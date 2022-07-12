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Сім'я біженців з Маріуполя поділилася гіркими спогадами втечі від війни
Вони пройшли через обстріли, голод, російські фільтраційні табори та прощання з домом - сім'я біженців з Маріуполя розповіли свою історію втечі від війни в Україні з 5-річною донечкою на руках. Сім'я Скрипченків зараз живе у Сан-Дієго, штат Каліфорнія.
У світлій квартирі південного каліфорнійського міста Сан-Дієго віднедавна живе сім'я Скрипченків. П’ятирічна Аня перебирає улюблені іграшки, поки її батьки - Олександр та Таня - готують чай з пирогом. Ще місяць тому ці маленькі радості життя здавались їм утопічними. Тоді вони боролись за життя у рідному Маріуполі.
“Сорок днів ми провели під обстрілами без зв'язку, води, їжі, без світла,”- розповідає Олександр, біженець з Маріуполя.
Олександр з дружиною називають своє життя в Маріуполі до війни благополучним. Разом працювали на заводі "Азовсталь". Чоловік також мав свій автосервіс й вів успішний ютюб канал, де розказував, як майструвати техніку. У них була квартира та власне авто. Сім'я любила прогулюватись рідним містом.
Та з приходом російської армії прогулянки по рідних вулицях закінчились, натомість почались моторошні вилазки в руїни.
Тетяна відмовляється говорити про ті дні, інтерв'ю на камеру дає лише Олександр. Їхній будинок знаходився у мікрорайоні Східне, за 20 км від кордону з ДНР, звідки заходили російські війська. Обстріли були настільки сильні, що через чотири дні після вторгнення сім'я змушена була переїхати до центру міста, де жила Тетянина мама. Втім в її домі не було підвалу.
“Вибору не було - ми були просто у будинку, лежали на підлозі, скло вибите на вулиці, мороз, у будинку нульова температура, снаряди, уламки нескінченно, все це летіло з різних боків. Оскільки були ближні бої, якраз у нашому районі вулицями бігали, з авто гармати стріляли, з автоматів. Всі бачили і армію ДНР так звану, і російську армію,”- ділиться Олександр.
Сім'я як і тисячі інших мешканців Маріуполя опинилась у блокаді почався пошук харчів.
“У нас на третій день, коли ми там знаходилися, в крамницю прилетів снаряд. Крамниця вигоріла, люди і всі хто був поруч... ми здобули собі мішечок вівсянки, набирати багато сенсу ніякого, бо в нас води не було,"- пригадує Олександр.
"Третього березня випав сніг. Слава Богу, я по вулиці бігав і збирав сніг, щоб воду добути, цю воду, скільки міг, у ванну набрав, вона танула потихеньку, щоб щось варити. Але варити – це голосно сказано, бо обстріли. Ми на багатті все це готували, а вийти на вулицю було небезпечно, бо стріляли нескінченно,”- розповідає Олександр Скрипченко.
У той час, поки виживали у мами, їхня квартира в Східному мікрорайоні перетворилася на згарище.
Та переломним днем став тоді, коли побачили, як починає займатись вже і мамин будинок. Відразу вирішили тікати.
“Бігти було нікуди, траса лише в сторону ДНР. Йшли одинадцять кілометрів пішки, допоки не натрапили на блокпост росіян. Вони сказали, що о сьомій - комендантська година, йти не можна, інакше розстріляють. Ми знайшли зруйнований будинок на краю міста, ночували у підвалі та пішли у бік ДНР. Одинадцять кілометрів ми пройшли, потім нас людина - чоловік, теж цивільний - підібрав, і так нас довезли до найближчого села,”- пригадує Олександр.
У ДНР сім'я побачила, як працюють російські фільтраційні табори, які влаштували просто у школах і в будинках.
“На фільтрації... там - спецслужби, які влаштовували допити. Оглядали татуювання, чи є синці на тілі, специфічні мозолі від зброї, допитували. Як ставишся до армії, чи брав участь у бойових діях. "Азов", нацисти. Одні й самі питання ставили весь час,”- розповідає Олександр.
Олександр казав, що не воював, простий робітник. Каже, їм чудом вдалось сісти на автобус, який їх привіз до Росії. У Таганрозі зупинились у родичів.
