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Перші заяви на зустрічі Джо Байдена та Володимира Зеленського
В Овальному кабінеті Білого дому розпочалася зустріч президента США Джо Байдена із президентом України Володимиром Зеленським.
Байден розпочав відкриту для преси частину заходу, привітавши Зеленського з прибуттям у Сполучені Штати та титулом «людина року» за версією видання Time.
Він додав, що США продовжуватимуть підтримувати Україну в прагненні справедливого миру, оскільки президент Росії Путін посилює атаки на мирних жителів і намагається використовувати зиму як зброю у війні проти України.
Байден підтвердив, що Сполучені Штати нададуть Україні системи протиповітряної оборони Patriot та проведуть тренування, щоб навчити українських військових ними користуватись.
У відповідь президент Зеленський заявив, що хотів приїхати до Сполучених Штатів раніше і висловив подяку Джо Байдену, Конгресу та «простим американцям» за підтримку.
Крім того, він передав американському президентові медаль за бойові заслуги командира HIMARs із Бахмута. У відповідь Джо Байден пообіцяв передати військовому командну монету свого сина із Іраку.
У Білому домі Володимир Зеленський зустрінеться із командою США з нацбезпеки та представниками американського уряду. Після цього Зеленський та Байден проведуть спільну прес-конференцію.
Згідно з планом, який отримали журналісти, після прес-конференції в Білому домі Зеленський звернеться до членів Конгресу на Капітолійському пагорбі.
Візит українського лідера до Вашингтона, який, як очікується, триватиме лише кілька годин, є визначним моментом через 10 місяців після початку війни Росії в Україні.
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Система Patriot і боєприпаси. Що ще у пакеті військової допомоги США?
За кілька годин до прибуття до Білого дому президента України Володимира Зеленського США оголосили новий пакет оборонної допомоги Україні обсягом 1,85 мільярдів доларів, що вперше включатиме систему протиповітряної оборони Patriot.
У заяві на сайті Міністерства оборони США мовиться, що ця система є «одним із найдосконаліших засобів протиповітряної оборони у світі».
«Після того, як вона запрацює, вона доповнить рівень оборони для протидії всьому спектру загроз, які зараз загрожують містам і цивільному населенню України», – мовиться у повідомленні Пентагона.
Раніше на допомогу в захисті повітряного простору України США надіслали системи NASAM, ракети для систем протиповітряної оборони HAWK, "Стінгери" та обладнання для протидії використанню Росією безпілотних літальних апаратів.
У заяві на сайті Міністерства оборони США опубліковано весь перелік нового обладнання та боєприпасів, які планується відправити в Україну:
одна батарея ППО Patriot і боєприпаси;
додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
10 120-мм мінометних систем і 10 000 120-мм мінометних снарядів;
10 82-мм мінометних систем;
10 мінометних систем калібру 60 мм;
37 транспортних засобів Cougar Mine Resistant Ambush Protected (MRAP);
120 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
шість броньованих легкових вантажівок;
високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);
високоточні авіаційні боєприпаси;
понад 2700 гранатометів і стрілецької зброї;
протипіхотні боєприпаси Claymore;
підривні боєприпаси та обладнання;
прилади нічного бачення та оптика;
тактичні захищені системи зв'язку;
бронежилети та інше польове спорядження.
У рамках Ініціативи США з безпекової допомоги Україні Міністерство оборони також надасть Україні:
45 000 артилерійських снарядів калібру 152 мм;
20 000 артилерійських снарядів калібру 122 мм;
50 000 122-мм ракет ГРАД;
100 000 патронів до 125-мм танкових боєприпасів;
термінали та послуги SATCOM;
фінансування навчання, обслуговування та підтримки.
У заяві мовиться, що це 28-ма поставка оборонної допомоги зі складів у США, яку адміністрація Байдена санкціонувала з серпня 2021 року, і вона є у розмірі близько 1-го мільярда доларів, а також 850 мільйонів доларів допомоги через Ініціативу США з безпекової допомоги Україні (USAI), згідно з якою Сполучені Штати закуповують зброю у виробників, а не постачають уже готове обладнання, яке вилучається із запасів Міністерства оборони.
Як наголошує Пентагон, це оголошення є початком процесу укладання контрактів для надання додаткових можливостей Збройним силам України.
