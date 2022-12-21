Перші заяви на зустрічі Джо Байдена та Володимира Зеленського

В Овальному кабінеті Білого дому розпочалася зустріч президента США Джо Байдена із президентом України Володимиром Зеленським.

Байден розпочав відкриту для преси частину заходу, привітавши Зеленського з прибуттям у Сполучені Штати та титулом «людина року» за версією видання Time.

Він додав, що США продовжуватимуть підтримувати Україну в прагненні справедливого миру, оскільки президент Росії Путін посилює атаки на мирних жителів і намагається використовувати зиму як зброю у війні проти України.

Байден підтвердив, що Сполучені Штати нададуть Україні системи протиповітряної оборони Patriot та проведуть тренування, щоб навчити українських військових ними користуватись.

У відповідь президент Зеленський заявив, що хотів приїхати до Сполучених Штатів раніше і висловив подяку Джо Байдену, Конгресу та «простим американцям» за підтримку.

Крім того, він передав американському президентові медаль за бойові заслуги командира HIMARs із Бахмута. У відповідь Джо Байден пообіцяв передати військовому командну монету свого сина із Іраку.

У Білому домі Володимир Зеленський зустрінеться із командою США з нацбезпеки та представниками американського уряду. Після цього Зеленський та Байден проведуть спільну прес-конференцію.

Згідно з планом, який отримали журналісти, після прес-конференції в Білому домі Зеленський звернеться до членів Конгресу на Капітолійському пагорбі.

Візит українського лідера до Вашингтона, який, як очікується, триватиме лише кілька годин, є визначним моментом через 10 місяців після початку війни Росії в Україні.