З Таганрога сім'я поїхала в Сочі, звідтіля - в Туреччину, а далі - в Мексику, через Мексику - в Лос-Анджелес, де їх прийняв однокласник Олександра. Каже, навіть з усіма обставинами, через Росію, на жаль, був безпечніший шлях втечі. Адже мешканців, які скористались зеленим коридором до України, розстрілювали.
“Я хотів врятувати дитину та дружину. В мене більше інших цілей не було. Мені було абсолютно все одно, в який бік, хоч на небо тікати, аби перестали стріляти, щоб дитина з дружиною залишилися живими і цілими,"- стверджує Олександр.
"Я не воював. Я може б і воював, але в мене щитовидку вирізали, і я засинаю... на гормонах.”- розповідає маріуполець.
В Америку сім'я приїхала з двома валізами і гіркими спогадами. Допомогли знайти житло і гроші їм друзі і волонтери. В рідне місто, яким воно є зараз, кажуть, повертатись не хочеться.
“Коли я дивлюся відео - це жахіття, яке вони створили, дуже сильно зачіпає. Але якби хтось сказав повертатися, я б не погодився. Місто мертвих, де людей ховали прямо перед домівкою,”- розповідає Олександр Скрипченко.
Тож тепер у США Скрипченки намагаються з нуля будувати нове життя на новому місці.
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США надали Україні $1,7 мільярда допомоги на зарплати медикам
Україна отримала додаткові 1,7 мільярда доларів допомоги від уряду США на зарплати медикам із постраждалих територій та фінансування інших послуг.
Гроші, які надійшли в бюджет України у вівторок, 12 липня, від Агентства США з міжнародного розвитку та Міністерства фінансів США через механізми Світового банку, призначені для подолання гострого бюджетного дефіциту, спричиненого “агресивною війною” президента Росії Володимира Путіна, - йдеться в заяві USAID.
“Ці кошти підуть на оплату праці медичних працівників на передовій і підтримають продовження роботи життєво важливих послуг для народу України”, - заявила у Твітері Саманта Пауер, очільниця Агенції з міжнародного розвитку США.
Як повідомляє Агентство США з міжнародного розвитку, на сьогоднішній день USAID вже надало Україні 4 мільярди доларів прямої бюджетної підтримки. Ці ресурси допомогли українському уряду продовжувати виконувати основні функції, а саме - підтримувати газо- та електропостачання до лікарень, шкіл та іншої критичної інфраструктури, продовжувати гуманітарні поставки потребуючим мешканцям, безперервно виплачувати зарплати держслужбовцям і вчителям.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Твітері повідомив, що за останні два тижні це вже другий грант від США. За його словами, всього сума допомоги за два тижні склала 3 мільярда доларів.
"Дякуємо Сполученим Штатам та президенту Байдену за таку неймовірну підтримку", - зазначив голова українського уряду Шмигаль.
Як раніше повідомляв Голос Америки, США надали 4 млн доларів на очищення територій України від російських наземних мін і нерозірваних бомб. Половина території України потребує розмінування, заявила тоді очільниця Агенції з міжнародного розвитку США Саманта Пауер.
У США оголосили нові заходи проти поширення нового високозаразного штаму коронавірусу BA.5
Білий дім оголошує нову стратегію боротьби з коронавірусом на тлі зростання кількості повторних заражень новим штамом коронавірусу BA.5 та зростання кількості шпиталізацій по всій країні.
У вівторок, 12 липня, команда президента Байдена з реагування на коронавірус оголосила програму з п’яти пунктів, що мають допомогти захистити американців від нового високозаразного штаму коронавірусу.
Серед заходів, про які оголосили в Білому домі, надання ще більшого доступу до вакцин, бустерів та засобів лікування, таких як антивірусний препарат Paxlovid, захист людей з низьким імунітетом, покращення доступу до тестів та високоякіних масок, також надання чітких рекомендацій щодо їхнього використання та заохочення власників будинків до покращення систем провітрюваня.
