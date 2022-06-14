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- Голос Америки
Військова допомога Україні. Чого очікувати від «Рамштайн-3» у Брюсселі
Міністр оборони США проведе 15 червня зустріч начальників штабів та міністрів оборони з майже 50 країнами у форматі «Рамштайн» в Брюсселі, де обговорюватимуть воєнну допомогу та нові воєнні потреби України. Про це, а також про деталі перемовин йдеться на сайті Пентагону.
В першу чергу ми зосередимось на невідкладних потребах України, необхідних для продовження битви, яку вона воює проти РосіїВисокопосадовець Міноборони
«В першу чергу ми зосередимось на невідкладних потребах України, необхідних для продовження битви, яку вона воює проти Росії», - цитує Пентагон високопосадовця Міноборони США.
В Міноборони відзначають, що Україні потрібні системи вогню великої дальності та інші більш досконалі системи за ті, які раніше використовувала українська армія. «Солдатам буде потрібно повернутись до тренувань своїх підрозділів та навчитись як використовувати і підтримувати нові системи», - йдеться у матеріалі Пентагону.
Американський канал CNN з посиланням на неназваного високопосадовця Пентагону повідомоляє, що США очікують, що під час цієї зустрічі будуть зроблені оголошення про надсилання в Україну зброї та обладнання. Не уточняється, про які саме країни йдеться, але наголошується, що США «тісно співпрацює з іншими країнами» у цьому питанні.
В CNN також підкреслюють, що високопосадовець не коментував, чи пролунає заява від США про нові пакети допомоги під час зустрічі у Брюсселі, але заявив, що адміністрація Байдена вже працює над новим пакетом.
14 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що Захід має прискорити надання допомоги. Київ, за її словами, очікує від засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» в Брюсселі, озвучення чітких часових рамок щодо надання допомоги.
«Ми очікуємо на те, що наші західні партнери не просто зголосяться допомагати, як це вже є зараз, а й будуть чіткі рамки часу, й це будуть найближчі терміни, і це буде саме та допомога, якої потребує Україна», – зазначила Маляр.
Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський наголосив, що від постачання Україні зброї залежить швидкість деокупації територій держави, і будь-які зволікання в цьому питанні загрожують стагнацією на фронті.
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Українці завершують тренування. HIMARS скоро будуть в Україні - заступник міністра оборони США
Українці завершують тренування із користування реактивними системами залпового вогню HIMARS, і незабаром ці системи вже будуть на полі болю, - про це у вівторок, 14 червня, заявив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль під час Національної безпекової конференції, яку проводить Центр за нову Американську безпеку у Вашингтоні.
“Щодо ракетних систем високої мобільності HIMARS, “українці у цей час завершують тренінг”. “Ми очікуємо, що ці системи потраплять на поле бою вже незабаром”, - цитує посадовця кореспондент Голосу Америки Джефф Селдін у Твітері.
Колін Каль додав, що США бачать прогрес росіян на півдні України. За його словами, тривога українців щодо артилерійського двобою у східній Україні "відчувається".
“Це правда, що Росія має значно більше артилерійських можливостей”, - додав він.
Заступник міністра оборони США з питань політики наголосив, що мета США у цій війні - це допомогти Україні себе захистити.
“Наша мета - це не зміна режиму в Росії, - сказав Колін Каль. - Наша мета … зробити все, щоб Україна могла себе захистити. Щоб ми надали Україні можливість посилити їхню позицію за столом переговорів, коли неминуче ці дві сторони сядуть говорити про те, як це все має закінчитись”, - цитує посадовця кореспондент Голосу Америки Джеф Селдін.
Напередодні речниця Білого Дому Карін Жан П’єр заявила, що США поки не бачать готовності Росії сісти за стіл переговорів. Вона запевнила, що Вашингтон продовжуватиме допомагати України захищати себе.
