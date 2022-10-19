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"Це воєнні злочини" - Урсула фон дер Ляєн про напади Росії на цивільні об'єкти в Україні
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала "воєнними злочинами" удари Росії по об'єктах української цивільної інфраструктури.
"Вчора ми знову бачили спрямовані напади на цивільну інфраструктуру, - сказала посадовиця, звертаючись до Європейського парламенту в середу. - Це ще один розділ вже і без того жорстокої війни. Міжнародні правила дуже чіткі - це воєнні злочини".
Урсула фон дер Ляєн додала, що метою нападів є "позбавити чоловіків, жінок, дітей доступу до води, електрики та тепла при настанні зими", що є "актами прямого терору".
Тисячі людей в Україні перебувають без струму та опалення, через обстріли Росією об'єктів цивільної інфраструктури цього тижня, повідомляють ЗМІ. Президент України Володимир Зеленський вказав, що бомбардування зруйнували третину українських енергооб'єктів.
Заступник голови адміністрації президента Кирило Тимошенко заявив українській пресі, що ситуація є "критичною" і попередив, що українці мають готуватись до відключення опалення, електрики та водопостачання.
Зранку у вівторок Рося здійснила напади на об'єкти інфраструктури в Києві, Харківській, Миколаївській, Дніпропетровській та Житомирскій областях.
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Ізраїлю складніше проводити політику балансування, на тлі повідомлень, що Росія застосовує іранські дрони
ЄРУСАЛИМ (AP) — Безпілотники іранського виробництва, які Росія цього тижня направила в центр Києва, ускладнили політику балансування Ізраїлю між Росією та Заходом.
Ізраїль здебільшого залишався осторонь, після вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року, остерігаючись зашкодити відносинам з Кремлем. Хоча Ізраїль надає Україні гуманітарну допомогу, він відхилив прохання Києва надіслати системи протиповітряної оборони та інше військове обладнання та утримався від введення економічних санкцій щодо Росії та багатьох російських олігархів, які мають другий дім в Ізраїлі.
Після новин про поглиблення зв’язків Москви з Тегераном, ворогом Ізраїлю, зростає тиск на Ізраїль підтримати Україну у війні. Ізраїль давно протистоїть Ірану на Близькому Сході.
Лейтенант-полковник Річард Гехт, представник військового відомства країни, заявив, що атака дрона-смертника в Україні поновила занепокоєння в Ізраїлі.
«Ми уважно слідкуємо за цим і думаємо, як іранці можуть використати їх проти ізраїльських населених пунктів», — сказав він.
В понеділок ізраїльський міністр закликав уряд стати на бік України. Іран та його ставленики в Лівані, Сирії, Іраку та Ємені погрожували Ізраїлю такими ж низьколітаючими дельтовидними безпілотниками Shahed, які зараз вибухають у Києві.
Іранський уряд заперечує надання Москві безпілотників, але американські чиновники кажуть, що такі поставки тривають з серпня.
"Більше немає жодних сумнівів, що Ізраїль має зайняти позицію в цьому кривавому конфлікті, - написав у Twitter Нахман Шаї, міністр Ізраїлю у справах діаспори. - Настав час Україні також отримати військову допомогу, як це надають США та країни НАТО”.
Його коментар викликав бурхливу реакцію в Росії. Колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив у Telegram, що надання військової допомоги Україні було б "дуже необачним кроком" Ізраїлю.
"Це зруйнує всі міждержавні відносини між нашими країнами", - написав він.
Але у вівторок Шай повторив свою позицію, хоч і сказав, що його погляд не відображує офіційну позицію уряду.
«Ми в Ізраїлі маємо великий досвід захисту цивільного населення за 30 років. Нас атакували ракети з Іраку, Лівану та Гази, — сказав Шай, колишній військовий речник, Associated Press. - Я говорю про засоби оборони для захисту мирного населення України».
Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю та Міністерство оборони відмовилися від коментарів.
Роками Росія та Ізраїль підтримували робочі стосунки, координували дії, щоб уникнути зіткнень у небі над Сирією, північно-східним сусідом Ізраїлю, де російські військово-повітряні сили підтримували президента Башара Асада. Росія дозволила ізраїльським літакам бомбити об’єкти, пов’язані з Іраном, імовірно, сховища зброї, призначені для ворогів Ізраїлю.
Ізраїль також прагнув зберігати нейтралітет у війні через побоювання про безпеку великої єврейської громади в Росії. Ізраїль непокоєять нові антисемітські напади у країні з довгою історією антиєврейських погромів за російських царів і чисток у радянську еру. Понад 1 мільйон із 9,2 мільйона громадян Ізраїлю походять з колишнього Радянського Союзу.
Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет дотримувався суворого нейтралітету після вторгнення, утримуючись від засудження дій Росії та навіть намагаючись позиціонувати себе як посередника в конфлікті. Коли США та Європейський Союз наклали санкції на Росію, Беннетт став єдиним західним лідером, який зустрівся з президентом Росії Путіним у Москві.
Але в останні місяці обережна позиція Ізраїлю стала ще більш небезпечною.
Прем'єр-міністр Яїр Лапід, який влітку обійняв посаду тимчасового лідера, озвучував свою позицію. На посаді міністра закордонних справ, він назвав повідомлення про звірства в українській Бучі можливими воєнними злочинами. Після того, як Росія обстріляла Київ минулого тижня, він «рішуче» засудив напади та надіслав «щирі співчуття родинам жертв і українському народу», що викликало негативну реакцію з боку Москви.
Напруга посилилсь, коли в липні російський суд постановив, що Єврейське агентство, велика некомерційна організація, яка сприяє імміграції євреїв до Ізраїлю, закриє свої офіси в країні. Ізраїль був схвильований. Слухання, на яких буде вирішено майбутнє діяльності агентства в Росії, призначені на середу. «Може трапитися все, що завгодно», — сказав Ігал Палмор, речник агентства.
Тепер Ізраїль непокоєять повідомлення про іранські безпілотники над Києвом.
«Думаю, Ізраїль може більше допомагати», — сказав Амос Ядлін, колишній керівник ізраїльської військової розвідки. Він назвав «знання Ізраїлю про те, як справлятися з повітряними атаками», його «розвідувальні дані про іранську зброю» та «здатність глушити її» потенційно вирішальними для України.
Іран проводить бойові випробування зброї, яка може бути використана проти північних і південних кордонів Ізраїлю, стверджував Джеффрі Корн, експерт із права війни в Юридичному коледжі Південного Техасу в Г’юстоні.
Іран підтримує ліванське бойове угруповання "Хезболла" та ХАМАС у секторі Газа, обидві вели тривалі війни проти Ізраїлю.
Якщо безпілотники доведуть свою ефективність в Україні, Іран «подвоїть їх розробку», сказав Корн. Якщо вони будуть збиті, Іран матиме «можливість зрозуміти, як обійти ці контрзаходи».
Ізраїльська система протиповітряної оборони «Залізний купол» може похвалитися рівнем 90% перехоплення ракет з Гази. Президент України Володимир Зеленський розкритикував Ізраїль за те, що він не надав Києву протиракетну систему.
Колишній голова Єврейського агентства Натан Щаранський, колишній радянський дисидент, розкритикував небажання своєї країни допомогти Україні в інтерв’ю щоденній газеті Haaretz у вівторок, висміявши Ізраїль як «останню країну у вільному світі, яка все ще боїться дратувати Путіна».
Проте дехто наполягає на тому, що Ізраїль не повинен вступати в бійку саме тому, що він відрізняється від своїх західних союзників.
«Ми не Німеччина чи Франція, - сказав Узі Рубін, колишній керівник ізраїльської програми протиракетної оборони. - Ми країна у стані війни».
Свободу інтернету в Україні придушує російська окупація частини територій – "Дім свободи"
Російське вторгнення в Україну стало подією, що найбільше погіршила стан свободи інтернеті у світі, кажуть дослідники «Дому Свободи» (Freedom House), правозахисної організації з головним офісом у США.
У звіті Freedom on the Net за 2022 рік вони зауважують, що загалом стан справ з захистом прав людини в інтернеті погіршився у 28 країнах світу. Найбільших утисків свобода інтернету зазнає у Китаї, а Росія придушує свободу інтернету не лише на території своєї країни, але і на окупованих територіях України.
Докладніше про це журналістка Української Служби Голосу Америки Наталка Чурікова говорила з аналітиком «Дому Свободи» з питань технологій і демократії Ґрантом Бейкером.
Наталія Чурікова: Свобода інтернету, згідно вашого звіту, падає 12-й рік поспіль. Чому, на вашу думку, падіння свободи Інтернету настільки затягнулося?
Ґрант Бейкер: У звіті за 2022 рік ми зосередилися на фрагментації інтернету або ідеї, що уряди в усьому світі будують стіни навколо інтернету у своїх країнах. Це суперечить попередній уяві про інтернет, бо з моменту своєї появи він був побудований на децентралізованих протоколах, які дозволяли людям по всьому світу легко спілкуватися.
Зараз ми бачимо все більше зусиль, націлених на те, щоб обмежити цей потік інформації та потік даних, а також збільшити контроль над інфраструктурою інтернету в певних країнах. Це відгороджує людей один від одного, робить інтернет менш вільним.
