Чому відмовився стати міністром оборони у Зеленського - підполковник США українського походження розповів у Конгресі

Під час відкритих слухань у Конгресі у межах розслідування щодо можливого імпічменту Дональду Трампу представники республіканської партії спробували викрити ймовірну заангажованість американського підполковника Александра Віндмана щодо України. Він обіймає посаду Директора з європейських справ Ради національної безпеки Білого дому.

Віндман народився у Києві у 1975, чотири роки потому його родина переїхала до США. У вступній промові він подякував батькові за це рішення залишити все, "щоб його троє синів могли мати краще і безпечніше життя".

"Його сміливе рішення викликало у моїх братів і у мене глибоке почуття вдячності, прищепило нам почуття обов'язку та служби, всі троє з нас служили або наразі проходимо службу в армії", - підкреслив Віндман і наголосив, що у багатьох країнах, зокрема, в Росії, такі відкриті слухання щодо дій президента були б неприпустимі.

Після того як полковник підтвердив, що екс-секретар РНБО Олександр Данилюк тричі пропонував йому обійняти посаду міністра оборони України у новому уряді Зеленського, республіканці спробували підкреслити його близький зв'язок із українськими посадовцями, а відтак, необ'єктивність у питанні України. Хоча Віндман сказав, що рішуче відмовився від пропозиції та повідомив про це своєму керівництву.

Юридичний радник республіканців Стів Кастор спробував розвинути цю тему: "Україна – країна, яка переживає війну з Росією. Звичайно, що міністр оборони – це досить ключова позиція для українців. І з боку президента Зеленського, пана Данилюка, принаймні, попросити вас про це, це мало б бути великою честю, правильно?"

Віндман відповів, що це дійсно "було б великою честю", і згадав інших колишніх американських службовців, які залишили армію США, щоб допомогати розвивати демократію в інших країнах. "Але я – американець. Я прибув сюди, коли я був дитиною, і я відразу відхилив ці пропозиції, без розгляду".

Це досить смішно пропонувати таку значну посаду (міністра оборони України) підполковнику армії США, що насправді не таке вже високе звання

Кастор продовжив: "Коли він зробив вам цю пропозицію спочатку, ви залишили цю опцію відкритою? Чи це причина того, що він вдруге і втретє повернувся до цього питання? Або він просто намагався переконати вас?"

Віндман відповів: "Знаєте, вся ця ідея, що мені запропонували розглянути посаду міністра оборони, – досить комічна. Я взагалі не залишав цю опцію відкритою. Це досить смішно пропонувати таку значну посаду підполковнику армії Сполучених Штатів, що насправді не таке вже високе звання".

Натомість конгресмен-демократ Ерік Свавлелл вдався до уже вживаної його однопартійцями стратегії: говорити не про акт вчинення злочину, а про злочинний умисел адміністрації Трампа. "Якщо у нас є жертва стрілянини, і вона почувається краще", то поліція не скаже, що якщо це був просто замах на убивство, "ми відпустимо підозрюваного".

Таким чином Свавлелл спробував довести, що попри аргумент консерваторів, що Україні все одно врешті надали оборонну допомогу, це не скасовує намір Білого дому її утримати й використовувати як важіль впливу для шантажу. Віндман погодився із цією тезою.

Відповідаючи на запитання демократки Джекі Спеєр про те, чи відчув він зміну у ставленні до нього у Білому домі після того, як він вперше свідчив перед Конгресом за зачиненими дверима, Віндман визнав, що його припинили допускати до деяких звичних безпекових нарад в адміністрації президента Трампа.

За слуханнями слідкував і президент Трамп: "Я трохи подивився, і республіканці блискуче перемагають", а демократи - "використовують цей обман щодо імпічменту для власної політичної вигоди". Щодо Віндмана, то голова Білого дому заявив, що не знає свого підлеглого з Ради із нацбезпеки США, повідомляє CNN.

У Twitter президент поширив відео, де розслідування щодо можливого імпічменту називають "шарадою". "Через 10 днів після інавгурації президента Трампа адвокат викривача Марк Зеїд написав у Twitter: "Заколот розпочався... Буде імпічмент"... - Вони обіцяли заколот, і тепер вони намагаються його здійснити. Демократи намагаються скинути президента Трампа, обернути результат виборів 2016 року і стишити наші голоси. Не дозвольте їм!"

Слухання тривають.

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