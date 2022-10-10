Від ракетного удару постраждало візове приміщення Посольства Німеччини

В Києві від ракетного обстрілу постраждала будівля, де також розміщено німецьку візову службу, повідомило посольство Німеччини в Україні.

"Сьогодні зранку будівля в Києві, де також розміщено німецьку візову службу, пошкоджено через ракетний удар", - твітує посольство. У відомстві уточнили, що псольство не використовує це приміщення після початку російської агресії і співробітники посольства в Києві в безпеці.

Один із вибухів відбувся поблизу посольства Румунії в Україні, вказав міністр закордонних справ країни Богдан Ауреску. Він назвав удари "кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права", пишуть ЗМІ.

Посол США в Україні Бріджит Брінк а також посол Великої Британії в Україні Мелінда Cіммонс також повідомили, що команди їхніх посольств не постраждали і висловили вдячність тим, хто допомагає долати ситуацію.

В понеділок Посольство США закликало всіх америкаців сховатись та виїхати з України. "Тривалі російські удари по Україні становлять пряму загрозу для цивільних та цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

"Моє серце розривається від болю за тих, хто постраждав в Києві й по всій Україні", - написала Брінк.

"Мої думки зараз із пораненими", - твітує Сіммонс.

Низка західних країн виступили з рішучим осудом ударів а також заявами про додаткову підтримку для Києва. "Ми робимо все, щоб зміцнити протиповітряну оборону", - твітує міністр закордонних справ країни Анналена Бербок. Вона різко засудила російські удари по цивільних. Китай закликав до деескалації ситуації. Російський президент Путін заявив, що удари було проведено "високоточною зброєю по енергетичних об'єктах".