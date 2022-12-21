Що означає візит Зеленського до США? Думки експертів

Неоголошений візит українського президента Володимира Зеленського до США обговорюють американські аналітики. Деякі вбачають у візиті символізм, порівняний з візитом Черчилля до США часів Другої світової війни, інші вказують на те, що цим візитом Зеленський прагне повернути увагу до України у Вашингтоні, де внутрішньополітичні проблеми зараз займають центральне місце.

Зеленський не поїхав би до США, якби американська підтримка не зменшувалась, пише колишня речниця Білого дому Джен Псакі. Президент України намагатиметься переконати Конгрес та американців у важливості допомоги Києву, вважає Псакі.

"Очікуйте на багато заслужених овацій під час сьогоднішнього виступу Зеленського в Конгресі, - твітує Псакі. - Він би не проводив цей візит, якби підтримка США не зменшувалась, в той час, як росіяни забирають енергоресурси і бомблять міста. Це промова, щоб переконати Конгрес та громадськість. Будьте з Україною".

Вашингтон зараз більш сконцентрований на внутрішньополітичних питаннях, ніж завжди, пише для видання The Atlantic Том Ніколс. "Зеленський знає, що час спливає", - зауважує аналітик. Він перераховує внутрішні питання, які все більше забирають увагу політиків у Вашингтоні: в січні більшість в Палаті представників США перейде до опозиційної Республіканської партії, а комітет Конгресу рекомендував почати справу проти екс-президента США Дональда Трампа за спробу порушити закон при передачі влади. Ніколс вказує, що присутність Зеленського може нагадати, що війна Росії проти України - не "езотеричний зовнішньополітичний трикутник, а жорстоке, криваве протистояння між демократією та авторитаризмом".

На те, що деякі політики в опозиційній Республіканській партії не підтримують надання Україні допомоги, вказує і екс-координатор політики санкцій в Держдепі США Деніел Фрід. А колишній посол США в Росії Майкл Макфол підкреслює, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, яка піде з посади в січні, виявляла рішучу підтримку України і візит Зеленського в її останні тижні на посаді є гарним знаком.

В день візиту Зеленського США оголосили нову оборонну допомогу Україні, включаючи протиповітряну систему Patriot.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст, Деніел Фрід та екс-високопосадовець Пентагону Ян Бжезинський вважають, що Зеленський під час візиту проситиме більше зброї. Крім Patriot, український президент звернеться із запитом про поставки далекобійної артилерії та ракет, здатних вражати цілі більші ніж за 300 км, танки та літаки-винищувачі, броньовані машини. Про це аналітики пишуть в статті для "Атлантичної ради".

Гербст також заявляє, що Зеленський хотів би, щоб Байден чітко заявив, що США виступають за перемогу України у війні. Бжезинський додає, що Зеленський намагатиметься розвіяти побоювання у Вашингтоні щодо того, що швидка перемога України змусить Росію до ескалації і застосування ядерної зброї.

ЗМІ проводять паралелі між візитом Зеленського і візитом Вінстона Черчилля до США в 1940 році. "Той різдвяний візит зцементував альянс, який переміг у Другій світовій війні і побудував повоєнний демократичний світ", - пише CNN.

Зеленський поїхав до Вашингтона, а не до Брюсселя, Парижа, Берліна чи Лондона, бо, як і Вінстон Черчилль в 1940 році, Зеленський знає, що саме США зрештою мають вплив на питання війни та миру, додає Деніел Фрід.