Адміністрація Байдена попередила, що американцям потрібно збільшити зусилля, щоб захистити себе від Covid-19, оскільки відгалуження варіанту Omicron, BA.5, який зараз домінує серед нових випадків захворювання в США, є високозаразним. Як кажуть лікарі, новий штам здатний уникати захисту вакцин, а також імунної системи, створеної через попередні зараження. Людина, яка перехворіла вірусом місяць тому, може заразитися цим штамом знову, пояснюють вони.
Виступаючи на брифінгу в Білому домі у вівторок, координатор адміністарції Байдена з реагування на коронавірус Ашиш Джа сказав, що вакцинація залишається найважливішим інструментом у боротьбі з інфекцією, і що зменшити кількість хворих та шпиталізацій можна, якщо пройти вакцинацію, зробити тестування (якщо людина почувається хворою), приймати терапевтичні препарати (якщо людина захворіла), і носити маски в людних місцях, щоб мінімізувати поширення вірусу.«Ми можемо запобігти серйозним захворюванням. Ми можемо врятувати життя. І навіть незважаючи на BA5, наші інструменти продовжують працювати», – сказав Ашиш Джа.
Щоденна кількість зареєстрованих випадків Ковід-19 у Сполучених Штатах залишається стабільною на рівні приблизно 100 тисяч людей — цифра, яку багато експертів вважають заниженою, оскільки багато людей проводять тестування вдома і не повідомляють про діагноз своїх лікарів.
За даними газети The New York Times, кількість повторних заражень на Ковід-19 у США знову почала зростати наприкінці червня. Зараз в країні шпиталізовано з вірусом близько 31 тисяча людей, це на 4,5% більше, ніж тиждень тому.
За останні два тижні кількість шпиталізацій зросла на 18%, повідомляє видання The New York Times.
Експерти попереджають, що пандемія далека від завершення. А те, що увага американців переключилася на інші проблеми, не допомагає у приборканні поширення вірусу.
У підготовці матеріалу були використані повідомлення New York Times та NPR.
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Наскільки серйозною загрозою для України є іранські дрони - аналізують експерти
Новина про можливе постачання Росії іранських дронів свідчить про труднощі російського війська в Україні, втім якщо угода станеться, у росіян можуть з'явитися серйозні бойові безпілотники та дрони-камікадзе. Про це пишуть міжнародні експерти, реагуючи на нещодавні заяви з Білого дому.
У понеділок, 11 липня, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Іран готується у прискорені терміни надати Росії кілька сотень безпілотних літальних апаратів, зокрема бойових. За його словами, Тегеран також планує тренувати російських військових користуватись цими дронами.
Російські провладні ЗМІ заперечують цю інформацію.
Які дрони може отримати Росія
“Один із найбільших уроків, які росіяни винесли з війни в Нагірному Карабасі 2020 року, що масове використання дронів-камікадзе є ключовим для військового успіху. То ж якщо Іран поставить Росії “кілька сотень” безпілотників, то дуже ймовірно, що частиною цієї поставки будуть дрони-камікадзе”, - вважає експерт з питань роботизованих військових систем та безпілотників Самюель Бендетт, який у Центрі військово-морського аналізу США займається російськими дослідженнями.
Експерт припускає, що ймовірно до поставок іранських безпілотників увійдуть дрони Ababil, Mohajer та певні види Shahed.
На думку експерта, потреба росіян у безпілотниках свідчить про їхні прогалини на війні в Україні.
“Очевидно, що російські військові виснажені, втратили багато дронів та БПЛА, у них не вистачає боєприпасів… І, очевидно, однією з найбільших їхніх прогалин є відсутність тактичних безпілотників, які працюють на відстані менше 5 кілометрів від лінії зіткнення. Це комерційні дрони Mavic, які зазвичай постачаються волонтерськими зусиллями”, - пише експерт . Він впевнений, що до поставки Ірану маленькі квадрокоптери не входитимуть.
Якщо Іран постачатиме дрони Росії, це будуть великі безпілотники та дрони-камікадзе, щоб отримати негайний ефект на полі бою, - пише у Твітері Самюель Бендетт.
Як пишуть американські ЗМІ, іранські безпілотники використовувалися для нападу на військові бази США та їх союзників на Близькому Сході, на нафтопереробні заводи та на цивільні об'єкти. Вони були помічені у військових конфліктах в Сирії, Ємені, в Іраку.
