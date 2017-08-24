Маттіс: Москва прагне силою змінити кордони

Очільник Пентангону Джим Маттіс різко розкритикував Росію, як міжнародну загрозу і запевнив Україну у підтримці з боку США.

«Не сумнівайтеся, Сполучені Штати підтримують Україну, - заявив Міністр оборони США Джим Маттіс під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком. Вашингтон «не приймає і не прийме» незаконну анексію Криму Росією, запевнив Маттіс.

Після відвідання урочистого і яскравого параду на честь святкування Дня Незалежності України, Маттіс провів зустрічі з президентом Петром Порошенком та іншими українськими високопосадовцями.

«Незважаючи на заперечення Росії, ми знаємо, що їх мета - змінити міжнародні кордони силою», - заявив Маттіс, відзначивши, що такі дії підривають суверенітет Європейських країн та нарощують напругу.

Маттіс наголосив на тому, що Росія продовжує порушувати Мінські домовленості та міжнародні угоди укладені після розпаду Радянського Союзу: «на жаль, Росія не дотримується букви і тим паче духу міжнародних угод».

В своїх ремарках протягом спільної прес-конференції з Порошенком, Маттіс відзначив, що США віддані допомозі України, розбудові та модернізації її військових сил, однак, сторони поки ще не прокоментували можливості надання Україні летальної зброї.

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