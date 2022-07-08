Час-Тайм. Більше HIMARS - новий пакет військової допомоги США

В ефірі Час-Тайм. США виділили Україні додаткові $400 млн військової допомоги. Загальна кількість HIMARS, які CША надали для України, становить 12 установок. Російська війна в Україні та її наслідки для світової економіки стали провідними темами зустрічі міністрів закордонних справ «Групи 20» в Індонезії. Президент Джо Байден відреагував на смерть колишнього прем’єра Японії. Україна потребує допомоги на довгострокову перспективу - президентка парламентської асамблеї ОБСЄ Маргарет Седерфелт. Як тренується американська авіація на Алясці. Волонтери із Запоріжжя передали на фронт більше 10 машин та інше спорядження. Як 80-річна жінка пережила березневу окупацію Бородянки у власній квартирі. Вони пройшли через обстріли, голод та російські фільтраційні табори - історія втечі від війни.