“Ми будемо продовжувати допомагати Україні захищати їхню демократію. Ми вже багато разів казали: це війна Путіна. Це агресія Путіна – неспровокована агресія проти суверенітету іншої країни. Це війна Путіна, і він має її завершити, а не Україна.
Україні потрібно захищати свою країну, і вони це роблять неймовірно вражаючим чином. Ми сподівалися, що це завершиться переговорами. Але станом на зараз, ми не бачимо кроків у цьому напрямку від Кремля. І тому, ми хочемо переконатися, що Україна – у найсильнішій із можливих позицій, і якщо це відбудеться, що вони будуть готові”, - сказала речниця Білого Дому Карін Жан П’єр.
За її словами, американська допомога продовжує надходити в Україну “щоденними траншами”.
“Поки українські військові борються проти росіян за кожен метр, ми продовжуємо збільшувати безпекову допомогу Україні, аби допомогти їм захистити ту частину Донбасу. Це те, що ми робимо щодня. Безпекова допомога надходить до України щоденними траншами. Цього тижня у Європі міністр оборони Остін проведе чергове засідання контактної групи з оборони України, де він прийматиме міністрів оборони та очільників оборонних відомств десятків країн, і проситиме їх продовжувати надавати зброю і устаткування”, - зазначила Карін Жан-П’єр.
У четвер, 15-го червня, у Брюсселі відбудеться засідання представників оборонних відомств 40-ка країн, так звана зустріч "Рамштайн-3", де головуватиме США. Одна з головних тем цієї зустрічі буде присвячена оборонній допомозі Україні.
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ЄС хоче посилити співпрацю з Ізраїлем в енергетиці, щоб подолати залежність від Росії
Перебуваючи з візитом в Ізраїлі, у вівторок 14 червня, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що перед енергетикою ЄС постала подвійна проблема – газовий «шантаж» Росії, яка напала на Україну, та проблеми зі зміною клімату.
Для вирішення обох проблем ЄС шукає співпраці з Ізраїлем, який є одним зі світових лідерів у галузі «зелених технологій».
«Кремль використав нашу залежність від російського викопного палива, щоб шантажувати нас», - сказала фон дер Ляєн під час промови в Університеті Бен-Гуріона, що у південному ізраїльському місті Беер-Шева.
«З початку війни Росія свідомо припинила постачання газу до Польщі, Болгарії та Фінляндії, а також голландських та датських компаній у відповідь за нашу підтримку Україні», - додала європейська чиновниця.
Раніше про намір збільшити поставки природного газу з Ізраїлю заявив прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі. За його словами, Італія та інші члени ЄС розглядають варіанти зменшення своєї залежності від російської енергії.
«Ми активізуємо енергетичну співпрацю, щоб допомогти ЄС звільнитися від російського викопного палива. Ми також готуємо інфраструктурні проекти, які допоможуть нам перейти на зелену енергію», – написала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму твіттер-акаунті.
Нині Ізраїль продає газ до Єгипту, де частину газу зріджують і відправляють до Європи. Значне збільшення експорту газу потребуватиме довгострокових інвестицій в інфраструктуру, зокрема, побудови газпроводу у східному Середземномор'ї.
За словами фон дер Ляєн, ЄС «вивчає шляхи посилення енергетичного співробітництва з Ізраїлем» та вже працює над підводним електричним кабелем і газопроводом.
У повідомленні використано матеріали агентства AFP.
- Голос Америки
ЮНЕСКО запустила програму для підтримки українських митців
ЮНЕСКО надаватиме фінансову допомогу українським митцям для підтримки їхньої мистецької творчості та доступу до культурного життя в рамках пілотної програми, запущеної за співпраці із українською неурядовою організацією Музей сучасного мистецтва України. Про це в ЮНЕСКО повідомили 14 червня.
Програма спрямована на «підтримку продовження мистецької творчості та доступу до культурного життя в Україні» надаватиме митцям гранти для підтримки їхньої творчості.
