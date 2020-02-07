З Білого дому "вивели під супроводом" чиновника українського походження, який свідчив про Трампа і Зеленського

Директор з питань Європи у Раді національної безпеки США Александра Віндмана, який свідчив у Конгресі США про зміст розмови між президентом США Дональдом Трампа та Зеленським, сьогодні "вивели під супроводом" з Білого дому. Про це повідомив його адвокат. Раніше ЗМІ повідомляли про плани щодо звільнення чиновника, який назвав дії Трампа "неналежними" у ході свідчень.

Віндман народився у Києві за часів СРСР. Пізніше його родина мігрувала до США. Як повідомляли американські ЗМІ, Віндману буцімто пропонували роботу в українському уряді.

Раніше ЗМІ повідомили про очікуване звільнення чиновника.

"Сьогодні підполковника Александра Віндмана вивели під супроводом з Білого дому, де він чесно служив своїй країні та своєму президенту. Він єдиний раз публічно свідчив лише через повістку надіслану Конгресом США. Жоден американець не сумнівається, чому цього чоловіка звільнено, чому у його країні тепер на одного солдата менше у Білому домі. Його попросили піти, бо він сказав правду. Його честь, відданість правді, налякала владу. Підполковник Александр Віндман сьогодні залишає Білий дім. Але ми не маємо змиритись зі зникненням правди, вірності обов'язку та вірності, які він представляє. У цій країні правота має вагу, як і правда” — йдеться у заяві адвоката Віндмана Девіда Прессмана, яку опублікував журналіст NBC Джофф Беннетт.

У колі прихильників Трампа сьогодні вітали новини про очікуване, на той момент, звільненням Віндмана.

"Він заслуговує не лише на звільнення. Його треба судити військовим судом за витік інформації, єдиною метою якого було повалення головнокомандуючого", - твітує Шон Девіс, спів-засновник видання Federalist.

"Я б його звільнив. Я слухав його конфіденційні свідчення у Конгресі. Він злив інформацію, а не викрив неналежні дії (He’s a leaker, not a whistleblower - англ. ). Віндману не сподобалось, що президент (у розмові з Зеленським - прим. ГА) не слідував сценарію, який підготував Віндман. Підполковник не наказує головнокомандувачу!", - твітував ще до повідомлення про звільнення Віндмана конгресмен-республіканець Томас Массі.

"Президент Трамп повинен бути оточений чоловіками та жінками, яким може довіряти, і які поважатимуть його владу як головнокомандувача. В оточенні Віндмана остерігались, що він зливатиме інформацію, сумнівались у його рішеннях. Це було вірне рішення", - заявив конгресмен-республканець Енді Біггс, коментуючи інформацію про звільнення Віндмана.

Між тим звільнення Віндмана засудили критики президента США, відомі журналісти.

"Звільнення підполковника Віндмана - який послухав свою совість і сказав, що важливо повідомити правду законодавцям, які розслідували президента, становить акт помсти з боку президента, якому оголошено імпічмент (Палатою представників Конгресу США - прим. ГА); очікуються інші звільнення", - твітує політичний оглядач Пол Брандус.

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