Н.Ч.: Російське вторгнення в Україну стало однією з найбільших подій, які сприяли занепаду свободи інтернету у світі. Чи ви би сказали, що це була найбільша окрема подія, яка спричинила скорочення свободи інтернету у світі?
Ґ.Б.: Так, протягом цього звітного періоду, я думаю, можна з упевненістю сказати, що падіння свободи інтернету в Росії було найбільшим падінням цього року, зафіксованим у звіті.
Це було пов’язано з рішенням Росії заблокувати платформи соціальних мереж відразу після брутального вторгнення, а також нові закони, за якими людей можуть ув’язнити на термін до 15 років, якщо вони поширюють «неправдиву інформацію». Також йшлося про справжнє придушення незалежних ЗМІ та будь-яких ЗМІ, які ставлять під сумнів дії уряду.
Оцинка України також знизилась на три бали, але це зумовлено діями російського режиму та російських військових.
Також в Україні ми говоримо про шкоду інтернет-інфраструктурі, яка з початку вторгнення різними джерелами оцінюється по-різному. Я думаю, що від 15 до 30 відсотків загальної інфраструктури було пошкоджено.
Я хочу тут наголосити, що зусилля українського уряду та телекомунікаційних компаній були справді вражаючими –починаючи від надання Wi-Fi для бомбосховищ та співпраці телекомунікаційних операторів, які дозволяли людям користуватися послугами будь-якого доступного провайдера, якщо телекомунікаційного оператора було відключено через атаку на інфраструктуру.
Також треба відзначити співпрацю українського уряду зі Starlink, американським урядом та іншими учасниками для розміщення Starlink в Україні та надання доступу до інтернету.
Ми також виявили, що російські військові намагаються встановити контроль над інфраструктурою інтернету в місцях, які вони окупували за останні кілька місяців. Особливо в Херсоні, починаючи з кінця квітня, коли вони перенаправляли українські мережі через російські мережі, що позбавляло людей в Херсоні доступу до сайтів, заблокованих у Росії. Отже, оскільки Facebook заблокуваний у Росії, він також блокується через російські мережі.
Це – не нова стратегія, Росія вперше запровадила її в Криму, але це не увійшло до нинішнього звіту, бо відбулось раніше.
І остання причина того, що свобода інтернету в Україні знову занепала внаслідок військових дій Росії, полягала у підвищенні рівня насильства проти журналістів та користувачів інтернету. Російські військові вбили низку журналістів, у тому числі онлайн-журналістів, під час своїх жорстоких нападів.
Ми також бачили звіти правозахисних груп про випадки, коли в місцях, які окупували російські солдати, вони змушували людей віддавати мобільні телефони та пристрої. У разі відмови, вони відповідали насильством, у деяких випадках вбиваючи людей. Таким чином, це були події, які спричинили занепад в Україні.
Н.Ч.: Ви високо оцінили у звіті співпрацю українського уряду з інтернет-провайдерами. Але чи помічали ви ознаки цензури, які були б зрозумілі в країні, де ведеться війна, чи інтернет в Україні залишився вільним, як тільки він можне бути вільним у цих обставинах?
Ґ.Б.: До цього звіту і цьогорічного падіння Україна була визнана частково вільною. І на це була низка причин. Наприклад, концентрація власності у середовищі онлайн-медіа у руках власників з провладними зв’язками. Звісно, є й такі, що не пов’язані з владою, але йдеться про всю екосистему.
Також блокування російських сайтів протягом кількох років перед вторгненням. У контексті вторгнення, можливо, про це інакше потрібно було б говорити, чи виправдані ці обмеження чи ні. Але з точки зору цьогорічного звіту, знизили оцінку свободи інтернету в Україні дії російських військових та російської влади.
Н.Ч.: Ви вже згадували Starlink і співпрацю українського уряду з цією компанією, яка допомола підтримати інтернет-зв’язок в Україні під час війни. Але коли виникли суперечки навколо коментарів Ілона Маска, з’явилися скарги на падіння якості зв’язку.
Ви могли б прокоментувати цей випадок – що ви думаєте про контроль над інтернетом, який мають технологічні компанії? Бо раніше загрозу для свободи інтернету вбачали головним чином з боку урядів.
Ґ.Б.: Так, безумовно, я бачив повідомлення про проблеми з роботою Starlink, але це події зовсім свіжі і ми ще не мали часу по-справжньому в них розібратися.
Щодо ширшого питання, то свобода в мережі оцінюється в межах певної країни. Тож з моменту створення звіту ми враховували дії урядів, військових, технічнологічних компаній, злочинців, які можуть вплинути на свободу інтернету.
Звичайно, уряди, як правило, мають найбільшу вагу, тому що вони встановлюють правила і закони. Але протягом останніх кількох років ми бачили, що технологічні компанії в усьому світі відіграють більшу роль у створенні середовища, що впливає на свободу в інтернеті.
