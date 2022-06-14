Військова допомога Україні. Чого очікувати від «Рамштайн-3» у Брюсселі

Міністр оборони США проведе 15 червня зустріч начальників штабів та міністрів оборони з майже 50 країнами у форматі «Рамштайн» в Брюсселі, де обговорюватимуть воєнну допомогу та нові воєнні потреби України. Про це, а також про деталі перемовин йдеться на сайті Пентагону.

В першу чергу ми зосередимось на невідкладних потребах України, необхідних для продовження битви, яку вона воює проти Росії

«В першу чергу ми зосередимось на невідкладних потребах України, необхідних для продовження битви, яку вона воює проти Росії», - цитує Пентагон високопосадовця Міноборони США.

В Міноборони відзначають, що Україні потрібні системи вогню великої дальності та інші більш досконалі системи за ті, які раніше використовувала українська армія. «Солдатам буде потрібно повернутись до тренувань своїх підрозділів та навчитись як використовувати і підтримувати нові системи», - йдеться у матеріалі Пентагону.

Американський канал CNN з посиланням на неназваного високопосадовця Пентагону повідомоляє, що США очікують, що під час цієї зустрічі будуть зроблені оголошення про надсилання в Україну зброї та обладнання. Не уточняється, про які саме країни йдеться, але наголошується, що США «тісно співпрацює з іншими країнами» у цьому питанні.

В CNN також підкреслюють, що високопосадовець не коментував, чи пролунає заява від США про нові пакети допомоги під час зустрічі у Брюсселі, але заявив, що адміністрація Байдена вже працює над новим пакетом.

14 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що Захід має прискорити надання допомоги. Київ, за її словами, очікує від засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» в Брюсселі, озвучення чітких часових рамок щодо надання допомоги.

«Ми очікуємо на те, що наші західні партнери не просто зголосяться допомагати, як це вже є зараз, а й будуть чіткі рамки часу, й це будуть найближчі терміни, і це буде саме та допомога, якої потребує Україна», – зазначила Маляр.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський наголосив, що від постачання Україні зброї залежить швидкість деокупації територій держави, і будь-які зволікання в цьому питанні загрожують стагнацією на фронті.

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