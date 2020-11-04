Попри побоювання, вибори у США відбулись без помітних проблем

Попри значну тривогу перед виборами, у вівторок мільйони американців прийшли на виборчі дільниці, щоб обрати нового президента в процесі, який відповідно до більшості повідомлень пройшов без проблем.

Як заявляють правоохоронці та спостерігачі, повідомлення про залякування виборців та акти насильства на виборах відсутні.

Результати виборчих змагань між президентом Дональдом Трампом і претендентом від демократі Джо Байденом ще не відомі, і влада зберігає пильність щодо можливих заворушень і насильства.

Попри це, спостерігачі заявляють, що загалом процес пройшов успішно і без проблем.

Влада США впевнена у тому, що вибори відбулись безпечно і тепер звертає увагу на дезінформацію

Правоохоронці попереджають, що противники США можуть завдати удару по сайтах, які повідомляють про результати виборів, поширювати дезінформацію, щоб викликати розкол та розбрат.

Крістен Кларк, президенка та генеральна директорка Комітету юристів щодо законних громадянських прав (Lawyers Committee for Civil Rights Under Law - англ.), заявила, що повідомлення про залякування виборців були "більш епізодичними та у значно меншій кількості", ніж передбачала її організація.

"Ми були готові побачити такі зусилля [для залякування виборців] у громадах, де проживають чорношкірі та представники меншин", - заявила Кларк під час прес-брифінгу, який припав на час закриття виборчих дільниць у більшості країни.

Комітет юристів здійснив близько 30 000 дзвінків по всій країні, в основному щодо вимог посвідчення особи та реєстрації для голосування, а також з приводу агітації, та залякування виборців, заявила Кларк. Є кілька скарг щодо залякування виборців. Більше того, в деяких штатах скаржились на автоматизовані телефонні дзвінки, які закликали виборців "залишатися в безпеці і залишатися вдома".

"Ми бачили ці скарги [на залякування виборців], і у багатьох випадках це робили одинаки, чи можливо групи з двох осіб, але не великі групи, які в іншому випадку могли б мати різкий, охолоджуючий вплив на електорат", - сказав Кларк.

Явка виборців була відносно низькою, багато в чому через те, що більшість виборців - понад 101 мільйон - вже проголосували достроково або поштою.

Карен Хоберт Флінн, президентка "Спільної справи", неприбуткової організації та лідерка Коаліції захисту виборів, дала подібну оцінку.

"Я рада повідомити, що в цілому це був досить безпроблемний день виборів протягом дуже складного року", - сказала Флінн.

Звичайно, по всій країні надходили численні повідомлення про передбачувані проблеми із голосуванням - від несправних машин до дільниць, які пізно відкривались, що призводило до черг, стояти в яких доводилось годинами. Але інцидентів, які найбільше турбують прихильників виборчих прав - залякування виборців - було мало.

"Ми також спостерігали епізодичні повідомлення про залякування виборців, а також дезінформацію, але поки що нічого, що виходило б за норму", - сказав Флінн.

Напередодні голосування спостерігалось значне занепокоєння, що праві озброєні групи (right-wing militia groups - англ.) або інші збиратимуться навколо дільниць, провокуючи насильство. Це, та страхи насильства незадоволених результатами виборів, змусило магазини по всій країні забити вікна, а Білий дім - звести огорожу навколо своєї території.

Але озброєні групи не вдались до жодних дій, ймовірно, через нещодавній арешт антиурядових екстремістів за звинуваченням у змові з метою викрадення губернатора Мічигану Гретхен Вітмер, заявив Девін Бургарт, президент та виконавчий директор Інституту досліджень та освіти з прав людини.

"Багато з них сховались, або наказали своїм членам відступити", - сказав Бургарт, який досліджує екстремізм онлайн.

В результаті, повідомлень про залякування та тиск було небагато.

У штаті Луїзіана біля виборчої дільниці з’явився чоловік, який махав прапором кампанії Трампа і тримав у руках вогнепальну зброю.

У Північній Кароліні озброєний імовірний прихильник Трампа був заарештований біля виборчої дільниці після того, як йому запропонували піти.

А у Флориді двоє чоловіків з’явилися біля дільниці, удаючи заступників шерифа.

Але ці випадки, за словами Кларка, "були дуже поодинокими і епізодичними".

Ці особи не становили загрози виборців і були лише "неприємністю", сказав Кларк.

Зважаючи на невизначеність щодо результатів виборів, Кларк застерігав, що відносно безперебійний процес голосування може виявитись "затишшям перед бурею".

"Ми готуємось до того, що можливо побачимо спроби кинути виклик виборцям на етапі підрахунку", - сказав Кларк.

"Отже, ми побачимо, чи виявиться сьогодні затишшям перед бурею". Протестувальники збираються до столиці США і планують низку демонстрацій цього тижня.

У той час як озброєні групи утримуються від зборів біля виборчих дільниць, усілякі ультраправі угруповання, від "Охоронців присяги" (Oath Keepers - англ.) до Бугалу-Хлопців (Boogaloo Boys - англ.), беруть участь в Інтернет-чатах про насильство після виборів, за словами Бургарта.

"У багатьох із цих груп були члени охочі до бійки, і це створює досить небезпечне та токсичне середовище, якщо протягом наступних двох-двох днів справи не вирішаться досить швидко і прозоро", - сказав Бургарт.

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