енергетики США Рік Перрі поспілкувався з президентом США Трампом, згідно до інформації Білого дому.

Під час перебування в Україні, делегація провела низку зустрічей високого рівня. Перебуваючи в Україні, Перрі наголосив, що мирний перехід влади є свідченням демократії в Україні.

"Для мене була приємність та честь перебувати в Києві і очолювати делегацію США на інавгурації президента Зеленського. Мирний перехід влади засвідчує, що Україна залишається потужною і стабільною демократією а також союзником та другом США", - йдеться на офіційній твітер-сторінці Перрі.

Дивіться також: ​Про поради Володимиру Зеленському. Інтерв'ю Президентки Естонії Керсті Кальюлайд

Про поради Володимиру Зеленському. Інтерв'ю Президентки Естонії Керсті Кальюлайд. Відео
Embed
Про поради Володимиру Зеленському. Інтерв'ю Президентки Естонії Керсті Кальюлайд. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:46 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG