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Від ракетного удару постраждало візове приміщення Посольства Німеччини
В Києві від ракетного обстрілу постраждала будівля, де також розміщено німецьку візову службу, повідомило посольство Німеччини в Україні.
"Сьогодні зранку будівля в Києві, де також розміщено німецьку візову службу, пошкоджено через ракетний удар", - твітує посольство. У відомстві уточнили, що псольство не використовує це приміщення після початку російської агресії і співробітники посольства в Києві в безпеці.
Один із вибухів відбувся поблизу посольства Румунії в Україні, вказав міністр закордонних справ країни Богдан Ауреску. Він назвав удари "кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права", пишуть ЗМІ.
Посол США в Україні Бріджит Брінк а також посол Великої Британії в Україні Мелінда Cіммонс також повідомили, що команди їхніх посольств не постраждали і висловили вдячність тим, хто допомагає долати ситуацію.
В понеділок Посольство США закликало всіх америкаців сховатись та виїхати з України. "Тривалі російські удари по Україні становлять пряму загрозу для цивільних та цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
"Моє серце розривається від болю за тих, хто постраждав в Києві й по всій Україні", - написала Брінк.
"Мої думки зараз із пораненими", - твітує Сіммонс.
Низка західних країн виступили з рішучим осудом ударів а також заявами про додаткову підтримку для Києва. "Ми робимо все, щоб зміцнити протиповітряну оборону", - твітує міністр закордонних справ країни Анналена Бербок. Вона різко засудила російські удари по цивільних. Китай закликав до деескалації ситуації. Російський президент Путін заявив, що удари було проведено "високоточною зброєю по енергетичних об'єктах".
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Російські ракети порушили повітряний простір Молдови, загрожуючи інфраструктурі й літакам – уряд
Три крилаті ракети, запущені Росією по Україні вранці 10 жовтня, перетнули повітряний простір Молдови, повідомив у твітері віцепрем’єр, міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.
«Три крилаті ракети, запущені сьогодні вранці по Україні з російських кораблів у Чорному морі, перетнули повітряний простір Молдови. Ми засуджуємо продовження агресії Росії проти України», – написав Попеску у твітері.
За словами міністра, Молдова «якнайрішучіше засуджує» порушення її повітряного простору, і він доручив викликати посла Росії для надання пояснень.
Міністерство оборони Молдови, зі свого боку, наголосило, що російські ракети становили небезпеку для інфраструктури Молдови і, зокрема, для цивільних літаків, які літали над повітряним простором країни.
Вранці Росія почала масовану атаку на Україну. В Офісі президента повідомили про удари в багатьох містах України. Відомо про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині, Івано-Франківщині.
Голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ранкових обстрілів України 10 жовтня армією РФ пошкоджено 11 «важливих інфраструктурних об’єктів» у восьми регіонах і в столиці.
У ГУР пояснили, з якою метою Росія завдала масованого удару по Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що ціллю атак Росії є об’єкти енергетики і люди. «Десятки ракет, іранські «Шахіди». У них дві мішені. Енергооб’єкти – по всій країні. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, південь. Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень – люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди», – сказав голова держави.
За даними головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, Росія атакувала Україну 75 ракетам, 41 з них знищили ППО. У ДСНС повідомили про загибель восьми людей, травмування 36. Ці цифри не є остаточними.
Раніше Москва, попри свідчення і докази, заперечувала атаки по цивільних в Україні.
- Голос Америки
Захід обіцяє більше допомоги Україні, Китай закликає до деескалації, після нових обстрілів Києва та інших міст Росією. Оновлено
Посадовці на Заході виступили з різким осудом нових ракетних ударів Росії по українській цивільній інфраструктурі.
"Додаткова військова підтримка ЄС вже в дорозі", - твітує Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель.
Борреля "глибоко шокували російські напади на цивільних в Києві та інших містах України", пише посадовець.
"Таким діям не місце в 21 столітті. Я рішуче засуджую це. Ми підтримуємо Україну. Додаткова військова підтримка ЄС вже в дорозі", - йдеться в соцмережевому повідомленні посадовця.
Державний департамент США висловив співчуття постраждалим від вибухів.
"Наші серця у цей жахливий день - з народом України. Слава Україні!" - йдеться в твіті.
Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі в понеділок назвав обстріли "неприйнятними". "Це демонстрація слабкості Путіна, а не сили", - написав він у Twitter.
Клеверлі у розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою заявив про зміцнення моральної та практичної підтримки України з боку Британії, повідомив британський посадовець.
Більше практичної допомоги Україні у відповідь на обстріли обіцяє Канада. Про це, за результатами розмови з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі, заявив Кулеба.
Він підкреслив - Україні потрібні системи протиповітряної та протиракетної оборони.
Свої співчуття українцям висловили в посольстві США. "Моє серце розривається від болю за тих, хто постраждав в Києві й по всій Україні", - написала посол США в Україні Бріджит Брінк.
