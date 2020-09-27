Вірменія та Азербайджан оголосили воєнний стан

Через загострення конфлікту в Нагірному Карабаху парламент Азербайджану в неділю прийняв рішення про запровадження воєнного стану в кількох регіонах. Комендантську годину введуть у Баку, Гянджі, Євлаху, Гейгеле та інших містах країни. Рішення парламенту має підписати президент країни.

Раніше уряд Вірменії ухвалив рішення запровадити воєнний стан та провести загальну мобілізацію військового персоналу.

Обидві країни звинувачують одна одну у початку агресії у Нагірному Карабаху. За повідомленням помічника президента Азербайджану Хікмета Гаджиєва, близько 06:00 27 вересня збройні сили Вірменії порушили режим припинення вогню та інтенсивно обстріляли позиції азербайджанської армії на передовій. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зранку в неділю заявив, що азербайджанські збройні сили розпочали наступ у напрямку Нагірного Карабаху.

Прес-секретарка міноборони Вірменії з посиланням на заступника міністра оборони невизнаного Нагірного Карабаху заявила, що в результаті обстрілів азербайджанськими силами загинули 16 і поранено понад 100 військовослужбовців з вірменської сторони.

МЗС України закликало Вірменію та Азербайджан повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту.

Уряд Туреччини звинуватив Вірменію в ескалації збройного конфлікту з Азербайджаном. Туреччина вважає Вірменію «єдиною перешкодою на шляху до регіонального миру і стабільності».

Верховний комісар Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель висловив жаль з приводу загибелі військовослужбовців та цивільних під час загострення збройного конфлікту на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі 27 вересня. За його словами, Європейський союз закликає до негайного припинення вогню та деескалації. Боррель рекомендував сторонам якомога швидше повернутися до переговорів за посередництва Мінської групи ОБСЄ.

МЗС Росії у короткій заяві констатувало, що «різко загострилася ситуація в зоні нагірно-карабаського конфлікту» і закликало сторони припинити вогонь.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році. До укладення угоди про припинення вогню Баку втратив контроль над Нагірним Карабахом і частиною прилеглих районів країни – всього до 20% міжнародно визнаної території.

Режим припинення вогню був встановлений у травні 1994 року. Мінська група ОБСЄ, створена в 1992 році, є посередником у налагодженні переговорів про мирне врегулювання конфлікту. До групи входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція і США.

Азербайджан не вважає самопроголошену Нагірно-Карабаську республіку стороною конфлікту і відмовляється вести з нею переговори.