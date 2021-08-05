Радник Білого дому з нацбезпеки зустрівся з Кулебою та Єрмаком з приводу візиту Зеленського

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван напередодні зустрівся з главою офісу президента України Андрієм Єрмаком і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Сторони обговорили майбутній візит президента Володимира Зеленського до Вашингтона. Відповідне повідомлення розміщено на сайті Білого дому.

Як повідомили у Білому домі, візит Зеленського "підкреслить широту і глибину стратегічного партнерства США і України".

"Вони розглянули нашу активну програму співробітництва в тому, що стосується викликів в сфері оборони, з якими зіткнувся Київ, потреб в області енергетичної безпеки, реформ в галузі управління та боротьби з корупцією, а також нашого спільного підходу до прав людини і демократії в регіоні", - йдеться у заяві Білого дому.

Як повідомляв "Голос Америки", у середу Салліван провів телефонну розмову із послами країн Бухарестської дев'ятки, до якої входять союзники по НАТО з числа країн Центральної Європи. У Білому домі заявили, що Салліван прокоментував майбутній візит президента України Володимира Зеленського, обговорив спільні занепокоєння щодо Білорусі, та надав інформацію щодо контактів США з Росією.

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