Вона подякувала всім, хто "відреагував та працює заради нашої безпеки", і запевнила, що команда посольства у безпеці.
В понеділок Посольство США закликало всіх америкаців сховатись та виїхати з України. "Тривалі російські удари по Україні становлять пряму загрозу для цивільних та цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Китай висловив сподівання на швидку деескалацію в Україні. Заява речниці Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нінь прозвучала під час брифінгу для преси в понеділок, після повідомлень про нові обстріли Росією українських міст.
"Сподіваємось, що всі сторони можуть відповідно врегулювати розбіжності шляхом діалогу та консультацій, - заявила Нінь. - Китай готовий продовжити відігравати конструктивну роль в просуванні деескалації ситуації".
Збройні сили України повідомили, що зранку 10 жовтня Росія випустила по українських містах понад 80 ракет, і що понад сорок з них були збиті протиповітряною обороною.
Зеленський закликав Макрона і Шольца допомогти з протиракетною обороною Україні після хвилі російських ударів
Українські керівники закликали міжнародну спільноту збільшити військову допомогу Україні і зокрема надати додаткові системи протиракетного захисту у відповідь велику хвилю бомбардувань українських міст.
Збройні сили України повідомили, що зранку 10 жовтня Росія випустила по українських містах понад 80 ракет, і що понад сорок з них були збиті протиповітряною обороною.
Центр Києва зазнав масованого бомбардування вперше за час російської війни - двома днями по тому, як стався вибух на керченському мосту, який став важливим шляхом зокрема військового постачання з Росії до окупованого українського Кримського півострова.
Президент (Макрон)... підтвердив зобов’язання Франції збільшити підтримку України у відповідь на потреби Києва, включно з військовим спорядженням.
Президент Володимир Зеленський також сказав, що ракети і дрони вразили житлові масиви та об’єкти життєзабезпечення на Харківщині, Сумщині, на Запоріжжі, у Кропивницькому, Дніпрі, на Житомирщині, Хмельниччині, Вінниччині, Івано-Франківщині, Львівщині.
Повідомлено про загибель людей, поранення і руйнування.
Зеленський повідомив, що телефонував президентові Франції Еммануелю Макрону, а також розмовляв з Олафом Шольцем, канцлером Німеччини, яка зараз головує в Групі семи, і що вони домовилися про виступ українського президента на терміновому засіданні групи у вівторок.
«Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури», - написану у повідомленні від імені українського президента в Твіттері.
Ракети над Молдовою
Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску повідомив, що його уряд викликав російського посла у Кишиневі з вимогами надати пояснення прольоту принаймні трьох крилатих ракет запущених з російських кораблів у Чорному морі, які пролетіли на територією Молдови до українських міст.
«Росія повинна припинити вбивства», - заявив молдовський міністр.
Речник українських військово-повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що зранку 10 жовтня росіяни запустили по Україні 83 ракети і що понад 45 з них були збиті.
Українські військові кажуть, що Росія застосовувала крилаті ракети наземного, повітряного і морського базування зокрема з території Росії та Білорусі і з літаків над Каспійським морем та з кораблів у Чорному морі.
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- Голос Америки
США і британські виробники планують відновлення виробництва гаубиць М777 після їх успіху в Україні - WSJ
Британський виробник озброєнь BAE Systems PLC заявив, що розглядає перезапуск виробництва гаубиць М777 після успіху, який цей видь озброєнь продемонстрував в Україні під час повномасштабної війни Росії. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.
За інформацією видання, кілька країн зацікавлені у закупівлі М777 від BAE Systems PLC. Зокрема, йдеться у WSJ, британський виробник озброєнь веде перемовини про перезапуск виробництва гаубиць із армією США.
Зацікавленість у гаубицях М777 зросла після їх успішного використання українською артилерією протягом останніх місяців. Станом на сьогодні, їх виробництво було згорнуто. М777 дозволили українським військовим використовувати ширший спектр снарядів, зокрема і зарядів з GPS-наведенням.
На думку аналітиків, американські артилерійські системи HIMARS, а також протитанкові ракети NLAW також отримають нові замовлення.
Наданий на початку жовтня пакет оборонної допомоги США, обсягом 625 мільйонів, зосереджується на потребах контрнаступу у наступні тижні, включаючи високоточні артилерійські системи і боєприпаси.
Полишена росіянами зброя: танки, гаубиці, бойові машини та артилерійські снаряди - стала важливим фактором, який значно посилив здатність ЗСУ ефективно наступати, пише Wal Street Journal. Особливо багато полишеної зброї отримали українці після того, як російські сили швидко відступили від Харкова. Багато із захопленої зброї не є сучасною, цитує видання експерта організації Oryx, що відслідковує втрати зброї, Якуба Янковського: "Вони захоплюють як сучасне устаткування, яке можуть достатньо ефективно використати, але є і те, якому місце в музеї".
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