Іранські дрони - серйозна загроза
Фредерік Каган, директор Проекту критичних загроз в Американському інституті підприємництва, в інтервю виданню The Washington Post заявив, що інформація про іранські дрони для РФ свідчить про обмежені можливості росіян на війні в Україні.
Він також припустив, що в разі успішного проведення ірансько-російської угоди, російські дрони зможуть долати великі відстані в Україні.
“Важко оцінити, яким буде ефект (від іранських дронів - ред.), але це очевидно дасть росіянам більше можливостей проводити повітряні атаки, ймовірно, глибше на українську територію, ніж це відбувається зараз”, — цитує Кагана WP.
Американське видання CNN пише, що іранські дрони є серйозною загрозою у військових конфліктах, попри те, що вони не дуже популярні у світі.
Видання цитує американського генерала Кеннета Ф. Маккензі молодшого, головнокомандувача США на Близькому Сході.
Торік під час слухань в американському конгресі генерал Маккензі сказав, що пов’язані з Іраном дрони “є новою та комплексною загрозою для наших збройних сил та сил наших партнерів і союзників». Вперше з часів Корейської війни “ми діяли без повної переваги в повітрі”, - зазначив тоді американський генерал.
CNN також наводить цитату іранського генерала Хосейна Салаамі, командира Корпусу вартових Ісламської революції, який минулого року заявляв, що Іран володіє безпілотниками з радіусом дії у 7000 кілометрів.
За даними Інституту миру - незалежної федеральної інституції у США - великі та середні безпілотники Ірану, ймовірно, можуть перебувати в повітрі до 20 годин, і можуть містити складні датчики, бойове обладнання та різноманітну зброю. За даними Інституту, деякі іранські дрони (як ті, якими користується ліванська Хезболла), можуть переносити бойовий вантаж вагою до 150 кілограм.
Деякі оглядачі вважають загрозу іранських дронів перебільшеною. Зокрема, засновник лондонського аналітичного центру Bourse Bazaar Есфандьяр Батмангхелідж у Твітері написав : “Навряд чи Іран навіть має стільки робочих безпілотників у своєму флоті. Крім того, експерт додав, що Тегеран “не має досвіду масштабного експорту дронів”.
Самюель Бендетт з Центру військово-морського аналізу США згадує невдале використання іранських дронів в Ефіопії, коли безпілотники, закуплені в Ірану, змусили були приземлитись через проблеми в системі контролю, так і не повоювавши.
“Іранські безпілотники мають свої проблеми, як і більшість дронів, яким доводиться працювати в складних умовах. Деякі проблеми з іранськими дронами були публічно задокументовані. Хоча Росія може отримати і більш “перевірені” дрони, на кшталт тих, що вражали цілі в Саудівській Аравії чи в Об'єднаних арабських еміратах”, - пише у Твітері експерт Центру військово-морського аналізу.
Російсько-іранська співпраця
У квітні британське видання The Guardian повідомляло, що Росія отримує боєприпаси та військове обладнання з Іраку через іранські мережі контрабанди зброї.
Пізніше ірансько-російська торговельна палата повідомляла, що з початку повномасштабної війни в Україні експорт товарів з Ірану в Росію суттєво зріс.
Британський політолог Марк Галеотті у подкасті для видання Monocle наголошує, що Іран поставками для Росії заробляє гроші: “Іран не дає дрони Росії, вони продають їх. Росія виробляє дрони так швидко як може, і досить ефективно їх використовує в Україні. Але їх збивають. То ж є потреба у додаткових поставках”.
Наступного тижня президент Росії Володимир Путін має намір відвідати Тегеран. За повідомленням Кремля, в Ірані Путін проведе зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Водночас іранські ЗМІ повідомляють, що Путін у Тегерані обговорюватиме поглиблення економічних зв'язків з Іраном.
У статті використовувались матеріали із видань CNN, The Washington Post, The Guardian, France-Presse, Associated Press
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Салліван: «Cпроба Росії стерти Україну з мапи світу не досягне успіху». Відео
«Ми продовжуватимемо робити внесок, щоб підтримувати ефективну оборону України - та допомогти українцям показати, що спроба Росії стерти Україну з мапи світу не досягне успіху», - радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
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