Н.Ч.: Чи ви вбачаєте в них зростаючу загрозу свободі інтернету?
Ґ.Б.: Я думаю, це залежить від політики, яку вони застосовують. Я думаю, що є випадки, коли вони зробили багато для підтримки свободи інтернету, а також були широко задокументовані випадки, коли вони заподіяли шкоду свободі інтернету.
На нашу думку, технологічні компанії могли б зробити більше для модерації вмісту та забезпечення модерації місцевою мовою, щоб вони могли визначати, чи вміст справді порушує їхні правила.
Але я думаю, що у випадку України, розгортання Starlink і допомога були безумовно позитивними.
Н.Ч.: І насамкінець, зважаючи на результати цього року та результати останніх 12 років, чи ви оптимістично дивитесь у майбутнє?
Ґ.Б.: Ми намагаємося залишатися оптимістами. Коли ми готували першу доповідь була ідея, що інтернет надасть поштовх свободі в усьому світі. Але ми дуже швидко побачили, що це не так, і авторитарні уряди мають засоби і продовжують обмежувати доступ до інтернету або маніпулюють контентом, або мстяться людям за їхні дії в інтернеті, і це шкодить свободі.
Але позитивним моментом є те, що цьогорічний звіт задокументував багато випадків стійкості з точки зору підтримки свободи інтернету. Реакція, яку ми спостерігали, була дуже гострою, найгострішою за всі роки.
Ми бачили протести проти відключення інтернету у всій країні або частині країни, часто у відповідь на виборчі протести, військові операції. Реакція суспільства призвела до того, що цього року ми бачили менше спроб відключення інтернету, ніж у попередні роки.
Також була сильна реакція на дійсно негативні події, наприклад торішнє розслідування Amnesty International про розгортання шпигунського програмного забезпечення Pegasus по всьому світу, яке справді викликало тривогу. Потужно відреагувало громадянське суспільство, яке підтримали технологічні компанії та демократичні діячі.
Тому є надія на появу і поширення таких стратегій стійкості. Тож я не можу передбачити наступного року, і так спад триває протягом 12 років, але я вважаю, що були деякі обнадійливі висновки, які ми можемо зробити цього року.
Катування російськими військовими людей в Ізюмі були «частиною їхньої політики» – HRW
Регулярні катування затриманих російськими військами та їхніми підрозділами під час окупації Ізюма на сході України були частиною «політики та плану» – такого висновку дійшли правозахисники організації Human Rights Watch (HRW) у звіті 19 жовтня.
«Російські війська та інші особи, які діяли під їхнім командуванням, регулярно катували затриманих під час шестимісячної окупації Ізюма», – констатувала HRW.
Автори звіту опитали понад 100 постраждалих, які розповіли, що їх катували електричним струмом, симуляцією утоплення, жорстоко били, погрожували зброєю та змушували залишатися в незручних позиціях протягом тривалого часу.
Вцілілі колишні полонені визначили щонайменше сім місць в Ізюмі, у тому числі дві школи, де, за їхніми словами, російські військові їх утримували та знущалися.
За словами дослідниці HRW, насильство та жорстоке поводження в Ізюмі «не були випадковими інцидентами».
«Кілька жертв поділилися з нами достовірними розповідями про схожий досвід катувань під час допитів у закладах, підконтрольних російським військам та їхнім підлеглим, що вказує на те, що таке поводження було частиною політики та плану», — сказала Вілле.
Затриманих, яких викрадали з дому чи з громадських місць, утримували до 14 діб.
Усі затримані чоловіки сказали, що їх катували електричним струмом, били руками, прикладами, металевими трубами та іншими предметами, а затримана жінка розповіла HRW, що її били кулаками та погрожували зґвалтуванням.
«Наші висновки вказують на те, що російські війська вдавалися до жахливих порушень у багатьох районах, які вони окупували, і існує справжня стурбованість щодо подібних зловживань в інших районах, які вони продовжують контролювати», – додала представниця HRW.
Згідно з висновками ООН, опублікованим 18 жовтня, російські сили відповідальні за «переважну більшість» порушень прав людини, включаючи воєнні злочини, у чотирьох регіонах України протягом перших тижнів війни.
У вересні голова Харківської обласної військової обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомив про завершення ексгумації тіл в звільненому Ізюмі. За його словами, більшість тіл має ознаки насильницької смерті, а 30 – сліди катувань.
Вишиванкою про актуальні події в Білорусі та Україні. Відео
Символічно вишиває події у Білорусі та Україні мисткиня Руфіна Базлова. Художниця розповідає історії політв'язнів, використовуючи національні білоруські мотиви, а з початком російської агресії в Україні в її вишиванці на публіці з'являється навіть президент Володимир Зеленський.
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