Посольство США: "Донбас" має повне право плавати у водах України"

Судно "Донбас" має повне право ходити у водах України. Про це заявило посольство США в Україні, відповідаючи на російські звинувачення щодо буцімто провокації з боку Військово-Морських Сил України у Керченській протоці.

Як мовиться в заяві, "Неправдиві звинувачення Росії є частиною її невпинної кампанії з відволікання від її останніх агресивних провокаційних дій".

"Нові незаконні обмеження в Керченській протоці та Азовському морі – черговий акт агресії проти України", - наголосили у посольстві США.

Напружена ситуація навколо українського судна "Донбас" склалась у Керченській протоці вночі з 9 на 10 грудня.

ФСБ Росії заявило, що український військовий корабель "Донбас", який вранці у четвер вирушив з порту Маріуполь у напрямку Керченської протоки, "знаходиться у безпосередній близькості від Керченської протоки і створює загрозу мореплаванню".

Міністр оборони України Олексій Резніков у коментарі ЗМІ назвав звинувачення "черговим інформаційним вкидом з боку Росії". Як він сказав, "Дуже дивно, що російські спецслужби побачили загрозу з боку пошуково-рятувального судна - судна без зброї".

Резніков також наголосив, що Азовське море є акваторією спільного користування, і українські судна знаходяться там на законних підставах.

У Міноборони України та у штабі ООС також спростували заяву ФСБ РФ, заявивши, що судно "Донбас" не заходило в чутливі зони і наразі повертається на базу.

А тим часом у Москві інцидент з українським судном назвали провокацією і пригрозили серйозними наслідками. Про це заявив у п'ятницю прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Подібна провокація може привести до дуже і дуже серйозних наслідків", - цитує Пєскова агентство Інтерфакс.

Своєю чергою, командування ВМС України повідомило, що станом на п'ятницю 10 грудня Російська Федерація перекрила близько 70% акваторії Азовського моря.

Як мовиться у повідомленні, "Подібні дії агресора вкотре демонструють намагання РФ перетворити Азовське море на своє внутрішнє “озеро”.

Дивіться також: Генеральна Асамблея ООН схвалила оновлену резолюцію щодо мілітаризації Криму, а також Чорного і Азовського морів. Відео