Наразі агенція ООН ЮНЕСКО вже внесла у фонд програми 100 тисяч доларів. Особливий акцент ЮНЕСКО та Музей сучасного мистецтва України робитимуть на фінансуванні мистецьких проектів, які сприяють підвищенню стійкості населення, що переживає травми війни.
Завдяки своєму таланту та творчості митці мають силу підтримувати діалог та соціальні зв’язки у найважчі часи. Вони допомагають закладати основу для реконструкції суспільствОдрі Азуле, генеральний директор ЮНЕСКО
«Захист і популяризація митців і професіоналів у сфері культури є основною місією ЮНЕСКО, яка стає ще більш актуальною в контексті збройного конфлікту. Завдяки своєму таланту та творчості митці мають силу підтримувати діалог та соціальні зв’язки у найважчі часи. Вони допомагають закладати основу для реконструкції суспільств», – каже Одрі Азуле, генеральна директорка ЮНЕСКО.
На важливості нової програми наполягає і керівниця Музею сучасного мистецтва України Ольга Балашова. «Після 24 лютого ми відчули, що важливість нашої місії тільки зросла в якості культурного фронту: яскраві та живі голоси українських діячів культури та митців є важливим елементом наших цінностей, які ми розділяємо, та бачення майбутнього».
Окрім нової програми, з початку війни ЮНЕСКО вже запровадила низку заходів для підтримки матеріальної та нематеріальної культурної спадщини України, збереження музейних колекцій та боротьби з незаконним обігом культурних цінностей.
Станом на травень, за даними ЮНЕСКО, за час повномасштабного вторгнення в Україну Росія знищила понад 120 культурних та історичних об'єктів України - памʼятники, музеї, архіви, церкви, школи, театри, бібліотеки.
За даними української сторони, росіяни, серед іншого, знищили чернігівський архів Служби безпеки України, де зберігалися записи нацистського періоду, які висвітлюють діяльність КДБ в Україні.
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Блінкен та глава МЗС Кореї обговорили допомогу Україні та загрози з Північної Кореї
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сеул і Вашингтон «разом протистоять глобальним викликам безпеки, включаючи неспровоковану війну президента Путіна проти України».
У понеділок держсекретар США провів у Держдепартаменті переговори з міністром закордонних справ Південної Кореї Пак Джином. Вони обговорили «єдину та тверду» відповідь на безпрецедентну кількість випробувань балістичних ракет Північною Кореєю та ядерні загрози з боку комуністичного режиму. Цього року Північна Корея запустила 31 балістичну ракету, побивши попередній рекорд у 25 запусків, які були проведені 2019 року.
За словами Блінкена, США і Корея планують «розширити масштаби спільних військових навчань», а також «тренування на Корейському півострові та навколо нього».
Санкції проти Росії, допомога Україні, співпраця з НАТО
На спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Пак Джіном Блінкен сказав, що Республіка Корея однією з перших приєдналася до західних санкцій проти Росії, особливо в енергетичній сфері.
«З початку війни в лютому Республіка Корея координувала санкції та експортний контроль разом зі Сполученими Штатами та іншими союзниками і партнерами. Вжито заходів для стабілізації енергетичних ринків. Корея запропонувала надзвичайну економічну та гуманітарну підтримку уряду та народу України», – заявив Держсекретар Блінкен.
Плани подальшої співпраці в рамках ширшого партнерства з західними країнами держсеркетар Блінкен планує обговорити наприкінці червня, коли новообраний президент Юн Сук Йоль приєднається до саміту НАТО в Мадриді разом з іншими союзниками та партнерами США з Індо-Тихоокеанського регіону.
Минулого місяця Республіка Корея стала першою азійською країною, що увійшла до підрозділу НАТО, який займається кіберзахистом.
Саміт НАТО відбудеться 28-30 червня цього року. Одне з головних питань зустрічі – війна Росії проти України та постачання зброї Україні для захисту від агресії.
У матеріалі використано повідомлення англомовної служби Голосу Америки.
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