За підрахунками Пентагону, загалом Сполучені Штати виділили понад 21,9 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні з початку урядування адміністрації Байдена.
З 2014 року Сполучені Штати виділили близько 24 мільярдів доларів США на безпекову допомогу Україні та приблизно 21,2 мільярда доларів США з початку неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.
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Президент Зеленський прибув до Білого дому
Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден. Після зустрічі Зеленський та Байден проведуть спільну прес-конференцію.
У день візиту Зеленського США оголосили, що надсилають Україні майже 2 мільярди доларів додаткової допомоги у сфері безпеки, включаючи нову просунуту систему протиповітряної оборони – Patriot.
Президент Зеленський заявив, що він прибув до Вашингтона, «щоб подякувати американському народові, президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку».
У заяві, опублікованій на його Телеграм-каналі, він написав, що планує «продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги».
«Наступного року ми маємо повернути український прапор і свободу всій нашій землі, всім нашим людям», – написав Зеленський.
Згідно з планом, який отримали журналісти, після прес-конференції в Білому домі Зеленський звернеться до членів Конгресу на Капітолійському пагорбі. Офіційний представник США підтвердив інформаційним агентствам, що літак ВПС США з українським лідером приземлився на об’єднаній базі Ендрюс неподалік Вашингтона.
Зеленський подорожував поїздом до Польщі і звідти вилетів до Вашингтона на борту американського військового літака, повідомив телеканал CNN з посиланням на представників США.
Візит українського лідера до Вашингтона, який, як очікується, триватиме лише кілька годин, як кажуть оглядачі, є визначним моментом через майже 10 місяців після початку широкомасштабної війни Росії в Україні.
Що означає візит Зеленського до США? Думки експертів
Неоголошений візит українського президента Володимира Зеленського до США обговорюють американські аналітики. Деякі вбачають у візиті символізм, порівняний з візитом Черчилля до США часів Другої світової війни, інші вказують на те, що цим візитом Зеленський прагне повернути увагу до України у Вашингтоні, де внутрішньополітичні проблеми зараз займають центральне місце.
Зеленський не поїхав би до США, якби американська підтримка не зменшувалась, пише колишня речниця Білого дому Джен Псакі. Президент України намагатиметься переконати Конгрес та американців у важливості допомоги Києву, вважає Псакі.
"Очікуйте на багато заслужених овацій під час сьогоднішнього виступу Зеленського в Конгресі, - твітує Псакі. - Він би не проводив цей візит, якби підтримка США не зменшувалась, в той час, як росіяни забирають енергоресурси і бомблять міста. Це промова, щоб переконати Конгрес та громадськість. Будьте з Україною".
Вашингтон зараз більш сконцентрований на внутрішньополітичних питаннях, ніж завжди, пише для видання The Atlantic Том Ніколс. "Зеленський знає, що час спливає", - зауважує аналітик. Він перераховує внутрішні питання, які все більше забирають увагу політиків у Вашингтоні: в січні більшість в Палаті представників США перейде до опозиційної Республіканської партії, а комітет Конгресу рекомендував почати справу проти екс-президента США Дональда Трампа за спробу порушити закон при передачі влади. Ніколс вказує, що присутність Зеленського може нагадати, що війна Росії проти України - не "езотеричний зовнішньополітичний трикутник, а жорстоке, криваве протистояння між демократією та авторитаризмом".
На те, що деякі політики в опозиційній Республіканській партії не підтримують надання Україні допомоги, вказує і екс-координатор політики санкцій в Держдепі США Деніел Фрід. А колишній посол США в Росії Майкл Макфол підкреслює, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, яка піде з посади в січні, виявляла рішучу підтримку України і візит Зеленського в її останні тижні на посаді є гарним знаком.
В день візиту Зеленського США оголосили нову оборонну допомогу Україні, включаючи протиповітряну систему Patriot.
Колишній посол США в Україні Джон Гербст, Деніел Фрід та екс-високопосадовець Пентагону Ян Бжезинський вважають, що Зеленський під час візиту проситиме більше зброї. Крім Patriot, український президент звернеться із запитом про поставки далекобійної артилерії та ракет, здатних вражати цілі більші ніж за 300 км, танки та літаки-винищувачі, броньовані машини. Про це аналітики пишуть в статті для "Атлантичної ради".
