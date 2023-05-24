Ексклюзив: Більше 200 українців прибудуть до Німеччини для навчання на танках Abrams вже цими днями

Сполучені Штати вітають те, що Китай розпочав діалог з Україною, але не мають великих сподівань від візиту китайського посланця Лі Геуя до України та ЄС, каже радник Державного департаменту США Дерек Шолле в інтерв'ю Голосу Америки.

Китай підтримує активні відносини з Росією, але ознак того, що Пекін готовий використати свій вплив на Росію, щоб припинити війну проти України, поки небагато, каже посадовець.

Радник Державного департаменту Дерек Шолле поспілкувався у вівторок з керівницею бюро новин Державного департаменту Голосу Америки Найк Чінг про Китай і Україну, зокрема йшлося про очікування від весняного контрнаступу України танадання Україні американських винищувачів F-16.

Інтерв’ю було скорочене та відредаговане для стислості та ясності.

Голос Америки: Що ви можете сказати про весняний контрнаступ України, оскільки вже наближається літо?

Дерек Шолле, радник Державного департаменту США: Ми та інші 50 країн надаємо Україні ресурси, необхідні для захисту та повернення території. Нехай українці говорять самі щодо часу їхнього контрнаступу.

Голос Америки: Які країни готові або обіцяли надати Україні F-16? Про яку кількість йдеться?

Шолле: Ми зараз узгоджуємо ці параметри. Наші колеги з Пентагону тісно обговорюють з міністерствами оборони по всій Європі та в інших країнах подальші дії щодо F-16. Починати треба з підготовки, тому що це літаки, якими непросто керувати. Потрібні тижні й тижні навчання. І тоді другим буде питання, хто постачатиме F-16 в Україну.

Я не думаю, що ця система буде актуальною для майбутнього контрнаступу. Але, незважаючи на це, коли ми думаємо про потреби України в майбутньому та її здатність захистити себе, ці літаки будуть критично важливою частиною сучасної української армії.

Голос Америки: Чи можете ви прокоментувати дипломатичні зусилля України, щоб кинути виклик впливу Росії на Глобальному Півдні? Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба цього тижня розпочинає свій тур до Африки.

Шолле: Міністр закордонних справ Кулеба, [український] президент [Володимир] Зеленський і все українське керівництво дуже рішуче намагаються донести інформацію про події по всьому світу, у всіх куточках світу. Ніхто не може краще відстояти інтереси України, ніж українське керівництво, тому ми дуже підтримуємо їхні зусилля. І я знаю, що президент Зеленський провів успішний візит до саміту Ліги арабських держав. Я знаю, що вони також співпрацюють із близькосхідними партнерами.

Голос Америки: За повідомленнями ЗМІ, посланець Китаю Лі Гуей відвідує штаб-квартиру Європейського Союзу в Брюсселі перед тим, як вирушити до Росії. Як ви оцінюєте миротворчі зусилля Китаю? Чи має Китай довіру?

Шолле: Добре, що китайці зараз спілкуються з українцями і що посланець звійснив візит. Відверто кажучи, у мене невеликі очікування щодо цих зусиль. Я маю на увазі, що Китай може бути найбільш корисним, якщо спробує переконати Путіна припинити цю війну. Важливо відзначити, що ця війна може закінчитися завтра, якщо Володимир Путін вирішить вивести свої війська з України. Я не бачу жодних доказів того, що Путін думає про це найближчим часом.

Голос Америки: Щоб уточнити, чи вважають Сполучені Штати, що Китай має вплив на Путіна?

Шолле: Очевидно, вони мають тісні стосунки з Росією. Президент Сі [Цзіньпін] і президент Путін зустрічалися кілька разів, і перед цією війною вони видали дуже довге спільне комюніке, в якому говорилося про відносини, партнерство без обмежень. Ми б попросили наших друзів з КНР використати будь-який вплив, який вони мають на Росію, щоб змусити Путіна зупинити цю війну. Я не бачив свідчень, що вони готові застосувати цей вплив. І я не бачив індикаторів того, що навіть якби вони були готові використати вплив, це спрацювало б, щоб змінити думку Путіна. Але ми просимо про цю просту річ.

Голос Америки: Чи була нещодавня зустріч радника з національної безпеки Джейка Саллівана з високопоставленим китайським дипломатом Ван Ї поганою новиною для Росії?

Шолле: Я не хочу говорити про те, погані це новини для Росії чи хороші новини для Росії. Це була дуже ділова зустріч між нашим радником з національної безпеки та Ван Ї, де йшлося про відносини між США та Китаю і де ми мали нагоду прямо заявити, про виклики, які, на нашу думку, походять від КНР, фундаментальні розбіжності, які у нас є з ними. Але також, що важливо, поговорити про сфери діалогу та співпраці з КНР.

У нас, знову ж таки, є деякі фундаментальні розбіжності з КНР, і ми збираємося залишатися вірними нашим принципам, цінностям і нашим інтересам, але в той же час ми вважаємо важливим вести діалог з КНР.

Голос Америки: Чи збираються Салліван і Ван Ї зустрічатися регулярно, наприклад раз на квартал?

Шолле: Ні, про регулярні зустрічі не йдеться. Держсекретар [Ентоні] Блінкен мав за лічені години вилетіти до Пекіна кілька місяців тому, коли китайці безвідповідально та неприйнятно здійснили політ повітряної кулі спостереження над Сполученими Штатами. Отже, це діалог, який ми дуже сподіваємося колись відновити. Поки що планів щодо цього немає. Немає рішення щодо частоти діалогу. Важливим є те, що ми готові вести такий діалог, і це те, що ми пропонуємо Китаю.

Голос Америки: Чи можете ви розповісти нам про зустрічі посла США в КНР Ніколаса Бернса на конференції керівників місій у Вашингтоні наступного місяця?

Шолле: Нік Бернс — один із наших найуспішніших дипломатів у сучасній історії США. Ми дуже довіряємо його судженням і дуже раді, що він взяв на себе це важке завдання повернутися до служби в Пекіні. Минулого тижня він мав кілька зустрічей у Пекіні, щоб допомогти обговорити те, як ми збираємося спробувати налагодити ці відносини. Отже, ми будемо з нетерпінням чекати його вражень про те, як це відбувається.

Голос Америки: Китайські офіційні особи заявили, що існує потреба стабілізувати відносини зі Сполученими Штатами. Але в той же час вони вимагають від США припинити зміцнення зв'язків з Тайванем, припинити встановлювати обмеження на торгівлю, на технології. Це передумови?

Шолле: Звичайно, ми на це не погоджуємось. Нехай КНР сама говорить про те, які умови вона ставить для будь-якого діалогу з нами. Ми чітко розуміємо, що не будемо применшувати нашу відданість союзникам і партнерам в Індійсько-Тихоокеанському регіоні чи де завгодно. Ми й надалі будемо відстоювати наші інтереси та залишатися вірними нашим цінностям. Поряд з цим, є простір для діалогу з КНР чи будь-ким іншим.