Гербст також заявляє, що Зеленський хотів би, щоб Байден чітко заявив, що США виступають за перемогу України у війні. Бжезинський додає, що Зеленський намагатиметься розвіяти побоювання у Вашингтоні щодо того, що швидка перемога України змусить Росію до ескалації і застосування ядерної зброї.
ЗМІ проводять паралелі між візитом Зеленського і візитом Вінстона Черчилля до США в 1940 році. "Той різдвяний візит зцементував альянс, який переміг у Другій світовій війні і побудував повоєнний демократичний світ", - пише CNN.
Зеленський поїхав до Вашингтона, а не до Брюсселя, Парижа, Берліна чи Лондона, бо, як і Вінстон Черчилль в 1940 році, Зеленський знає, що саме США зрештою мають вплив на питання війни та миру, додає Деніел Фрід.
- Голос Америки
Сенатор США порівняв виступ Зеленського у Конгресі із Черчиллем під час Другої світової. Але не всі законодавці зможуть прийти на засідання
Лідер більшості у Сенаті США, демократ Чак Шумер порівняв виступ Зеленського із виступом у Конгресі британського прем'єра Вінстона Черчилля 26 грудня 1941 року під час Другої світової війни. "Там, де стояв Вінстон Черчилль кілька поколінь тому, сьогодні тут стоятиме президент Зеленський, не лише як президент, а як посол самої свободи", – цитує законодавця The Wall Street Journal.
Спікерка Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі раніше повідомила, що запросила президента України Володимира Зеленського виступити перед обома палатами Конгресу США. "Перед обличчям жахливих звірств Путіна, українські борці за свободу надихнули світ залізною волею та незламним духом, даючи відсіч жорстокому, невиправданому вторгненню Росії", - написала демократка у Twitter.
Виступ відбудеться о 19:30 за Вашингтоном (2:30 ночі за Києвом). Голос Америки транслюватиме виступ наживо.
Лідер меншості у Сенаті США республіканець Мітч Макконнелл також привітав візит Зеленського: "Народ України - сміливий, невинний, і вони заслуговують на нашу допомогу. Президент Зеленський - надихаючий лідер". Але він підкреслив: ключове, що допомога Києву "відповідає інтересам нашої національної безпеки, але вона також відповідає економічним інтересам Америки". "Ці інвестиції допоможуть розширити наші оборонні виробничі потужності та сприятимуть розвитку галузі, яка підтримує високооплачувані робочі місця американців", - сказав він.
Напередодні Макконнелл заявив, що "надання допомоги українцям для перемоги над росіянами зараз є пріоритетом номер один для Сполучених Штатів, на думку більшості республіканців, такими ми бачимо виклики, які зараз стоять перед країною".
Водночас деякі представники Республіканської партії виступили із критикою витрат з американського бюджету на допомогу Україні та візиту Зеленського. "Я радий [був би] зустрітися в іншому місці, але Зеленський не повинен виступати у Палаті представників Сполучених Штатів", - написав у Twitter конгресмен-республіканець Воррен Девідсон.
При цьому не всі законодавці, ймовірно, зможуть бути присутніми, пише CNN. Видання пояснює, що нині деякі сенатори планували покинути Вашингтон і вирушити до своїх штатів перед Різдвом уже цим вечором одразу після голосування за законопроект про урядовий бюджет на 2023 рік.
"Якщо голосування відбудеться до виступу Зеленського, багато сенаторів поспішатимуть встигнути на літаки додому, щоб уникнути снігового шторму на більшій частині США", - пише видання.
Зокрема, у коментарі каналу демократ Дік Дурбін, співголова Групи підтримки України у Сенаті повідомив, що він не впевнений, чи зможе бути присутнім, і сказав, що не був у курсі підготовки візиту Зеленського.
Скільки конгресменів будуть на зверненні українського президента також невідомо, адже у Палаті представників цього тижня до цього не було сесій.
Нагадаємо, законопроект про урядовий бюджет на 2023 рік передбачає $1,7 трильйона доларів витрат. Серед іншого, документ містить "Акт про додаткові асигнування для України", що передбачає $45 мільярдів витрат. Це майже на $8 мільярдів доларів більше, ніж $37,7 мільярдів, запит на який робив Білий Дім у листопаді.
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